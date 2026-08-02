歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
七月
東涌昂坪360｜ 昂坪360二十周年暑假日與夜狂歡　暑假八日夜航+音樂會 「叱咤903星空下音樂會」一眾人氣歌手輪流獻唱 東涌昂坪360｜ 昂坪360二十周年暑假日與夜狂歡　暑假八日夜航+音樂會 「叱咤903星空下音樂會」一眾人氣歌手輪流獻唱
大型盛事 節慶活動
東涌昂坪360｜ 昂坪360二十周年暑假日與夜狂歡　暑假八日夜航+音樂會 「叱咤903星空下音樂會」...
推介度：
03/07/2026 - 31/08/2026
28
八月
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026 紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHE...
推介度：
28/08/2026 - 29/08/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
今日上午，唐寧街十號的工作人員在送走了共處六年半的馬卓安後，又迎來了意氣風發的新工黨首相貝理雅。
國際評論

英國工黨的世紀勝利，和保守黨的世紀慘敗

英倫歲月
范強
英倫歲月

　　「今日上午，唐寧街十號的工作人員在送走了共處六年半的馬卓安後，又迎來了意氣風發的新工黨首相貝理雅。」

 

　　「43歲的貝理雅不僅為工黨贏得了本世紀以來最大的勝利，結束了該黨十八年的在野地位，還成為了185年來英國最年輕的首相。自英國戰後以來，從未出現過如此壓倒性的大選勝利--工黨在下議院奪得419個議席，比在野黨足足多了179席！當下議院於下周復會之時，反對黨的聲音將被執政黨的噓聲淹沒。」

 

　　1997年5月2日，我向香港發回了英國大選變天的新聞稿。儘管貝理雅會贏得大選是意料中之事，但其壓倒性結果仍令人感到震驚。不僅是蘇格蘭等工黨傳統根據地，現在就連保守黨的重倉--英格蘭中產社區也染成了一片代表工黨的紅色。這說明，貝理雅獲得了由勞工至中產階層的共同支持。

 

英國工黨的世紀勝利，和保守黨的世紀慘敗

貝理雅坐上首相專車前往白金漢宮。（資料圖片）

 

　　工黨本世紀最大的勝利，也是保守黨本世紀最大的敗仗，後者在蘇格蘭和威爾斯居然一個議席都沒有保住，換言之被清零了。點票還沒有結束，馬卓安內閣已經開始公開討論保守黨下野後的去路。副首相夏舜廷率先表態，說：「如果我們輸了，將有一大堆問題有待解答，是時候找一條令保守黨重組和團結的出路。」

 

　　接下來，國防大臣博文高和外交大臣聶偉敬等等，也相繼在各自選區發言，表示要反省選舉結果，和重建保守黨的團結。這些話其實就是繞個彎表示，保守黨應就大選慘敗向馬卓安問責，並盡快選出新的黨魁。搶先發表言論的保守黨人士，當然就是準備競逐的有心人。

 

野心家尚未發功就已出局

 

　　然而諷刺的是，當大選點票正式結束，博文高、聶偉敬，還有貿工、庫務、蘇格蘭事務等一大批馬卓安內閣大臣，都相繼落敗了。根據英國慣例，黨魁必須由下議院議員出任，因為如此一來，才能領導影子內閣在國會議事。結果，一眾有心取代馬卓安的黨內野心家，尚未發功就已出局了。

 

　　面對黨友的患得患失，過去數年飽受政爭煎熬的馬卓安倒像是鬆了口氣。他一大早就在十號門外宣布辭去黨魁，然後到附近的白金漢宮晉見女王，獲準辭去相位。緊接著，貝理雅也來到白金漢宮接受女王的任命，成為近兩個世紀英國最年輕的首相。

 

英國工黨的世紀勝利，和保守黨的世紀慘敗

貝理雅與夫人彭雪玲在唐寧街10號門口向記者揮手。（資料圖片）

 

　　唐寧街換了主人，當貝理雅與家人在十號門口向記者們揮手拍照時，馬卓安已經和妻子前往肯寧頓看板球。他穿著休閒白色上衣，架一副太陽眼鏡，手中拿著一杯啤酒，也在球場外接受記者採訪。當貝理雅宣稱：「今天，我們已經說夠了，是時候幹實事！」馬卓安則迴避政治，笑言：「板球是我人生的一部分！」

Tags:#英倫歲月#英國工黨#貝理雅#保守黨#馬卓安#大選#政治#英國首相#下議院#蘇格蘭#威爾斯
Add a comment ...Add a comment ...
倫敦和香港之間的一名合格信使
更多英倫歲月文章
倫敦和香港之間的一名合格信使

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
8
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

50%
不會
50%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處