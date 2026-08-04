歐洲國家會被新移民帶向何處？

西班牙在非洲有兩塊飛地，都毗鄰摩洛哥。上周五，幾萬摩洛哥人衝過邊境，擠入西班牙的飛地城市休達(Ceuta)，他們翻越邊境的鐵柵欄，或者從鐵絲網被剪開的洞鑽過去，更多的人游水從摩洛哥進入休達。而休達是一個很小的城市，只有三萬多居民。當大量摩洛哥年輕人湧往休達時，摩洛哥的邊境執法人員不僅不阻止他們，還鼓勵他們越境去休達。有媒體報道說，這是因為摩洛哥政府想對西班牙施壓，讓馬德里政府重視西班牙與摩洛哥的雙邊關係。

幾個小時內，摩洛哥各地的人聽到消息後紛紛來到邊境地帶，製造了一波「幾萬非法移民闖關的海嘯」，如此場面極為罕見。儘管西班牙政府迅速調來軍隊，支援休達當地的警察，將五萬名摩洛哥人驅趕回摩洛哥，但根據官方數據，在這場冒險闖關的偷渡潮中，有72人命喪黃泉。

在休達上岸的摩洛哥人表現雀躍 (AP)

歐洲福利吸引窮國難民

這些偷渡闖關的摩洛哥人在接受記者採訪時坦承，摩洛哥的生活太艱難了，自己希望到西班牙找到合適的工作，開啟新生活。非洲的經濟難民拼命也要去歐洲，已有幾十年歷史。利比亞的國內戰亂持續多年，海岸警備和邊防檢查形同虛設，突尼斯、索馬里、厄立特里亞等非洲國家的人紛紛前往利比亞，與利比亞人一起從該國地中海沿岸的村鎮上船，偷渡前往地中海上的意大利島嶼蘭佩杜薩(Lampedusa)，以該島作為跳板，最終進入意大利本土。由於歐盟國家之間沒有邊境檢查，這些經濟難民可以從意大利前往歐盟其他國家，最遠的理想目的地是英國。多年來，多次發生非洲難民船超載沉沒的慘案，每次都有幾十人甚至過百人淹死在地中海。上周出現的摩洛哥難民大舉湧入休達，與過去十多年搭船偷渡去歐洲的套路大同小異。其實，西班牙當局早已不允許這類非法難民進入西班牙本土，採取即捕即解方式，將他們迅速遞解出境。上周五便是這樣，絕大部分非法入境者當天都被遣返回摩洛哥。《紐約時報》一篇報道說，他們離開時的感覺是飢餓、失望。

儘管如此，非洲的經濟難民日後仍然會前仆後繼，嘗試偷渡到歐洲，因為歐洲的就業前景和社會福利太誘人了。歐盟國家為難民提供棲身之地，為他們的孩子提供免費教育，對於想學技術的年輕人還會提供專業培訓和語言培訓。2015年，默克爾領導的德國政府對敘利亞等中東戰亂地區的難民打開國門，接收了110萬各類難民。其中一部分年輕人學習德語，接受專業技術教育，減輕了德國製造業企業後繼乏人的局面。但也有一部分抱有強烈伊斯蘭教信念的人未能完全融入社會，無法自食其力，僅靠政府救濟生活，給德國社會帶來經濟壓力和政治上的不穩定，這是德國的一個重大歷史教訓。

儘管德國、法國、西班牙等國的社會福利已經很好，但仍有很多非洲難民想偷渡到英國。他們從地中海沿岸穿越歐洲大陸，在法國西北部海邊村落乘搭小船或橡皮艇跨越英吉利海峽前往英國，可見英國才是難民心目中最理想的移民目的地。英國公眾對非法移民深惡痛絕，因為他們不僅佔用英國的公共資源，而且還帶來社會治安問題。前首相施紀賢領導的英國上一屆政府與法國達成加強邊境管控的協議，要求法國在海上攔截偷渡者，將他們帶回法國。但法國並非無償為英國做善事，英國政府為此要向法國作出經濟補償。近日英國媒體的報道披露，按照施紀賢政府今年4月與法國簽訂的相關協議，在4月至7月這段時間，英國已經向法國支付了7350萬英鎊，用被攔截的偷渡者總人數一除，平均每遣返一名偷渡者，英國要向法國支付8000英鎊。新首相貝安德7月20日上任，迄今才剛過兩星期，已經有2000名偷渡者跨越英吉利海峽進入英國，可見向法國支付高額「賞金」也沒能明顯煞住偷渡潮，英國輿論對此充滿憤怒。

大量非洲難民從法國西北部乘橡皮艇跨越英吉利海峽前往英國，不時在風高浪急下發生悲劇。(AP)

背景差異阻礙融入社會

可能是英國法律對這些非法入境者太客氣、提供的社會福利太好，導致他們一定要從歐洲大陸偷渡到英國。這些人最初是以難民身份留在英國，日後有機會變換身份，期間政府還要為他們尋找住處。這方面曾經有過失敗的案例，例如，英國政府租用一些村鎮的老舊旅館，提供給難民居住，以免他們露宿街頭，帶來更多社會問題，但這給那些村鎮帶來嚴重負面影響，因為舊旅館周圍的治安環境可能變差，一些家長對兒童的安全格外擔心，不敢讓他們單獨外出找同伴玩耍；缺少了廉價旅館，一些預算較緊的遊客也不會到當地旅遊，讓當地零售和餐飲業客源減少。

這些難民一有機會就去倫敦等大城市，在那裏形成很有特色的外族聚居區。來自中東、非洲、巴基斯坦和孟加拉等地的人在當地紮根幾十年，他們的子女在當地出生、在當地上學，但從小被父母帶到當地的清真寺，接受伊斯蘭教的熏陶，這是他們在某種程度上相對獨立於英國主流社會的原因之一。英美媒體多年前曾經報道，土生土長的英國女中學生，受家庭和同輩的影響及網上信息誤導，被恐怖組織伊斯蘭國的宣傳煽動洗腦，竟然前往敘利亞加入伊斯蘭國。

移民政策促進政壇重組

歐洲國家的移民政策飽受各方詬病，也促成了多國政壇的勢力重組。英國的改革黨、德國的另類選擇黨及瑞士的人民黨，過去幾年異軍突起，成為全國知名的政黨，其領袖能當選國會議員，在很大程度上是利用了反移民這個話題，進而吸引了一些對執政的主要政黨深感失望又十分無奈的選民。另一方面，歐洲這方面的變化也與國際大環境有關，尤其是美國對歐洲的態度。

高舉反移民理念的另類選擇黨，在德國政壇異軍突起。(AP)

美國總統特朗普和副總統萬斯去年就職以來，都曾嚴厲批評歐洲的移民政策，認為歐洲國家被非法移民群體帶錯方向。這當然與特朗普所代表的共和黨政治理念有關，特朗普主張美國優先，而且對伊斯蘭教的影響力高度警惕，他和萬斯希望見到歐洲未來繼續信奉基督教，並依靠西方政治體制立國。他們關注的是，隨著伊斯蘭教徒日益增多，若干年後歐洲是否會被信奉伊斯蘭教的新移民帶向另一條道路？這的確也是一部分歐洲人思考的問題。

相比之下，2015年德國大量接收難民時，美國的奧巴馬政府並未對德國說三道四，因為奧巴馬代表的民主黨提倡多元包容，並且還推出過所謂的DACA政策，讓一部分非法移民能合法居留，對那些小時候被父母非法帶到美國，但後來一直在美國生活、讀書、工作且沒有犯罪紀錄的人不再實施遣返，給他們一條實現美國夢的生路。

如果將政治層面的理念交鋒放在一邊，從技術上對各國的經濟和社會發展來分析，人口自然增長率持續下降的歐洲發達國家，是否應該繼續歡迎新移民？

奧巴馬治下的美國政府主張多元包容，讓一部分非法移民能在美國合法居留。(AP)

瑞士嘗試設定移民紅線

瑞士一些黨派不久前試圖為此劃定一條紅線，但功虧一簣。6月14日，瑞士民眾就「可持續性倡議(Sustainability Initiative)」進行全民公投。在富庶的歐洲心臟地帶，瑞士人很習慣星期日去投票，就自己關心的問題表明立場，他們平均每年投票至少四次。這次的「可持續性倡議」，簡單說就是設定一個限制移民無止境增長的機制，保證在2050年之前，瑞士人口低於1000萬。

根據政府官網的數字，瑞士目前有910萬常住人口。2002年歐盟允許各成員國人員自由流動、自由選擇工作地點，從那時起，瑞士人口增加了170萬。瑞士一些人認為，國土面積不能擴大，人口無限制地增多，會影響生活質量，所以要控制人口總數，主要方法是限制移民。如果在2050年之前人口總數觸及950萬的紅線，政府就要採取措施限制外人移民到瑞士，包括尋求庇護或家庭團聚的新移民。這是為了保證瑞士人的生活環境和生活質素，從而維持該國的可持續發展。這次公投的投票率為58.86%，支持票佔45.21%，反對票佔54.79%，最終倡議被否決。其實支持倡議的選民人數並不算少，日後會不會有人再提類似的倡議？估計有可能，因為瑞士人習慣靠全民投票來解決某些爭議，不服氣的可以再來嘛！