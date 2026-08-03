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美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE御守預售
美食優惠
美食情報

美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE御守預售

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　早前麥當勞推出的首輪「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守大受歡迎，不少fans四處撲御守！麥當勞聽到大家的訴求，即日起限量加推首輪「CHIIKAWA ARTIVERSE 」幻彩開運御守預售名額。同時8月3日起，以麥當勞App可享新下午茶優惠，$29起歎滋味蝦堡、黃金蟹堡或脆辣雞腿飽配珍寶裝汽水，早餐則新推$29朱古力班戟豬柳蛋漢堡或楓糖班戟豬柳蛋漢堡配飲品，抵食之選。

 

美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE 御守預售

 

　　因應大家熱烈支持，麥當勞App即日起限量加推首輪「CHIIKAWA ARTIVERSE」 幻彩開運御守預售名額，顧客只需透過麥當勞App使用指定優惠券包括「$72.5起蝦堡系列五道菜大大啖套餐」或「$49起蝦堡系列套餐」。完成預購後，顧客可即時取餐享用蝦堡系列美食；其後，於購買後7個工作天內收到附有換領二維碼的電郵，並可於 2026年9月中旬起憑二維碼前往已選麥當勞餐廳換領隨機附送的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守。更多詳情請參閱App內相關推廣活動的條款與細則。

 

美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE 御守預售

 

　　麥當勞下午茶又有多個選擇，App會員可於8月3日起星期一至五下午2時至6時享用全新下午茶優惠，包括「$29滋味蝦堡配珍寶裝汽水」、「$32黃金蟹堡配珍寶裝汽水」或「$29脆辣雞腿飽配珍寶裝汽水」，以超值價歎超大杯珍寶裝汽水及升級版海洋滋味或經典人氣漢堡美食。

 

美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE 御守預售

$29滋味蝦堡配珍寶裝汽水

 

美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE 御守預售

$32黃金蟹堡配珍寶裝汽水

 

美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE 御守預售

$29脆辣雞腿飽配珍寶裝汽水

 

　　早餐想食甜嘢cheer up，8月3日起可以揀全球首推「$29朱古力班戟豬柳蛋漢堡或楓糖班戟豬柳蛋漢堡配飲品」。其中，朱古力班戟豬柳蛋漢堡以香甜濃郁的朱古力班戟配搭美味豬柳、軟滑芝士及嫩滑雞蛋，黑朱古力粒粒更分佈於班戟漢堡之中，甜鹹滋味完美交織，帶來層次豐富的味覺享受。楓糖班戟豬柳蛋漢堡則選用經典楓糖班戟，散發香甜楓糖風味，配上豬柳及嫩滑雞蛋，兩款套餐均配上飲品。
 

 

美食優惠︱麥當勞蝦堡/脆辣雞腿飽下午茶$29＋朱古力班戟豬柳蛋漢堡早餐$29+加推CHIIKAWA ARTIVERSE 御守預售

$29朱古力班戟豬柳蛋漢堡或楓糖班戟豬柳蛋漢堡配飲品

 

Tags:#美食優惠#美食情報#麥當勞#CHIIKAWA ARTIVERSE 御守
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