恒指已升近月，升了逾3000點，或許要稍作休息。後市若下破25700點，會是調整之始。調整完後，應尚可升。

金融界網站總合了昨日（3日）南下資金買入的110.3億元單子。

淨買入盈富基金(02800)47.5億元、阿里巴巴(09988)41.7億元、騰訊(00700)24.3億元、美團(03690)5.8億元、南方恒生科技(03033)3.2億元、小米集團(01810)2.9億元；淨賣出中芯國際(00981)10.6億元、華虹(01347)4.2億元、建滔積層板(01888)3.1億元、智譜(02513)1.7億元、兆易創新(03986)1.7億元。

據統計，南下資金已連續9日淨賣出長飛光纖光纜(06869)，共計29.5億元；連續6日淨賣出中芯國際，共計58.7億元；連續5日淨賣出華虹，共計15億元；連續4日淨買入騰訊，共計50.7億元（圖一）。

南下資金接連買入港股原因是看好港股者漸多了。

東吳證券認為，港股仍處於補漲窗口期，但短期可能面臨漲不動或者回調的風險，港股短期能否反彈主要取決於海外節奏。

光大證券認為，配置方向上，挖掘「結構性機會」。港股市場尚不具備普漲的牛市基礎，而是進入以「防禦打底，成長掘金」為核心的結構性行情。

銀河證券認為，隨著7月市場恐慌情緒的集中釋放，資金正在從極致抱團的AI賽道向防禦性板塊遷移。而8月市場重心可能集中於政策與業績雙重驗證，呈現弱勢震盪上行的趨勢。

港股下半年看好

AI相關板塊經歷回調後市場分歧短期內難以收斂，建議採取啞鈴型策略。一方面，AI產業趨勢並未逆轉，但行情將從普漲轉向依靠業績篩選，資金可能更加謹慎。同時，隨著科技籌碼出清，市場風格可能從成長風格佔主導，走向風格再平衡，紅利資產仍具較高配置價值。

中信證券認為，展望下半年，酒類板塊已處於底部企穩階段，當前酒類板塊股息率約4%，部分龍頭酒企股息率超過5%，具備較高的配置性價比。隨著白酒動銷、庫存以及基本面的修復以及中秋國慶旺季的催化，板塊有望迎來提振；啤酒方面，判斷下半年行業將溫和復甦，疊加低基數的影響，行業基本面將有一定修復。

下半年，港股應有較好表現，值得投資者留意。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）