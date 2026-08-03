摩根士丹利亞洲區前主席羅奇又再談論香港。他近年發表的「香港玩完論」引起了很大迴響，雖然他後來因為港股回升而稍微改口，但近日他又說香港現在的經濟成績和城市的適應力，只不過是一個「中國製造」的新故事，甚至斷言「舊香港已經正式終結」，還特意用普通話拼音「Xianggang」來稱呼香港，這番話再次引起了熱烈討論。

副財政司司長黃偉綸代表政府作出了反駁，他直指近期這些看淡香港的言論，完全無視了香港本身的韌力和活力，質疑這些批評是出於偏見。他拿出了一連串實際數據：今年第一季香港經濟大幅增長了百分之五點九，創下5年來最大升幅；6月份進出口貨物也分別按年大升超過五成和四成，真正體現了「事實勝於雄辯」。政府正全力推進「四中心，一高地」的建設（即國際金融、航運、貿易、創新科技中心，以及國際高端人才高地），更會全速編寫香港首個「五年規劃」，用實際行動來糾正那些唱衰香港的錯誤資訊。

羅奇近日又再談論香港，斷言「舊香港已經正式終結」。(AP)

黃偉綸這些以數據為基礎的說法，正好為我們提供了一個很清晰的分析起點。筆者認為，羅奇看到的其實只是一些表面的現象，根本沒有看透現在全球經濟發展的真正核心。現時的世界經濟，正因為多個不同因素而發生翻天覆地的變化，特別是人工智能等新科技的出現，完全顛覆了傳統的賺錢和營商模式。以前靠傳統金融和服務業就能賺錢的日子已經改變了，現在講求的是科技、數據和創新。這種全球性的大洗牌，早就把羅奇用來寫文章的那套舊理論推翻了。換句話說，羅奇用來評估香港的那把「舊尺」，早就過時了。我們必須明白，經濟結構大轉型絕對不只是香港要面對的問題，而是全世界所有發達城市都在經歷的新趨勢。如果硬要用幾十年前的舊眼光、單一的標準來看今天的香港，覺得一切都要跟以前一模一樣才算成功，那自然會得出帶有偏見和脫離現實的錯誤結論。

事實上，香港早就不是以前那個單單只靠炒股炒樓的金融城市，而是正逐步升級成黃偉綸所說的「四中心，一高地」。在這個多元發展的新方向下，香港的經濟活力其實比以前更強。現在，大量內地的優質資金和頂尖人才來到香港，讓香港真真正正成為了國家對外做生意的重要大本營。近年來，很多非常有實力的內地企業想「走出去」做全世界的生意，而法律制度完善兼和國際接軌的香港，自然成為她們向外發展的首選跳板。因為兩地交流愈來愈多，香港街頭自然多了人講普通話，這就是羅奇口中的現象，但這絕對不代表香港失去了國際特色，反而是經濟深度融合的必然結果。正因為香港匯聚了中國最頂尖的企業和龐大的商機，對外國投資者的吸引力反而比以前更大，外國人想做這些中國大企業的生意，就一定要來香港設立據點。可以預計，未來的情況會和羅奇預計的剛好相反，國際商業機構和外國資金為了抓住這些真金白銀的機會，不但不會走，反而會更快、更多地來到香港。

香港是內地頂尖企業走出去的首選跳板，也是外國企業進軍內地的據點。(Shutterstock)

不過，雖然大環境的經濟數據看來很亮眼，我們也絕對不能忽視在經濟轉型期間，基層市民和部分商戶所承受的陣痛。社會上有部分行業，因為未能立刻跟上這種大環境的轉變，正面對著很嚴峻的挑戰，當中最慘的就是零售和飲食業，筆者之前也多次分析過這個情況，今日不再重複。這是一個政府必須正視、不能逃避的問題。筆者非常期望政府在制訂未來的「五年規劃」時，能特別照顧這些處於弱勢的傳統行業，推出具體、貼地的救助和轉型措施。如果在轉型期，只是等著舊經濟所謂的「滴漏效應」，即是指望大企業賺了大錢後，資源會慢慢滴漏到基層，這個過程實在太慢了，一般老百姓很難立刻感受得到。儘管部分行業正經歷痛苦的適應期，但香港經濟還是要看整體的底子，目前香港的失業率一直維持在非常低的水平，這就是一個最客觀的證明。只要大家有工開，實際情況並沒有那些悲觀者說的那麼差，香港社會依然有足夠的穩定性去化解這些轉型的壓力。

就在筆者寫這篇文章的時候，新聞剛剛報道，財政司司長陳茂波經過各方面的綜合評估後，已經決定調高今年香港經濟增長的預測。司長的決定不僅代表政府對未來發展充滿信心，更是對所有唱衰言論的最有力反擊。