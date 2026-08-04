逛遊觀光工廠，吃玩買皆盡興

難以相信，物價飛漲的今天，一餐不限時吃到飽只要新台幣158元（約港幣38元）。餐點說不上精緻但絕對管飽，包括現煮的一餃五吃（煎餃、水餃、炸餃、湯餃⋯⋯）、種類繁多的甜鹹包子、燒賣、湯品、關東煮、麻辣鴨血，還有咖哩雞翼、炒時蔬、炒飯炒麵，種種主廚天天變化精心根據時令設計的餐點，甚至還提供生菜沙律兼顧營養均衡，外加飲料免費喝到飽，真的划算到不行！

台灣的觀光工廠盛行，有吃有喝有手作有五花八門的DIY，替傳統產業打出一片創造收入和知名度的新天地。觀光工廠和純粹展售賣場的差別，在於業者都會精心設計拍照景點，安排參觀動線還有集章遊戲，所以成為親子遊的熱門選擇。業者透過觀光工廠做形象宣傳的同時，還展示乾淨衛生符合標準的生產流程吸引消費者，民眾則可以寓教於樂，可吃可玩可買，重點是一律都很便宜。

觀光工廠不限時吃到飽，只需不到港幣40元。

一開場提到的就是製造冷凍食品的台南奇美食品幸福工廠，除了吃到撐，另外可以報名實作課程，做出有主題的一組餐點，然後帶到號稱台南最美野餐景點的園區享用。棒球為主題的滿貫刈包、投手丘披薩、安打串燒、守備沙拉、全力揮擊蒸蛋、三振麻糬，都針對喜愛棒球的台灣人設計。

北部寸土寸金，因此需要較大面積的觀光工廠多半集中在中南部。奇美是冷凍食品業者，所以主題是食物。知名的還有嘉義的老楊方塊酥，免費入場就能盡情試吃20多種口味，平常到超市和百貨公司，不可能一次嚐到這麼齊全還包括隱藏版的特殊口味。

我20多年前經過西螺，偶然好奇進入瑞春觀光工廠參觀，從此成為忠實客戶。每次爆發和醬油（港稱豉油）相關的風暴，或是化學醬油的新聞，都很慶幸自己不是受害者。這家老牌醬油已經有百年歷史，選用台灣本土黑豆，當地的水質和氣候都最適合釀造醬油，經過古法的蒸煮曝曬入甕熟成。參觀的時候親眼看到壯觀的醬油大甕，實際看到生產流程，充滿醬香的環境，相當有說服力。當然，還可以吃到特有的甜鹹交織醬油冰淇淋。

在瑞春醬油工廠，可看到醬油從原料經過古法蒸煮曝曬入甕熟成的過程。

吃的最能直接打中消費者的喜好，不過另一個很受歡迎的是毛巾工廠。大家去泰國旅遊，很多人都會多付小費讓打掃人員把毛巾折成有趣的形狀。雲林虎尾一家毛巾觀光工廠，最有名的是把毛巾折疊成蛋糕、冰淇淋和各種動物，繽紛可愛，非常討喜。

老牌牙膏的觀光工廠當然不只賣牙膏，還裝設各種可愛吉祥物，老闆竟然把一座原址在江西的氣派將軍府老宅打包回到園區，供人參觀製造看點。飲料咖啡招待免費喝到飽，還會送冰棒，大概是吃喝之後就要刷牙保健的意思。

喜愛絨毛玩具的人到了KHTOY絨毛玩偶旗艦館一定淪陷，這家工廠位在嘉義的民雄工業區，免費參觀還能拍照打卡，但是最後幾乎不可能逃得過荷包大失血，都會買到失心瘋。三層樓佔地超過600坪（約2.1萬呎），可愛的填充玩具看到人眼花撩亂，是目前全台最大的絨毛玩具專賣店。這裏有十大主題展區，包括迪士尼、卡娜赫拉、哥斯拉、寶可夢(Pokémon)、粉紅豬一家親(Peppa Pig)，還有經典的三麗鷗(Sanrio)系列，大人小孩都能一網打盡。

KHTOY絨毛玩偶旗艦館通常會讓父母荷包大失血

其他像是巧克力、金橘、虱目魚、香皂、米粉、牛舌餅及蠟筆彩色筆，都有觀光工廠，寓教於樂加上平價消費，難怪深受歡迎。