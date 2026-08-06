歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陳永陸專訪】資金回流舊科技股？BATMXJ邊D可看好？邊D勿憧憬？新科技股點部署？（6月25日錄影，繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股
「鬼才」填詞人黎彼得離世享年76歲！許冠傑御用填詞人、創作3...
影視娛樂 娛樂

「鬼才」填詞人黎彼得離世享年76歲！許冠傑御用填詞人、創作3...
說與不說:《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠...
Art & Culture

說與不說:《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
玄學面相︱面試攻略：鼻短考官心急＋鼻長注重細節，掌握應對技巧脫穎而出
風水玄學

玄學面相︱面試攻略：鼻短考官心急＋鼻長注重細節，掌握應對技巧脫穎而出

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　八月，是畢業生謀出路的季節，也可能是在職人搵工跳槽的時候，

 

　　因為距離發雙糧和花紅還有半年時間，對老闆咀臉或工作環境忍無可忍的人，可能選擇換個場境。

 

　　見工面試，如何突圍而出呢？

 

　　結合多年商界經驗，及玄學感悟，我覺得臨場應變重點是冷靜觀察、積極回應。

 

　　朋友曾是航空公司的員工，初入職時由於老闆賞識，認為她是可造之材，所以破例讓她出席招募管理層的面試，因而見識到老細的揀卒奇招。

 

　　當時已篩選至三人。祇見老闆在每個求職者入來之前，都隨意把一張有文字的紙拋在地上。第一和第二個進來的人，都繞過紙張走到老闆對面的椅子坐下，第三名則拾起紙張、禮貌地遞給老細。選拔會議完畢之後，老闆問參與評審的屬下：「你哋睇到啲乜？有些人一臉茫然，朋友立刻指出，第三個求職人拾起紙張。

 

　　老闆跟著說：「嗱！𡃁妹講得啱，祇有第三個執起地上張紙，呢種人眼觀四面，唔會墨守成規，亦唔會好似有啲躺平嘅年青人咁，認為唔關我事，我就唔理。我要請有觀察力、有行動力嘅人。」

 

　　說到觀察，在此提供一個玄學門外漢都容易把握的觀察考官秘訣。在這面試緊張時刻，相信大家都沒有時間審視考官眼有無神（有神的要求反應快）或額頭與下巴是否有良好呼應（兩者呼應的人穩重，不一定要求快，會要求穩。」

 

　　最快靚正的方法是看鼻子：

 

　　一、鼻短的（短過面部三份之一）：性急，你必須立刻有答案，否則考官會認為你「無料到」，天馬行空4都無所謂。

 

　　二、鼻長的（長過面部三分之一）你可以鋪陳一下，才有條理地回答，鼻長的人相信research，欣賞以數據、個案支持自己論述的人。
 

玄學面相︱面試攻略：鼻短考官心急＋鼻長注重細節，掌握應對技巧脫穎而出

鼻短者，鼻子短過面部三份之一

 

玄學面相︱面試攻略：鼻短考官心急＋鼻長注重細節，掌握應對技巧脫穎而出

鼻長者，鼻子長過面部三份之一

 

　　還有，面試時一個常見問題是：「你認爲自己有甚麼缺點？」

 

　　面對鼻短心急的考官，你應該答：

 

　　「我比較著重效率，唔喜歡拖泥帶水，所以有時俾同事話做得太快，佢哋接唔住，我以後會多注重團隊合作，盡量配合大家。」

 

　　對鼻長穩重的面試官，就可以說：

 

　　「我喜歡做足準備，策劃周全，有時被批評為要求太完美，或對細節太注重，我以後會盡量攞一個平衡。」

 

　　祝你見工成功、自信盡展、才華盡顯！

 

Tags:#風水玄學#面相#面試見工
Add a comment ...Add a comment ...
職場動相︱拆解開會身體語言：笑裡藏刀＋雙手交叉胸前＋身體前傾小動作真相意圖
更多玄來更精彩文章
職場動相︱拆解開會身體語言：笑裡藏刀＋雙手交叉胸前＋身體前傾小動作真相意圖

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
18
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

28%
不會
72%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處