著數優惠︱Daiso尖沙咀新店$12貨品限時$10＋AEON超市購物送自拍鏡＋加$28換摺疊車仔/$79 換福袋

最新著數優惠！喜歡行Daiso的朋友，今個星期一定要去尖沙咀新店行番轉，$12貨品限時$10，抵呀！同場的AEON超市購物亦有優惠，購物滿指定金額送自拍鏡，更可加$28換摺疊車仔，或加購$79 換福袋，福袋內產品超過總值$200，回本有望！

位於尖沙咀The ONE 的Daiso Japan尖沙咀店新登場，即日起推出超抵優惠，優惠只限尖沙咀店。

• 8 月1日至9日尖沙咀店所有12貨品限時$10。

• 即日起於店内DAISO 購買任何商品滿$128 或以上，即可以優惠價$28 換購DAISO 摺叠車一部(黑色)。

• 8 月1日至16日ZAO HIGHLAND FARM啫喱4件裝 $12減至 $10

• 8 月1日至16日杯裝啫喱 $12/3件

• 8 月1日至16日灰色保溫袋 $12減至 $8

• 8 月1日至16日手挽玻璃瓶450ml $12減至 $10

由即日起於店内DAISO 購買任何商品滿$128 或以上，即可以優惠價$28 換購DAISO 摺叠車一部(黑色)。

8月1日起，全線Living Plaza及Daiso Japan將調整多款商品價格，原價200日元或以上商品全面下調價格，如原價200日元商品由$25下調至$20，原價250日元商品由$35下調至$30，原價300至1000日元商品亦相應下調，1000日元價商品由$100減至$90，減幅最多。雖然點計都唔夠日本入貨平，但商品價錢平咗都是好事！為響應環保，店內將逐步取消產品包裝上的價錢貼紙標示，大家可參考店內價格對照表查閱售價。

除此之外，同場的AEON Supermarket 經重新規劃改裝後，即日起至8 月16日亦推出限定商品換購及會員尊享優惠。即日起於AEON SUPERMARKET 尖沙咀店購物滿$150 或以上，即可以$79 換購「限定福袋」一個，內附6件超值商品總值$200！

即日起於指定AEON SUPERMARKET 尖沙咀店購物滿$150 或以上，即可以免費換購「精美自拍鏡」一個。AEON會員更可享優惠二重賞，優惠一︰會員於AEON SUPERMARKET 尖沙咀店購物滿HK$200即可獲贈HK$20電子優惠券1張。優惠二：新申請/續會/升級AEON MEMBER CARD 或 AEON STYLE CARD即石獲贈「人氣角色碗」一隻。

由即日起於指定AEON SUPERMARKET 尖沙咀店購物滿$150 或以上，即可以免費換購「精美自拍鏡」1 個。

AEON SUPERMARKET 尖沙咀店 & Daiso Japan

地址︰九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2

營業時間︰Daiso Japan尖沙咀店10am-8pm、AEON SUPERMARKET 尖沙咀店10am-11pm