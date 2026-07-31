英超新賽季︱體系穩球員成熟，曼城補創造力；車仔欠頂級中鋒，利記先補防線

過去十年，英超爭冠球隊離不開曼城、利物浦和阿仙奴，而這些球隊能夠長期保持競爭力，很大程度來自穩定的足球理念。今季，曼城和利物浦，以及另一豪門車路士同時換帥。曼城由前助教馬利斯卡接替哥迪奧拿，利物浦聘請伊拉奧拿執掌，而車路士則將復興重任交給沙比阿朗素。

表面看來只是領隊更替，但實際上卻反映三間球會不同的發展需要。曼城希望完成王朝交接；利物浦尋求重新建立競爭力；車路士更希望藉由阿朗素的到來，結束近年長期缺乏方向的局面。

曼城無疑是三隊之中最穩定的一隊。哥迪奧拿離任固然是一個重大轉折點，但馬利斯卡並非外來者。

馬列斯卡曾經說過，控球是手段，控制空間才是目的。新球季值得關注的重點並不是曼城會否放棄控球，而是馬利斯卡能否在保持控球優勢的同時，讓夏蘭特、科頓等攻擊球員踢得更直接、更有效率。

他曾執教曼城青年軍，也曾擔任哥迪奧拿的重要副手，因此對球會文化、足球理念及管理模式十分熟悉。曼城高層選擇他接任，其中一個重要原因正是希望避免出現大轉變，讓球隊能夠在延續既有體系下逐步完成過渡。

從戰術角度來看，馬利斯卡的足球依然建基於控球與位置足球。他強調後場組織、中場控制以及高位壓迫，整體框架與哥迪奧拿時代十分接近。

不過，兩人仍有差異。哥迪奧拿近年愈來愈追求比賽控制權，很多時寧願多傳幾腳也不願冒險；馬利斯卡則較重視垂直推進，希望透過更快的傳送直接撕破防線。

這種改變對夏蘭特尤其重要。過去兩個球季，外界不時質疑曼城的控球打法，限制了這位挪威射手的威力。馬利斯卡更直接的進攻思維，有機會進一步釋放夏蘭特的衝擊力。同時，科頓、洛迪及加華度爾等核心球員仍然處於巔峰期，曼城整體框架依然是全英超最完整之一。

如果曼城只願意再簽三名球員，優先順序應該是：第一位：創造型中場，填補迪布尼和班拿度施華留下的空缺。第二位：爆破型翼鋒，並非杜古不夠好，而是多一個增加變化和個人突破能力的選擇。第三位：洛迪接班人，作為中場屏障，洛迪已經年紀大，而且傷患不斷，一定要長遠替補。

不過，曼城並非毫無問題。迪布尼離隊後，中場創造力始終存在空缺。此外，球隊近年缺乏真正具備爆破能力的翼鋒，導致陣地戰有時顯得過於依賴中路滲透。

因此，如果今夏能夠增加一名創造型中場及一名具速度和突破能力的翼鋒，曼城依然是來季聯賽冠軍的最大熱門。

相比曼城的穩定，車路士則迎來真正意義上的改革。

過去幾年，藍軍合共投入超過十億英鎊，但成績未見突破，最大原因不是缺乏人才，而是欠缺清晰方向。不同領隊帶來不同足球理念，一批又一批球員被收購，再被淘汰，球隊始終未能形成統一風格。因此，沙比阿朗素的上任，被視為保希利時代最重要的一次任命。

其實，車路士的足球管理哲學是買賣球星賺錢。沙比阿朗素應毫不猶豫選擇中鋒。一支爭冠球隊未必需要最華麗的陣容，但一定需要一位能在僵局中決定勝負的9號球員。而這正是目前車路士距離曼城和利物浦最大的差距。

阿朗素在利華古遜的成功，並不是依靠球星，而是透過完整的戰術體系建立競爭力。他的足球融合西班牙技術流與德國高效率足球特色，既重視控球，又講求快速轉換。他不像哥迪奧拿般執著控球率，也不像高普般只強調壓迫，而是在兩者之間尋找平衡。

阿朗素最常使用三後衛體系。無論是3-4-2-1還是3-4-3，其核心都是透過三中堅增加出球能力，再讓翼衛大幅參與進攻。問題是，車路士今夏失去了古古尼亞，這位西班牙國腳已經離隊加盟皇家馬德里，意味阿朗素原本最熟悉的翼衛系統失去重要拼圖。

不過，車路士今夏亦進行了不少針對性補強。從阿士東維拉加盟的摩根羅渣士，無疑是最具份量的收購。這位英格蘭國腳兼具突破、創造力及進球能力，非常適合擔任阿朗素體系中的進攻中場角色。同時，來自士砵亭的基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）以及阿特蘭大的柏利斯達（Marco Palestra）亦已加盟球隊，進一步提升邊路活力。

如果要爭冠，車路士尚欠頂級中鋒，而利物浦正好有一個人選非常適合他，就是伊沙克；他是現時歐洲最接近「完美現代中鋒」的球員之一。既能入球，又能創造機會，還能配合隊友，非常適合阿朗素的體系。

然而，阿朗素最大的難題並非進攻，而是陣容結構。安達爾山度士離隊，加上古古尼亞轉會，令球隊在中場深度及左路位置都出現空缺。

更重要的是，車路士仍然缺少一名真正的頂級中鋒。如果只依靠高爾彭馬及摩根羅渣士提供火力，而沒有一位穩定攻入20球以上的射手，阿朗素的戰術體系始終難以達到最高水平。此外，球隊亦需要一名具領袖氣質的防線核心。今夏引入的拉哥亞（Maxence Lacroix）正是基於這種需要，希望為年輕防線增加經驗與穩定性。

如果說車路士希望透過阿朗素建立新秩序，那麼利物浦則希望透過艾拉奧拿找回失落的身份。

史洛時代的利物浦曾經奪得英超冠軍，但其足球風格始終與高普年代不同。荷蘭人強調控球與組織，某程度上削弱了利物浦一直引以為傲的高強度壓迫。當球會決定改聘伊拉奧拿，實際上是在向球迷發出一個明確訊號：紅軍希望重新回到最擅長的道路。

現階段的利物浦並不缺乏球員，但要適合伊拉奧拿的三個關鍵即戰力位置是頂級中鋒、速度型中堅及攻守兼備的右閘。最關鍵，是中鋒位置，尤其這個中鋒需要擔任防線的第一道屏障、反搶、進攻要可以作為支點、又能組織進攻。

伊拉奧拿過去三年在般尼茅夫建立起英超其中一支最具侵略性的球隊。他強調高位逼搶、快速反擊以及不斷向前的進攻思維。很多戰術分析員都認為，他的足球理念比史洛更接近高普時期的利物浦。

從陣容角度分析，利物浦其實相當適合伊拉奧拿。麥亞里士打、蘇保斯拉爾及加雲貝治都具備高跑動能力，可以支撐高壓迫體系。問題反而在於前線火力及防線深度。

高位壓迫要求中堅擁有極強覆蓋範圍，因此利物浦仍需要補充一名具速度的現代型中堅。同時，球隊完成世代交替後，仍需要一位能夠長期穩定輸出入球與助攻的前場核心。這將直接影響伊拉奧拿能否把般尼茅夫的成功模式複製到晏菲路。

綜合比較三隊的現況，曼城仍然是最成熟和最穩定的一隊。馬利斯卡所接手的是一支已經建立完整架構的冠軍球隊，他需要做的只是微調。

利物浦則可能成為新球季最大的挑戰者，伊拉奧拿的高強度足球與球會文化高度契合，只要補強得宜，完全有能力重新加入爭冠行列。

至於車路士，雖然阿朗素可能是三位新帥之中戰術能力最全面的一位，但他所面對的重建工程亦最艱巨。

賽季未開始，現階段市場賠率估算，曼城的奪冠賠率是2.75倍，利物浦是5.5倍，車路士大約是8-9倍。可見即使曼城換帥，由於體系穩定和球員較成熟，仍獲得一致看好。

新球季的英超，將不只是球員實力的較量，更是一場足球理念之爭。馬利斯卡代表傳承，阿朗素代表革新，伊拉奧拿是回歸本源。

三條不同道路，最終會帶領三間豪門走向不同的未來，而這亦將成為英超新賽季最值得關注的故事。