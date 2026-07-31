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CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展
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CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Photo/AllRightsReserved、Eunice

　　CHIIKAWA大型特展終於開幕啦！創意品牌AllRightsReserved與官方授權方Spiralcute International合作，呈獻全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，將於8月1日至9月6日正式登陸尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱。四大主題匿絕對滿足fans的願望， 戶外CHIIKAWA巨型迴旋木馬夢幻登場，場內的「⽑量暴增」造型吉伊卡哇、⼩⼋與兔兔雕塑超治癒。睡⾐派對主題互動區最有feel，文靜的粉絲可慢慢欣賞超過130幅原畫作品，一系列最新商品亦非常吸引。已買或心思思想買「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展飛的朋友，必睇以下介紹！

【最新消息】CHIIKAWA ARTIVERSE 主辦單位 AllRightsReserved 7 月 31 日深感抱歉地宣佈，為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能，並調整為靜態拍照區域與木馬合照。已購「迴旋木馬」門票人士可獲退木馬座席券，但可進入靜態拍照區，並坐上木馬拍照 亦可獲木馬紀念卡，作為額外補償。有關持票人也可選擇全額退款。

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展覽詳情：

 

　　•    四大主題區

　　•    全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬

　　•    首次於⾹港展出逾130幅原畫重現作品

　　•    巨⼤「賽蓮」雕塑及「⽑量暴增」造型CHIIKAWA海外⾸度登場

　　•    限定版展覽紀念品

 

　　「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展於8月1日至9月6日正式登陸尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱，特展將「CHIIKAWA」無限延展的世界觀，四大主題區【原畫宇宙】、【音樂互動宇宙】、【裝置藝術宇宙】及【機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬】，前未能購票的朋友，可以留意 8月10日起將按現場情況開放少量「正價門票」！

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

八位 CHIIKAWA 與好友破天荒於香港首度公開合體驚喜現身

 

130幅珍貴原畫重現

 

　　三大宇宙展覽空間於K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle舉行，如果喜歡打卡的fans，場內不時播放CHIIKAWA的招牌叫聲，如陪你睇展覽！展覽將首次於香港展出超過130幅插畫家 Nagano 的珍貴原畫重現作品，同時呈現巨型「賽蓮」雕塑及電影版角色。展覽同時加入多項互動元素，包括隨特典套裝附送的專屬「鉛筆造型互動小道具」，讓觀眾於不同展區參與互動，為喜愛角色應援。

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

 

　　【原畫宇宙】展出超過130幅 Nagano 老師珍貴的原畫重現作品與角色設定畫。觀眾可近距離觀察 Nagano ⽼師筆下角色與世界交織的創作軌跡，感受線條中蘊含的⽣命⼒及角色的魅⼒，你絕對可以慢慢睇！不同顏色的原畫展區都有角色打卡位，不過今次大部分CHIIKAWA裝置座於地上上，各位fans想同它們打卡有有心理準備要蹲下或坐在地上selfie！

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

 

　　個人最喜歡【音樂互動宇宙】，無限循環播CHIIKAWA主題曲，沉浸式聲景體驗，身為fans你一齊跳舞吧！如果有購買特典套裝附送的專屬「鉛筆造型互動小道具」，記得此時拿出來應援！ 

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

 

「⽑量暴增」治癒世界

 

　　裝置藝術宇宙匯集多組藝術雕塑，包括全球首度亮相的「⽑量暴增」造型吉伊卡哇、⼩⼋與兔兔雕塑，超級治癒好想摸（留意請勿觸摸），不過你可以摸毛茸茸的彩色牆身及打卡。而巨⼤化那孩⼦雕塑，配合星空投影幾靚，而即將上映《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》亦有相關打卡位，巨⼤「賽蓮」雕塑及電影版角色亮相。

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

巨型「賽蓮」雕塑及電影版角色。 

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

「那個孩子」星空打卡位

 

全球首座《CHIIKAWA迴旋木馬》 

 

　　全球⾸座呈現CHIIKAWA世界觀的巨型迴旋⽊⾺座落維港海濱，整個裝置由旋轉木馬及特色座艙構成，集結8位核心角色（吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺、古本屋）及其專屬主題色座騎。角色們分別乘坐與自身代表色呼應的木馬，日夜各有睇頭。

【最新消息】CHIIKAWA ARTIVERSE 主辦單位 AllRightsReserved 7 月 31 日深感抱歉地宣佈，為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能，並調整為靜態拍照區域與木馬合照。已購「迴旋木馬」門票人士可獲退木馬座席券，但可進入靜態拍照區，並坐上木馬拍照 亦可獲木馬紀念卡，作為額外補償。有關持票人也可選擇全額退款。
 

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

「迴旋木馬座席券」特別退款安排*（二選一）：

• 方案 A｜部份退款（繼續參觀） o  退款金額： 透過 KLOOK 平台退還 港幣 $130（迴旋木馬體驗價值）。

o  額外補償： ▪  靜態拍照： 可按原定報到時間進場，揀選木馬合照。

▪  限定贈品： 拍照後仍可獲得隨機款式《CHIIKAWA ARTIVERSE迴旋木馬》紀念卡乙張。

▪  展覽權益： 保留 6 樓展覽區入場資格、特典套裝禮品及專屬購物隊伍待遇。

 

• 方案 B｜全額退票（取消參觀）

o  退款金額： 透過 KLOOK 平台申請門票 全額退款。

o  適用條件： 僅限未行使／未進場 之門票持有人。

*詳細退款手續及指引請留意 KLOOK 平台稍後之公佈。 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

 

紀念品商店

 

　　紀念品商店僅限持票人士進入及選購，再到指定取貨櫃檯輪候取貨；「CHIIKAWA 迴旋木馬座席券」持票人更有紀念品商店專屬通道。紀念品中最矚目是Nagano老師特別為本次展覽創作的全新《CHIIKAWA迴旋木⾺》系列，將真實的迴旋⽊⾺化⾝成獨家主題紀念品，包括角色吊飾公仔（吉伊卡哇、小八和兔兔）連場景座（購買套裝將獲贈限定收納袋一個及收藏卡一張，款式隨機發放）。今日7 月31日預覽日更首度亮相「CHIIKAWA 迴旋木馬陶瓷杯碟套裝」及限定「罐裝曲奇」。
 

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

陶瓷杯碟套裝（1套3份）$480
 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

罐裝曲奇（14件）$198 

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

CHIIKAWA迴旋木⾺吊飾公仔連場景座套裝附收藏卡一張（共三款；款式隨機）和收納袋$780

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

3 樓及 4 樓均設有 SNAPIO 自拍亭，讓粉絲能換上特展限定相框，與吉伊卡哇與好友拍下專屬的四格合照。
 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱⽑量暴增造型CHIIKAWA超治癒＋ 音樂應援派對＋巨型迴旋木馬＋130幅原畫展

超人氣的「乳酸菌超人」雕塑將震撼現身 3 樓拍照區，並提供付費專業拍照服務。

 

CHIIKAWA ARTIVERSE特展

日期2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點尖沙咀K11 MUSEA暨海濱（如下）

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

 

Tags:#CHIIKAWA ARTIVERSE 特展#尖沙咀#K11 MUSEA#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#著數優惠
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