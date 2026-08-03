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名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單
美食情報

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　就算想不起他的名字，但絕對會認得他的樣子！名廚Jacques Kagi（祈積奇）經常「上電視」教煮餸，大家最有印象應該是《美女廚房》吧！Chef Jacques最近正式出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監，更創作了全新的「中西匯聚」嘗味餐單。記者早前更有幸試到Chef Jacques親手炮製的5道菜，很意外一個「鬼佬」竟然會設計出如此充滿香港及中國風味的菜式。

 

　　單看Chef Jacques的外表，絕對是百分百的「鬼佬」，但其實是half-half，爸爸是瑞士人，媽媽是香港人，他更是在香港出世及長大：「我媽媽是個非常傳統的女人，由細到大屋企日日都會有湯飲，都是吃中菜。」他曾於瑞士及英國接受正統廚師訓練，並先後於香港半島酒店Gaddi’s、香港港麗酒店Nicolini’s等高級西餐廳工作。這次來到CulinArt 1862，他將中式食材及調味，配合傳統歐洲烹調技巧及擺盤，設計出全新的5道菜「中西匯聚」嘗味餐單，為食客帶來一場尋回「家」的記憶的味覺旅程。

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

名廚Jacques Kagi（祈積奇）最近正式出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監。（攝影：Katty）

 

　　頭盤是「甜菜根鹽漬三文魚」，以紅菜頭鹽漬過的三文魚呈現鮮亮的橙紅色，配上綠色的刁草汁，雖然是西餐的賣相及味道，但Chef Jacques卻加了傳統港式美食的概念：「我們吃蛇羹時會加入薄脆、檸檬葉，我將那『薄脆』製成一大塊的『葱香脆片』，你們吃這道菜時可以把蘸了刁草汁的三文魚放在薄脆上吃。」

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

甜菜根鹽漬三文魚

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

葱香脆片豐富了三文魚的口感，榛子果仁令味道更有層次。

 

　　第二道菜是招牌菜「龍蝦濃湯配伊麵」，Chef Jacques選用特別訂製的中式伊麵，而不是西餐常用的意粉，麵條更加掛湯，口感亦有意粉般的al dente彈牙口感，將中式宴席的長壽伊麵，昇華至極致的層次。

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

這天Chef Jacques親自為我們即席烹調招牌菜「龍蝦濃湯配伊麵」。

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

龍蝦濃湯配伊麵

 

　　接下來是第一道主菜，可以選擇「北海道帶子配川式豬腩肉」或「伊比利亞秘製叉燒」，這天我們非常幸運，可以試勻兩樣！北海道帶子以明火快速煎香，火候控制得剛剛好，外香內嫩，但亮點其實是那片薄薄的、用來捲著蒜苗的川式豬腩肉，鹹香的味道更能突出帶子的鮮味。

 

　　伊比利亞秘製叉燒選用西班牙頂級黑毛豬後頸肉，巧妙地以加拿大楓糖代替傳統蜜糖，令肉質帶有獨特的木質香氣。配上慢煮蛋黃醬汁，令人聯想到媽媽親手製作的叉燒滑蛋，喚起餐桌上最純粹的幸福感。

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

北海道帶子配川式豬腩肉

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

伊比利亞秘製叉燒

 

　　第二道主菜，我們吃了「乾式熟成馬友魚」（另可選「澳洲M5西冷牛扒」），選用本地新鮮馬友，經乾式熟成鎖住鮮味，魚皮非常香脆，配上魚子醬與香檳汁，味道高雅。最後，以「士多啤梨巴伐洛娃蛋白餅」作結，輕盈酥脆的蛋白餅配上酸爽熱情果雪葩，香甜清新，為這場盛宴畫上完美句號。

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

乾式熟成馬友魚

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

士多啤梨巴伐洛娃蛋白餅

 

　　雖然，訪問過程中Chef Jacques指自己是「I人」，非常內向（在場的Towngas公關們都反了白眼！），但其實話題滔滔不絕，更充滿娛樂性！他表示正在計劃邀請其他名廚聯手合作「四手晚宴」，以及葡萄酒品牌推出主題晚宴（據說會有神級香檳品牌Jacques Selosse），想試到Chef Jacques親手烹煮的美食，就要留意CulinArt 1862的社交平台了！

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

CulinArt 1862的VIP room內設有獨立的廚房。

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

想試到Chef Jacques親手烹調的美食，就要密切留意CulinArt 1862的社交平台。

 

名廚Jacques出任Towngas旗下高級西餐廳CulinArt 1862廚藝總監  打造「型男廚房」炮製「中西匯聚」全新餐單

餐廳設計非常舒適，很有「家」的感覺。

 

CulinArt 1862

地址：銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下及1樓

網址：www.culinart1862.com

IG：www.instagram.com/culinart1862

 

Tags:#名廚#CulinArt 1862#Towngas#美食情報#Jacques Kagi#祈積奇#銅鑼灣美食
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