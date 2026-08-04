網戀騙案｜5旬保險從業員被誘騙投資加密貨幣  損失逾$2,600萬  曾親手將$400萬現金交予騙徒同黨

上星期（7月24-30日），警方共接獲25宗涉及網戀的投資騙案，總損失金額近$7,000萬港元！其中一名受害人，經「網戀男友」介紹下認識「假投資專家」，最終被騙超過$2,600萬！

一名五旬保險從業員，上年經朋友介紹下，認識一名想跟她「傾保險」的女子，但對方以不熟悉保險為由，介紹受害人給一個自稱從事汽車買賣的「Uncle」跟進，並以WhatsApp聯絡。

這名「Uncle」在WhatsApp談吐「風流儒雅」，向事主噓寒問暖。不久，兩人發展為網戀情侶。「Uncle」又不時宣稱精於投資，向受害人介紹加密貨幣，誘使事主下載一個加密貨幣投資平台App，其後再介紹一名聲稱是「平台老闆」的專家跟受害人做朋友，並主動幫她打理電子錢包。

出於信任及高回報的誘惑，半年間，事主在香港不同地區，親手將合共逾$400萬港元現金交予騙徒同黨，更多次轉賬合共近$2,200萬港元至多個由騙徒提供的不同傀儡戶口。

直至上月，受害人見假平台App帳面顯示獲利已超過800%，便要求提現，但當然被拒，網戀對象跟「專家」亦立即失聯，受害人才知道被騙，最終損失逾$2,600萬港元。

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）