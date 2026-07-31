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半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾
美食情報
美食優惠

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

搵食地圖
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　　悄悄踏入下半年，也表示快將迎來中秋佳節！各大酒店餅店都相應推出各式月餅，半島酒店除經典迷你奶黃月餅外，更加入創新元素，讓大家有更多選擇。今年推出購買中秋禮品優惠禮遇，可以參加工作坊DIY製作紙扇或獲購限量版月餅吊飾，讓中秋更富儀式感。

 

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 398港元（6個）

 

　　選用優質法國朱古力製作，迷你朱古力奶黃月餅內藏香濃柔滑的拖肥夾心，與經典迷你奶黃月餅的絲滑餡料與金黃酥香的餅皮相映成趣。餅面是半島小熊可愛造型，為中秋送禮注入溫馨。

 

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

 

　　半島酒店迷你低糖茶香白蓮蓉月餅 328港元（4個）嚴選福建茉莉花茶及珍稀金觀音茶葉，融入低糖白蓮蓉之中，茶香層次分明，甜度清新平衡，健康輕盈之選。

 

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

迷你低糖茶香白蓮蓉月餅（中）

 

 

半島酒店至臻月餅禮盒 1,328 港元

 

　　以燈籠為靈感設計，配以金屬手挽及柔和燈光裝置，兼具藝術感與珍藏價值。內含兩款全新風味：迷你黑芝麻麻糬月餅，芝麻香濃醇厚，口感柔韌；迷你十五年陳皮日本紅豆蛋黃月餅，選用珍貴陳年陳皮與細膩紅豆蓉，風味深邃悠長。限量設計，既是節慶焦點擺設，亦為典雅收藏之選。

 

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

 

　　除了中秋禮盒，還推出珍選中秋禮物籃（2,588港元）及臻選中秋禮物籃（3,988港元），每款均滿載半島月餅及精選食品。

 

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

中秋美點系列，由378 港元起。

 

專屬購物禮遇

 

　　由8月1日起，凡購買最少一款中秋禮品，即可尊享一系列專屬禮遇。優惠數量有限，先到先得，送完即止。

 

・於8月7日至31 日，每逢周五至周日，凡選購任何中秋禮品，即可參加雅扇工作坊，製作專屬紙扇一把，只於旗艦店及指定期間限定店舉行。

・凡購物滿500港元，即可獲贈限量版月餅吊飾一個。

・凡購物滿2,500港元，可獲贈半島特選氣泡茶一瓶，價值358港元。

 

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

參加「雅扇工作坊」，製作專屬紙扇一把。

　　

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

購滿500港元，即可獲贈限量版月餅吊飾一個，造型可愛。

 

　　除可網上訂購外，今年半島精品店特於銅鑼灣希慎廣（8月1日 – 9月27日），尖沙咀海港城（8月5日 – 9月28日）及沙田新城市廣場（8月3日 –  9月28日）增設中秋期間限定店。

 

　　值得一提的是，半島酒店連續七年與喵坊合作回收月餅盒，循環再造為再生紙，並捐助弱勢社群，讓中秋佳節不僅是團圓時刻，更是共享與回饋的象徵。同時，為確保顧客能選購優質正品半島月餅，包裝上已引入識別編碼多年，並提供網上認證服務，令顧客倍感安心便捷。

 

半島精品店與咖啡廳
地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：10am – 7pm

 

半島精品店香港國際機場店
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號舖，
電話：2812 0421
營業時間：7am – 10pm
網上訂購：https://www.peninsulaboutique.com/hk/en/mooncakes.html

 

Tags:#中秋節#月餅#半島酒店#茶香月餅#黑芝麻麻糬月餅#紅豆蛋黃月餅#香港國際機場#奶黃月餅#中秋月餅2026
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