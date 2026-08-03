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新加坡餐飲品牌的生存突圍 本土品牌挑戰與中國品牌崛起
數碼創科

新加坡餐飲品牌的生存突圍 本土品牌挑戰與中國品牌崛起

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　我對新加坡最深的印象，用一個字概括，就是「貴」。而且不是一般的貴，是貴到讓人心跳漏拍的那種。

 

新加坡餐飲品牌的生存突圍 本土品牌挑戰與中國品牌崛起

 

　　記得有一年，倫敦的同事飛過來開會，會後我們一行五人，鑽進一家看上去再普通不過的大排檔——就是那種本地人穿著拖鞋、打包回家當晚飯的街邊食閣。點了五碗拉麵、五支啤酒，吃飽喝足，結帳時帳單赫然寫著——港幣2000塊。

 

　　那一瞬間，我差點以為服務員拿錯了單子。反復確認後，我才不得不接受這個現實：這僅僅是一頓沒有空調、沒有桌布、沒有餐前小菜的大排檔晚餐。倫敦同事聳聳肩，倒是很淡定，說：倫敦更貴。可我心裡清楚，新加坡這價格，放在亞洲，絕對算得上天花板級別。

 

　　數據顯示，租金、人工、食材三重成本持續暴漲：2024年新加坡超3000家餐飲門市倒閉，2025年前10個月又有 2431家門市關停，平均每天近8家餐廳永久歇業，倒閉門市裡六成開業不足5年，超八成經營者常年無法獲利。 

 

　　核心商圈續租租金漲幅最高達 50%，外籍勞工配額收緊倒逼人力薪資上漲；本地食材高度依賴進口，全球供應鏈波動持續抬高採購成本。

 

　　同時，本地消費者消費趨於保守，小幅漲價就會引發大量客群流失，商家不敢輕易上調售價，利潤持續壓縮。就算是經營多年的老牌餐飲，同樣也難逃壓力。

 

新加坡餐飲品牌的生存突圍 本土品牌挑戰與中國品牌崛起

 

　　就在新加坡本土品牌苦苦支撐的同時，另一股力量卻以驚人的速度湧入——中國餐飲品牌。截至2025年8月，已有85個中國餐飲品牌在新加坡開出405家門店，短短一年間，門店數量翻倍。蜜雪冰城的雪王雕塑佔領了社區商場入口，霸王茶姬的國風杯套成了年輕人手中的社交貨幣，楊國福麻辣燙的稱重檔口前排起長隊，米村拌飯的石鍋滋滋作響，香氣飄滿美食廣場。霸王茶姬落地新加坡僅一年，就開出22家店，單店日均賣出1500杯奶茶——這個數字，很多本地奶茶店一周都達不到。

 

　　截至2025年8月，已有85個中國餐飲品牌在新加坡開了405家門市，短短一年門市數量翻倍。

 

新加坡餐飲品牌的生存突圍 本土品牌挑戰與中國品牌崛起

新加坡餐飲品牌的生存突圍 本土品牌挑戰與中國品牌崛起

 

　　不少新加坡餐飲從業者私下感歎：我們不是輸在味道，而是輸在玩法。

 

　　本土品牌長期忽視線上運營，很多老店連電子功能表都沒有，更別說短視頻種草、會員體系、私域流量了。而中國品牌自帶一整套成熟的數位化打法——TikTok上發佈製作過程、小紅書式測評筆記、微信群限時折扣、掃碼點單積累用戶畫像等等，年輕的00後、90後消費者被這些互動性強、視覺衝擊力大的行銷方式吸引。本土老店的客流，就這樣一點點被分流。

 

　　歸根究底，餐飲是一場關於信任和記憶的長期博弈。誰能在這場博弈中持續提供確定性：確定的好味道、確定的安全感、確定的情緒價值，誰就能穿越週期，活下來，而且活得好。新加坡如此，全世界亦然。

 

新加坡餐飲品牌的生存突圍 本土品牌挑戰與中國品牌崛起

 

　　在股權和運營層面，中國品牌出海新加坡，極少有單打獨鬥的。它們幾乎無一例外地選擇與本地餐飲集團合資合作，借助對方的本地通路、勞務政策理解、消費者行為洞察，來避免水土不服。

 

Tags:#新加坡餐飲業#中國餐飲品牌#數位行銷#品牌策略
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