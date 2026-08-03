歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

醫療事故|加拿大華人牙醫未消毒工具重用，近900病人恐染愛滋...
醫學通識 健康解「迷」

醫療事故|加拿大華人牙醫未消毒工具重用，近900病人恐染愛滋...
難堪的真相:《印象派女孩》與《愛的綠洲》
Art & Culture

難堪的真相:《印象派女孩》與《愛的綠洲》
開市Good Morning

車股6月銷量逐隻睇林sir續吼比亞迪？
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
摩根士丹利亞洲區前主席羅奇又再談論香港。他近年發表的「香港玩完論」引起了很大迴響，雖然他後來因為港股回升而稍微改口，但近日他又說香港現在的經濟成績和城市的適應力，只不過是一個「中國製造」的新故事，甚至斷言「舊香港已經正式終結」，還特意用普通話拼音「Xianggang」來稱呼香港，這番話再次引起了熱烈討論。
大中華評論

羅奇與香港經濟

港是港非
李慕飛
港是港非

　　摩根士丹利亞洲區前主席羅奇又再談論香港。他近年發表的「香港玩完論」引起了很大迴響，雖然他後來因為港股回升而稍微改口，但近日他又說香港現在的經濟成績和城市的適應力，只不過是一個「中國製造」的新故事，甚至斷言「舊香港已經正式終結」，還特意用普通話拼音「Xianggang」來稱呼香港，這番話再次引起了熱烈討論。

 

　　副財政司司長黃偉綸代表政府作出了反駁，他直指近期這些看淡香港的言論，完全無視了香港本身的韌力和活力，質疑這些批評是出於偏見。他拿出了一連串實際數據：今年第一季香港經濟大幅增長了百分之五點九，創下5年來最大升幅；6月份進出口貨物也分別按年大升超過五成和四成，真正體現了「事實勝於雄辯」。政府正全力推進「四中心，一高地」的建設（即國際金融、航運、貿易、創新科技中心，以及國際高端人才高地），更會全速編寫香港首個「五年規劃」，用實際行動來糾正那些唱衰香港的錯誤資訊。

 

羅奇與香港經濟

羅奇近日又再談論香港，斷言「舊香港已經正式終結」。(AP)

 

　　黃偉綸這些以數據為基礎的說法，正好為我們提供了一個很清晰的分析起點。筆者認為，羅奇看到的其實只是一些表面的現象，根本沒有看透現在全球經濟發展的真正核心。現時的世界經濟，正因為多個不同因素而發生翻天覆地的變化，特別是人工智能等新科技的出現，完全顛覆了傳統的賺錢和營商模式。以前靠傳統金融和服務業就能賺錢的日子已經改變了，現在講求的是科技、數據和創新。這種全球性的大洗牌，早就把羅奇用來寫文章的那套舊理論推翻了。換句話說，羅奇用來評估香港的那把「舊尺」，早就過時了。我們必須明白，經濟結構大轉型絕對不只是香港要面對的問題，而是全世界所有發達城市都在經歷的新趨勢。如果硬要用幾十年前的舊眼光、單一的標準來看今天的香港，覺得一切都要跟以前一模一樣才算成功，那自然會得出帶有偏見和脫離現實的錯誤結論。

 

　　事實上，香港早就不是以前那個單單只靠炒股炒樓的金融城市，而是正逐步升級成黃偉綸所說的「四中心，一高地」。在這個多元發展的新方向下，香港的經濟活力其實比以前更強。現在，大量內地的優質資金和頂尖人才來到香港，讓香港真真正正成為了國家對外做生意的重要大本營。近年來，很多非常有實力的內地企業想「走出去」做全世界的生意，而法律制度完善兼和國際接軌的香港，自然成為她們向外發展的首選跳板。因為兩地交流愈來愈多，香港街頭自然多了人講普通話，這就是羅奇口中的現象，但這絕對不代表香港失去了國際特色，反而是經濟深度融合的必然結果。正因為香港匯聚了中國最頂尖的企業和龐大的商機，對外國投資者的吸引力反而比以前更大，外國人想做這些中國大企業的生意，就一定要來香港設立據點。可以預計，未來的情況會和羅奇預計的剛好相反，國際商業機構和外國資金為了抓住這些真金白銀的機會，不但不會走，反而會更快、更多地來到香港。

 

羅奇與香港經濟

香港是內地頂尖企業走出去的首選跳板，也是外國企業進軍內地的據點。(Shutterstock)

 

　　不過，雖然大環境的經濟數據看來很亮眼，我們也絕對不能忽視在經濟轉型期間，基層市民和部分商戶所承受的陣痛。社會上有部分行業，因為未能立刻跟上這種大環境的轉變，正面對著很嚴峻的挑戰，當中最慘的就是零售和飲食業，筆者之前也多次分析過這個情況，今日不再重複。這是一個政府必須正視、不能逃避的問題。筆者非常期望政府在制訂未來的「五年規劃」時，能特別照顧這些處於弱勢的傳統行業，推出具體、貼地的救助和轉型措施。如果在轉型期，只是等著舊經濟所謂的「滴漏效應」，即是指望大企業賺了大錢後，資源會慢慢滴漏到基層，這個過程實在太慢了，一般老百姓很難立刻感受得到。儘管部分行業正經歷痛苦的適應期，但香港經濟還是要看整體的底子，目前香港的失業率一直維持在非常低的水平，這就是一個最客觀的證明。只要大家有工開，實際情況並沒有那些悲觀者說的那麼差，香港社會依然有足夠的穩定性去化解這些轉型的壓力。

 

　　就在筆者寫這篇文章的時候，新聞剛剛報道，財政司司長陳茂波經過各方面的綜合評估後，已經決定調高今年香港經濟增長的預測。司長的決定不僅代表政府對未來發展充滿信心，更是對所有唱衰言論的最有力反擊。

Tags:#港是港非#羅奇#香港經濟#黃偉綸#人工智能#AI #金融服務業#創新#經濟轉型#經濟數據#經濟規劃#陳茂波#五年規劃
Add a comment ...Add a comment ...
為何商界對香港經濟升級轉型充滿信心？
更多港是港非文章
為何商界對香港經濟升級轉型充滿信心？

投票區

美日聯手干預日圓匯率
22
|
0

你認為美日聯手能不能夠成功扭轉日圓貶值趨勢？

能夠
14%
不能夠
86%
不確定
0%
投票期：2026-08-03 ~ 2026-09-03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處