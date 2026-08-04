中秋月餅優惠2026︱Häagen-Dazs雪糕月餅早鳥65折起＋麻糬新口味＋《反斗奇兵5》禮盒＋送雪糕優惠券

中秋將至，Häagen-Dazs今年推出不同款式及新口味雪糕月餅系列，包括聯乘人氣動畫《Toy Story 5》推出限定主題雪糕月餅禮盒，附送限量版盲盒公仔，全新「Q彈麻糬雪糕月餅」口感彈牙煙韌，另有福岡甜王士多啤梨夾心雪糕月餅、宇治抹茶x加賀棒焙茶拿鐵日本版雪糕月餅套裝。指定級別會員及滙豐信用卡持卡人於8月31日前訂購更可享低至65折優惠，凡購買指定數量禮盒，可獲贈多款 Häagen-Dazs™ 雪糕產品優惠券及換領券！

Häagen-Dazs™推出「Toy Story雪糕月餅」禮盒及雪糕月餅均印有《Toy Story》經典角色設計，共有四款經典口味 * 的雪糕月餅，再配搭「巴斯光年」、「胡迪」、「三眼仔」及「翠絲」的朱古力牌。不過，fans最期待是換領雪糕月餅時，隨盒更附送《Toy Story》限量版中秋毛絨公仔盲盒一個（共4款：「巴斯光年」、「胡迪」、「三眼仔」及「小叉」，款式隨機派發），粉絲不容錯過集齊全套珍藏的機會！

「Toy Story雪糕月餅」禮盒雪糕口味：呍呢嗱（1件）、比利時朱古力（1件）、焦糖脆餅（1件）、士多啤梨，早鳥優惠（14/7 - 31/8）一般客戶$358、金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$348；標準價$428

Häagen-Dazs™「Toy Story雪糕月餅」-《Toy Story》限量版中秋毛絨公仔盲盒

除了聯乘人氣動畫《反斗奇兵5》推出獨家限定主題雪糕月餅禮盒外，亦有多款不同雪糕月餅禮盒選擇，當中月別緻 月品味」雪糕月餅系列更有以Q彈麻糬包裹經典雪糕口味的「和風‧雪月」、蘊藏福岡甜王士多啤梨夾心雪糕月餅的「彩雲‧映月」，以及以日式淡雅茶香為主題的雪糕月餅及日本版雪糕甜點套裝「茶香‧雅月雪糕福袋」。

全新推出「和風．雪月」雪糕月餅外層採用Q彈軟糯的特製麻糬皮，口感彈牙，內餡包裹著經典雪糕口味包括士多啤梨（2件）、芒果（1件）、比利時朱古力（1件）。



和風‧雪月早鳥優惠（14/7 - 31/8）一般客戶$348、金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$328；標準價$458

彩雲‧映月套裝最啱大家庭或朋友於中秋節分享，重點推介福岡甜王士多啤梨夾心雪糕月餅，雪糕伴隨著絲滑的果醬質地，其餘八款經典口味的雪糕月餅口味，包括藍莓、比利時朱古力、芒果、夏威夷果仁、抹茶、焦糖脆餅、咖啡及士多啤梨。

彩雲‧映月早鳥優惠（14/7 - 31/8）一般客戶$928、金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$858；標準價$1,288

茶控Fans今個中秋必買茶香‧雅月雪糕福袋，福袋以淡雅日式茶香為主題，內有於日本備受人氣的「Häagen-Dazs™ Japan加賀棒焙茶拿鐵雪糕迷你杯」2 件、抹茶雪糕x宇治抹茶朱古力脆皮雪糕月餅（2件）及Häagen-Dazs™ Japan 抹茶脆皮雪糕三明治（2件），冰涷茶香雪糕滋味滿滿。

茶香‧雅月雪糕福袋早鳥優惠（14/7 - 31/8）一般客戶$358、金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$338；標準價$498

早鳥65折優惠、送雪糕優惠券

品牌推出多個階段的早鳥優惠，Häagen-Dazs™Club 金卡或銀卡會員及滙豐信用卡持卡人更可享特選客戶專屬禮遇，於早鳥優惠基礎上尊享額外折扣，於8月31日前訂購更可享低至65折優惠。另外，凡購買指定數量禮盒，即可尊享多買多送禮遇，獲贈多款 Häagen-Dazs™ 雪糕產品優惠券及換領券，多買多送！

• 購買2盒或以上︰每盒均可獲贈「$10單球雪糕換領券（外賣）」兩張及「雙球雪糕買一送一優惠券（外賣）」兩張

• 購買5盒或以上︰每5盒均可額外獲贈總值超過$400的「Thank You Gift」禮券乙套，包括：「免費外賣雙球雪糕換領券」乙張、「免費外賣雙球華芙筒換領券」乙張、「免費外賣三球雪糕換領券」乙張、「免費外賣家庭裝雪糕換領券（標準裝及指定口味）」乙張、「免費外賣神秘雪糕產品換領券（指定款式）」乙張、「雙球雪糕買一送一優惠券（外賣）」乙張、「雪糕蛋糕75折優惠券」乙張及「雪糕火鍋75折優惠券」乙張

Häagen-Dazs™全新WhatsApp平台亦同步推出 Häagen-Dazs™Club會員專屬優惠！加入官方 WhatsApp 頻道即可獲取$50雪糕月餅優惠券乙張，並可即時使用，為今個中秋增添更多驚喜。相關禮遇僅限會員專享，數量有限。