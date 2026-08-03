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KKday x 永東巴士獨家優惠：$6直達深圳灣口岸！全新港島線上環・灣仔・北角站開通限定優惠
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KKday x 永東巴士獨家優惠：$6直達深圳灣口岸！全新港島線上環・灣仔・北角站開通限定優惠

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:KKday

　　喜歡北上的港島區朋友要留意，永東巴士全新港島線正式開通！可以於上環、灣仔或北角上車，毋須左轉右轉，一車直達深圳灣口岸，亦可以去前海冰雪世界、印力山姆或南山后海！KKday更推出獨家優惠，只需要$6，便可以買到永東巴士港島線至深圳灣口岸的單程兌換券一張（回程亦可）！

 

　　KKday聯同永東巴士推出多個港島線開通優惠，記得校定鬧鐘明天（8月4日）上午10點開搶：

優惠1：$6起 上環／灣仔／北角往返深圳灣口岸單程車票兌換券

 

　　●    優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/269786?cid=9429

　　●    優惠期（預訂期） ：即日起至2026年8月8日

　　●    購票需提供實名，訂單一經確認不做任何變更、退款及取消

 

【$6】往／返深圳灣口岸

 

　　●    KKday優惠：HK$6／張（原價HK$65）

　　●    使用日期：即日起至2026 年8 月31 日

　　●    香港上／下車點：上環／灣仔／北角

　　●    深圳上／下車點：深圳灣口岸

 

【5折優惠碼】往返深圳灣口岸／前海冰雪世界／指定路線

 

　　●    KKday優惠：輸入優惠碼「SZB4AUG」後HK$32.5／張（原價HK$65）

　　●    乘車日期：即日起至2026年9月27日

　　●    香港上／下車點：上環／灣仔／北角

　　●    深圳上／下車點：深圳灣口岸／深圳前海冰雪世界／深圳福田印力山姆線／深圳南山后海線（海岸城購物中心／聯想后海中心）

 

【$38／張・連Big C泰國零食】往返深圳灣口岸／前海冰雪世界／指定路線

 

　　●    KKday優惠：輸入優惠碼「WT4AUG」後HK$38／張，加送Big C泰國零食（原價HK$65）

　　●    乘車日期：即日起至2026年9月27日

　　●    香港上／下車點：上環／灣仔／北角

　　●    深圳上／下車點：深圳灣口岸／深圳前海冰雪世界／深圳福田印力山姆線／深圳南山后海線（海岸城購物中心／聯想后海中心）

 

優惠2：每張$60 上環／灣仔／北角經深圳灣口岸往返大灣區13條路線單程車票兌換券

 

　　●    優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/269786?cid=9429

　　●    優惠期（預訂期） ：即日起至2026年8月8日

　　●    購票需提供實名，訂單一經確認不做任何變更、退款及取消

 

【滿HK$160減HK$40】經深圳灣口岸往返大灣區13條路線單程車票兌換券

 

　　●    KKday優惠：預訂2張總計HK$160，輸入優惠碼「GBA4AUG」後HK$60／張（原價HK$180／張）

　　●    乘車日期：即日起至2026 年9 月27 日

　　●    香港上／下車點：上環／灣仔／北角

　　●    適用路線：

　　　　○    佛山線、台山線、九江／西樵線、順德線、肇慶線

　　　　○    番禺線／番禺長隆酒店、廣州線、清遠線/清遠長隆酒店

　　　　○    花都線／廣州熱雪奇蹟、鶴山線、新會線、江門線、中山石岐

 

KKday x 永東巴士獨家優惠：$6直達深圳灣口岸！全新港島線上環・灣仔・北角站開通限定優惠

港島線上環、灣仔、北角站上車地點。

 

KKday

網址：www.kkday.com/zh-hk

 

Tags:#KKday#永東巴士#深圳灣口岸#大灣區#深圳#玩樂旅遊熱話#大灣區旅遊#深圳前海冰雪世界#廣州熱雪奇蹟#著數優惠#港漂生活情報
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