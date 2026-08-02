英國工黨的世紀勝利，和保守黨的世紀慘敗

「今日上午，唐寧街十號的工作人員在送走了共處六年半的馬卓安後，又迎來了意氣風發的新工黨首相貝理雅。」

「43歲的貝理雅不僅為工黨贏得了本世紀以來最大的勝利，結束了該黨十八年的在野地位，還成為了185年來英國最年輕的首相。自英國戰後以來，從未出現過如此壓倒性的大選勝利--工黨在下議院奪得419個議席，比在野黨足足多了179席！當下議院於下周復會之時，反對黨的聲音將被執政黨的噓聲淹沒。」

1997年5月2日，我向香港發回了英國大選變天的新聞稿。儘管貝理雅會贏得大選是意料中之事，但其壓倒性結果仍令人感到震驚。不僅是蘇格蘭等工黨傳統根據地，現在就連保守黨的重倉--英格蘭中產社區也染成了一片代表工黨的紅色。這說明，貝理雅獲得了由勞工至中產階層的共同支持。

貝理雅坐上首相專車前往白金漢宮。（資料圖片）

工黨本世紀最大的勝利，也是保守黨本世紀最大的敗仗，後者在蘇格蘭和威爾斯居然一個議席都沒有保住，換言之被清零了。點票還沒有結束，馬卓安內閣已經開始公開討論保守黨下野後的去路。副首相夏舜廷率先表態，說：「如果我們輸了，將有一大堆問題有待解答，是時候找一條令保守黨重組和團結的出路。」

接下來，國防大臣博文高和外交大臣聶偉敬等等，也相繼在各自選區發言，表示要反省選舉結果，和重建保守黨的團結。這些話其實就是繞個彎表示，保守黨應就大選慘敗向馬卓安問責，並盡快選出新的黨魁。搶先發表言論的保守黨人士，當然就是準備競逐的有心人。

野心家尚未發功就已出局

然而諷刺的是，當大選點票正式結束，博文高、聶偉敬，還有貿工、庫務、蘇格蘭事務等一大批馬卓安內閣大臣，都相繼落敗了。根據英國慣例，黨魁必須由下議院議員出任，因為如此一來，才能領導影子內閣在國會議事。結果，一眾有心取代馬卓安的黨內野心家，尚未發功就已出局了。

面對黨友的患得患失，過去數年飽受政爭煎熬的馬卓安倒像是鬆了口氣。他一大早就在十號門外宣布辭去黨魁，然後到附近的白金漢宮晉見女王，獲準辭去相位。緊接著，貝理雅也來到白金漢宮接受女王的任命，成為近兩個世紀英國最年輕的首相。

貝理雅與夫人彭雪玲在唐寧街10號門口向記者揮手。（資料圖片）

唐寧街換了主人，當貝理雅與家人在十號門口向記者們揮手拍照時，馬卓安已經和妻子前往肯寧頓看板球。他穿著休閒白色上衣，架一副太陽眼鏡，手中拿著一杯啤酒，也在球場外接受記者採訪。當貝理雅宣稱：「今天，我們已經說夠了，是時候幹實事！」馬卓安則迴避政治，笑言：「板球是我人生的一部分！」