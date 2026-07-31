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IKEA8月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕
美食情報
美食優惠

IKEA8月美食︱斑蘭鬆餅$9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

搵食地圖
搵食地圖

　　IKEA 8 月美食以斑蘭為主題，一眾斑蘭控不要錯過！甜品系列共5 款，包括斑蘭鬆餅、法式斑蘭瑪德蓮蛋糕及三款將斑蘭清香與濃郁椰子、芒果及菠蘿結合的蛋糕切餅，最平$9.9有得食！全新主菜充滿東南亞風味，以香茅、雞肉、大蜆及黑毛豬松露火腿等食材配搭，炮製飽肚、清新鮮味十足又香口惹味美食，包你捧腹而回！

 

IKEA 8 月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

 

　　下午茶小食首選清香而且口感鬆軟的斑蘭鬆餅，及經典法式斑蘭瑪德蓮蛋糕，$9.9已經有交易！蛋糕控必試三款蛋糕新品，布甸斑蘭蛋糕將滑嫩焦糖布甸與斑蘭蛋糕驚喜結合，椰香菠蘿斑蘭芝士蛋糕吃出微酸菠蘿與濃郁芝士的香滑滋味，還有熱帶風情滿溢的椰子芒果斑蘭忌廉蛋糕。
 

 

IKEA 8 月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

斑蘭鬆餅 $9.9

 

IKEA 8 月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

斑蘭瑪德蓮蛋糕$9.9 / 2件

 

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焦糖布甸斑蘭蛋糕$29.9

 

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椰香菠蘿斑蘭芝士蛋糕$33

 

IKEA 8 月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

椰子芒果斑蘭忌廉蛋糕$33

 

　　IKEA同時推出「椰斑盛夏」主題餐單，充滿東南亞風味！香茅雞扒配椰漿飯精選外皮煎至焦香、肉質嫩滑多汁的香茅雞扒，配上斑蘭幽香的椰漿飯，飽肚之選。椰汁香茅大蜆將飽滿多汁的大蜆放在濃郁的香茅與椰汁，鮮味十足，而黑毛豬松露火腿無花果火箭菜沙律以新鮮火箭菜配上清甜多汁的無花果，再綴以鹹香的黑毛豬松露火腿，前菜最佳選擇。全新「椰斑盛夏」餐單於 8 月 1 日至 8 月 31 日期間限時供應。

 

IKEA 8 月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

香茅雞扒配椰漿飯$49

 

IKEA 8 月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

椰汁香茅大蜆 $53

 

IKEA 8 月美食︱斑蘭鬆餅 $9.9新登場＋香茅雞扒配椰漿飯$49＋椰汁香茅大蜆＋瑪德蓮蛋糕＋芝士蛋糕

黑毛豬松露火腿無花果火箭菜沙律 $53

 

IKEA 香港餐廳

 

　　•    九龍灣分店 九龍灣 MegaBox L4 

　　•    沙田分店 沙田 HomeSquare L6 

　　•    荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓 

 

https://www.ikea.com.hk/zh

 

Tags:#IKEA#美食情報#美食優惠#斑蘭#蛋糕
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