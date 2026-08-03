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AI債破？
股市動向

AI債破？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　不少投資者都在擔心AI泡沫，但AI泡沫是甚麼？簡單一句：唔夠錢還債。是甚麼債？

 

　　一個社會有三類錢債：

 

　　1. 國債、

 

　　2. 公司債、

 

　　3. 個人債。

 

　　國債是大家的，如國家夠賴皮，可以用多種方法來賴債，最常用的一種方法是印銀紙，此法會帶來貨幣貶值，是飲鴆止渴，終衰/終瓜。

 

　　個人債是個人的，處理方法是賣當借。到賣無可賣，當無可當，借無可借時，就只有宣布破產/入獄。

 

　　對投資者言，上述兩種債，燒不到身，最怕是揸咗佢股票的公司，欠債纍纍，還不了，即是現金周轉不過來，被告上法庭，破產了，股票一文不值，這個公司破產危機在今時的AI/科技市場裏正大規模地蘊釀，閣下會否中招，且看下文。

 

　　《雅虎》新聞報道：

 

　　韓國股市近日爆發劇烈震盪，KOSPI指數7月截至30日重挫28.9%（圖一），跌幅甚至超越1997年亞洲金融風暴時期的27%跌勢，也超過2008年全球金融海嘯期間的23%紀錄。市場暴跌引發投資人信心崩潰，據韓媒報道，全韓約有120萬名投資人遭遇融資追繳，其中約35萬人面臨斷頭危機，投資社群陷入恐慌。

 

AI債破？

 

　　股災衝擊也蔓延至社會層面，韓國各大網路論壇湧現大量哀嘆聲，有投資人形容，原本熱絡聊天的同事突然變得沉默，甚至有人開始詢問銀行「房子能否抵押貸款」。由於擔心投資失利引發極端事件，韓國警方緊急提高警戒。

 

　　韓國政府下令加強巡邏首爾漢江27座主要橋樑，尤其證券公司聚集的汝矣島地區更成為重點防護區。警方與消防單位增派救援人力，並啟動漢江水面巡邏、SOS緊急通報設備，以及AI智慧巡邏機器人與無人機等防護措施，盼降低股市暴跌可能引發的社會風險。

 

　　韓股的崩塌在美國AI股中也可重演，因為「火藥」正在累積中，欠的是一點可燎原的星火。

 

美科企開始缺錢撐資本開支大增

 

　　火藥就是目前美國的AI圈，正上演個左腳踩右腳，右腳踩左腳的一個以為可以就此將股價踩上天的「太空漫步」中。

 

　　最簡單的表示如圖二。

 

AI債破？

 

　　英偉達(US.NVDA)出資1000億美元投資於OpenAI，OpenAI將此1000億美元轉投資於甲骨文(US.ORCL)，而甲骨文又將此1000億美元轉投資回英偉達。

 

　　這種相互投資，可以互利嘛，何所懼之？摩根大通的Michael Cembalest指出了何所懼，為免有誤解之嫌，以下是Cembalest的原話：

 

　　Oracle's stock jumped by 25% after being promised $60 billion a year from OpenAI an amount of money OpenAI doesn't earn yet to provide cloud com認沽證ing facilities that Oracle hasn't built yet and which will require 4.5 GW of power (the equivalent of 2.25 Hoover Dams or four nuclear plants) as well as increased borrowing by Oracle whose debt to equity ratio is already 500% compared to 50% for Amazon 30% for Microsoft and even less at Meta and Google.

 

　　英偉達與OpenAI間的交易一石激起千重浪，帶來了連帶美國科技界中的軟硬件、投資、服務，天使基金的連串資金行為（圖三）。

 

AI債破？

 

　　各大科技驚執輸，搶不到市場，又或怕會被擠兌到行業邊緣，紛紛表示要加碼投資，發展新科技，數據中心等，合共加上來。到2028年，一眾科技大頭的資本開支會達到1萬億美元（圖四）。請留意，美國國債總額已突破4萬億美元，美國政府已為還舊債/息頭痛時，商業市場又要多1萬億美元的資金，錢從何來？

 

AI債破？

 

　　一般投資者沒有資料和能力去計錢從何來這條數，摩根大通估了下：

 

*科技公司發行無抵押公司債2000億美元；
　
*以數據中心及其它資產作抵押發債1500億美元；
　
*私人市場抵押貸款8000億；
　
*銀行貸款3500億。

 

　　摩根的結論是，私人市場要承擔這個資金缺口的窿（圖五）。

 

AI債破？

 

　　私人資本市場出雞，科技公司本身也要出豉油，這些「豉油」就是科技公司的內部流動資金，預計是在大幅減少中（圖六）。

 

AI債破？

 

　　市場對這個科技股資金缺口壓力是察看到的，所以自今年1月以來，科技股的走勢，落後於其它指數的原因（圖七）。因為：

 

AI債破？

 

　　投資者不再接受不計成本換增長，投資者要看到投入實實在在的兌現成業績。

 

　　粗鄙的講句：我無讀過書，唔識嘢，唔好呃我，Don't Talk，Show Me the Profit。No Profit？沽你。

 

　　以上的美科技股困境還只是最樂觀的，因為尚未計入個可以搞出白菜價的中國科技企業，全球的科技企業都在做提供算力服務或硬件的機械人，使美國科企感到恐懼的是中國的：

 

*DeepSeek是開源免費的，
　
*Kimi是平到為Anthropic的1/72的，
　
*宇樹機械人售價……？

 

　　這些中國企業及其它可以出現的未來中國科企，是可以平完又嚟平過，將美科技企的營收預算一巴打爛，即是你估投資1000蚊可帶來1500蚊回報，但中國白菜價一出，你只能收回900蚊，簡單的講是之前計錯數，無計到中國科技發展得咁快，把肉、骨、湯都搶走。

 

　　當美國科技的萬億投資會面臨中國科企的白菜價伏擊時，美國各大科企要否悔恨未有將這個白菜價，置入其計算模型中？其實早在80年，Bill Gate已作了這個預言，明天（4日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#AI泡沫#投資者擔憂#債務危機#股市崩盤#韓國#KOSPI指數#金融危機#投資者恐慌#社會影響#執法#美國AI股#財務緊張#資本開支#科技公司#英偉達#OpenAI#甲骨文#相互投資#財務風險#摩根士丹利#科技股表現欠佳#投資者期望#盈利能力#中國科技公司#競爭性定價#比爾·蓋茨的預測
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