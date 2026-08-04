KK星期二｜滙控績勁兼啟10億美元回購！ | 高盛看好中國AI模型前景 | 內地新政鼓勵國產晶片自強

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

重磅業績登場！滙控(00005)公布最新中期業績，獲利表現優於市場預期，投資者可以如何部署業績後的股價走勢？

國務院簽署修訂《集成電路布圖設計保護條例》，並將於10月15日正式施行。新修訂條例不僅擴展了保護範圍、完善了申請登記程序，更顯著加大侵權賠償力度。究竟這項新規如何激勵晶片技術創新，為內地半導體與硬科技產業帶來實質利好？

另一方面，大模型戰場持續升溫。高盛最新研究報告預計，中國AI模型年化經常性收入（ARR）將在 2026 年底達到130億美元，並顯著上調智譜與MiniMax的收入預測，最高上調幅度達63%！面對通義千問及DeepSeek新模型的降價與效能比拼，國產大模型的價格戰與性能效率突破，又將如何重塑 AI 產業投資格局？

影片網址：https://www.youtube.com/live/NgMPSLnopME?si=XvVuM4Tq-_FZWvwG

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