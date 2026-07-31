半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

悄悄踏入下半年，也表示快將迎來中秋佳節！各大酒店餅店都相應推出各式月餅，半島酒店除經典迷你奶黃月餅外，更加入創新元素，讓大家有更多選擇。今年推出購買中秋禮品優惠禮遇，可以參加工作坊DIY製作紙扇或獲購限量版月餅吊飾，讓中秋更富儀式感。

半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 398港元（6個）

選用優質法國朱古力製作，迷你朱古力奶黃月餅內藏香濃柔滑的拖肥夾心，與經典迷你奶黃月餅的絲滑餡料與金黃酥香的餅皮相映成趣。餅面是半島小熊可愛造型，為中秋送禮注入溫馨。

半島酒店迷你低糖茶香白蓮蓉月餅 328港元（4個）嚴選福建茉莉花茶及珍稀金觀音茶葉，融入低糖白蓮蓉之中，茶香層次分明，甜度清新平衡，健康輕盈之選。

迷你低糖茶香白蓮蓉月餅（中）

半島酒店至臻月餅禮盒 1,328 港元

以燈籠為靈感設計，配以金屬手挽及柔和燈光裝置，兼具藝術感與珍藏價值。內含兩款全新風味：迷你黑芝麻麻糬月餅，芝麻香濃醇厚，口感柔韌；迷你十五年陳皮日本紅豆蛋黃月餅，選用珍貴陳年陳皮與細膩紅豆蓉，風味深邃悠長。限量設計，既是節慶焦點擺設，亦為典雅收藏之選。

除了中秋禮盒，還推出珍選中秋禮物籃（2,588港元）及臻選中秋禮物籃（3,988港元），每款均滿載半島月餅及精選食品。

中秋美點系列，由378 港元起。

專屬購物禮遇

由8月1日起，凡購買最少一款中秋禮品，即可尊享一系列專屬禮遇。優惠數量有限，先到先得，送完即止。

・於8月7日至31 日，每逢周五至周日，凡選購任何中秋禮品，即可參加雅扇工作坊，製作專屬紙扇一把，只於旗艦店及指定期間限定店舉行。

・凡購物滿500港元，即可獲贈限量版月餅吊飾一個。

・凡購物滿2,500港元，可獲贈半島特選氣泡茶一瓶，價值358港元。

參加「雅扇工作坊」，製作專屬紙扇一把。

購滿500港元，即可獲贈限量版月餅吊飾一個，造型可愛。

除可網上訂購外，今年半島精品店特於銅鑼灣希慎廣（8月1日 – 9月27日），尖沙咀海港城（8月5日 – 9月28日）及沙田新城市廣場（8月3日 – 9月28日）增設中秋期間限定店。

值得一提的是，半島酒店連續七年與喵坊合作回收月餅盒，循環再造為再生紙，並捐助弱勢社群，讓中秋佳節不僅是團圓時刻，更是共享與回饋的象徵。同時，為確保顧客能選購優質正品半島月餅，包裝上已引入識別編碼多年，並提供網上認證服務，令顧客倍感安心便捷。

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：10am – 7pm

半島精品店香港國際機場店

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號舖，

電話：2812 0421

營業時間：7am – 10pm

網上訂購：https://www.peninsulaboutique.com/hk/en/mooncakes.html