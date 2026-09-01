歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
十月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA 呈獻：「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》 - 萬聖節香港站」 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA 呈獻：「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》 - 萬聖節香港站」
節慶活動 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA 呈獻：「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》 ...
推介度：
30/10/2026 - 31/10/2026
09
九月
沙田香港文化博物館｜繼續寵愛．張國榮70誕辰．紀念展 沙田香港文化博物館｜繼續寵愛．張國榮70誕辰．紀念展
大型盛事 展覽
沙田香港文化博物館｜繼續寵愛．張國榮70誕辰．紀念展
推介度：
09/09/2026 - 10/05/2027
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
銷售策略︱重新發現客戶（三）：銀行分行為何賣咖啡？建立相遇場景，先提供價值後談交易
辦公室求生術

銷售策略︱重新發現客戶（三）：銀行分行為何賣咖啡？建立相遇場景，先提供價值後談交易

銷售達人
梁子驄 Brian
銷售達人

　　想像你走進一間銀行分行：沒有櫃位、沒有輪候籌號、沒有職員上前推銷。迎面而來的，是咖啡香。你可以買一杯咖啡（持卡人有折扣）、霸一張枱用免費Wi-Fi開會，甚至預約一節免費的一對一理財教練環節——而職員由始至終不會向你推銷任何產品。你不是客戶？沒關係，照樣歡迎。

 

　　這不是咖啡店客串銀行，而是美國Capital One的正式分行策略——Capital One Café。在傳統銀行分行加速關閉的年代，他們反其道而行，把分行改造成「第三空間」，在全美開設數十間據點。

 

銷售策略︱重新發現客戶（三）：銀行分行為何賣咖啡？建立相遇場景，先提供價值後談交易

 

　　無獨有偶，地球另一端的日本，蔦屋書店在實體書店的全球倒閉潮中逆市擴張。創辦人增田宗昭的名言，大意是：「我們不是書店，是一間企劃公司。」代官山蔦屋不按傳統分類陳列書籍，而是按生活主題：旅遊書旁邊賣行李箱、設旅行社櫃位；料理書旁邊賣廚具食材。客人可以拿着未付款的書，坐在咖啡區慢慢閱讀。他們賣的不是書，是「生活提案」。

 

銷售策略︱重新發現客戶（三）：銀行分行為何賣咖啡？建立相遇場景，先提供價值後談交易

 

　　兩間公司、兩個行業，說的是同一件事——客戶從來不在你以為的地方，做你以為的事。你以為客戶在櫃位前排隊，其實他在咖啡店處理人生大事；你以為客戶在書架前找書名，其實他在想像下一次旅行的自己。

 

　　從這兩個案例，我歸納出四課：

 

第一課：第三空間。

 

　　社會學家Ray Oldenburg提出，家是第一空間，工作是第二空間，而人需要一個沒有壓力、可以放鬆停留的第三空間。星巴克憑這個概念，把咖啡賣出溢價；Capital One更進一步，索性把最令人有壓迫感的場所——銀行，變成第三空間。客戶停留的時間愈長，關係的土壤愈厚。

 

第二課：由賣產品到賣提案。

 

　　客戶要的不是書，是書所代表的生活。場景化陳列的威力，在於幫客戶想像「擁有之後的自己」。當客戶看見的不是貨品而是未來，價格敏感度自然下降。

 

第三課：先建場景，後有交易。

 

　　Capital One的算盤很清楚：一個人在你的空間做過功課、飲過咖啡、開過會，當他有一天需要開戶，第一個想起的會是誰？交易是場景的副產品，不是目的。這一課尤其值得深思——因為產品可以被抄襲，場景不能。利率可以跟、書價可以減，但客戶在你這裏累積的記憶與習慣，對手搬不走。

 

銷售策略︱重新發現客戶（三）：銀行分行為何賣咖啡？建立相遇場景，先提供價值後談交易

 

第四課：拆走戒心的物理設計。

 

　　兩個案例的共通點，是刻意移除「你一進來我就要推銷你」的壓迫感。沒有櫃位、不追業績、白坐一天也歡迎。戒心愈低，信任來得愈快。信任，永遠是成交前最貴的成本。

 

讀到這裏，不妨自問三條問題：

 

　　一、你的客戶，在簽單以外的場景，會否主動走近你？ 二、客戶第一次與你相遇的環境，是令他放鬆，還是令他戒備？ 三、如果明天起你不准推銷任何東西，你還可以為客戶提供甚麼，令他仍然想見你？

 

後記：保險業的啟示

 

　　回望我們的行業，傳統的辦公室是「簽單場景」——客戶一踏入，就知道自己是來被推銷的，戒心自然全開。可否把它變成客戶願意停留的第三空間？Capital One的免費理財教練，其實早就示範了保險業熟悉的模式——保單健診、免費財務分析，本質上都是「先提供價值、後談交易」。而對新一代從業員來說，社交媒體就是最重要的相遇場景：客戶在約見你之前，可能已經在你的內容裏「白坐」了半年。客戶未必記得你推銷過甚麼，但一定記得在哪裏遇見你。經營場景，就是經營相遇；經營相遇，就是經營信任。

 

　　下期預告：需求會隱藏、客群會隱藏、場景會隱藏——原來連你的競爭對手，都一直隱藏着。下一篇告訴你：搶走你客戶的，可能從來不是同行。

Tags:#銷售策略#銀行#辦公室求生術#隱藏客戶#保險業#銷售心法#保險顧問#CapitalOneCafe
Add a comment ...Add a comment ...
銷售心法｜重新發現客戶（二）：日本兒童人口下跌玩具市場反升？尋找客戶隱藏的真身策略
更多銷售達人文章
銷售心法｜重新發現客戶（二）：日本兒童人口下跌玩具市場反升？尋找客戶隱藏的真身策略

投票區

聯儲局月中議息，雜訊仍多
57
|
0

你認為聯儲局今次會否加息？

25%
不會
65%
不確定
10%
投票期：2026-09-07 ~ 2026-10-07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處