玄學面相︱面試攻略：鼻短考官心急＋鼻長注重細節，掌握應對技巧脫穎而出

八月，是畢業生謀出路的季節，也可能是在職人搵工跳槽的時候，

因為距離發雙糧和花紅還有半年時間，對老闆咀臉或工作環境忍無可忍的人，可能選擇換個場境。

見工面試，如何突圍而出呢？

結合多年商界經驗，及玄學感悟，我覺得臨場應變重點是冷靜觀察、積極回應。

朋友曾是航空公司的員工，初入職時由於老闆賞識，認為她是可造之材，所以破例讓她出席招募管理層的面試，因而見識到老細的揀卒奇招。

當時已篩選至三人。祇見老闆在每個求職者入來之前，都隨意把一張有文字的紙拋在地上。第一和第二個進來的人，都繞過紙張走到老闆對面的椅子坐下，第三名則拾起紙張、禮貌地遞給老細。選拔會議完畢之後，老闆問參與評審的屬下：「你哋睇到啲乜？有些人一臉茫然，朋友立刻指出，第三個求職人拾起紙張。

老闆跟著說：「嗱！𡃁妹講得啱，祇有第三個執起地上張紙，呢種人眼觀四面，唔會墨守成規，亦唔會好似有啲躺平嘅年青人咁，認為唔關我事，我就唔理。我要請有觀察力、有行動力嘅人。」

說到觀察，在此提供一個玄學門外漢都容易把握的觀察考官秘訣。在這面試緊張時刻，相信大家都沒有時間審視考官眼有無神（有神的要求反應快）或額頭與下巴是否有良好呼應（兩者呼應的人穩重，不一定要求快，會要求穩。」

最快靚正的方法是看鼻子：

一、鼻短的（短過面部三份之一）：性急，你必須立刻有答案，否則考官會認為你「無料到」，天馬行空4都無所謂。

二、鼻長的（長過面部三分之一）你可以鋪陳一下，才有條理地回答，鼻長的人相信research，欣賞以數據、個案支持自己論述的人。



鼻短者，鼻子短過面部三份之一

鼻長者，鼻子長過面部三份之一

還有，面試時一個常見問題是：「你認爲自己有甚麼缺點？」

面對鼻短心急的考官，你應該答：

「我比較著重效率，唔喜歡拖泥帶水，所以有時俾同事話做得太快，佢哋接唔住，我以後會多注重團隊合作，盡量配合大家。」

對鼻長穩重的面試官，就可以說：

「我喜歡做足準備，策劃周全，有時被批評為要求太完美，或對細節太注重，我以後會盡量攞一個平衡。」

祝你見工成功、自信盡展、才華盡顯！