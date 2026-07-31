1周部署 | 王良享：政治局會議後放寬政策帶動新版塊，市場關注中美數據及港股業績

嘉賓：臻享顧問董事總經理 王良享

市場估計美聯儲局目前暫不加息，市場焦點迅速轉向即將公布的美股數據與港股重磅藍籌業績！王良享分析指，美非農就業數據若放緩將對市場有利。個股方面，滙控業績公布在即，Hibor效應下能否再衝高位？國泰盈喜後又是否已經利好出盡？內地政治局會議最新定調寬鬆，政策受惠板塊、地產股以至各大龍頭科網股又可以如何部署？

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