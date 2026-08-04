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香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航點適用 出發日期至明年6月
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香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航點適用 出發日期至明年6月

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:香港快運

　　「香港快運飛行套票」全線航點優惠再次登場，兩套「經濟飛」來回機票低至$448，即是已經包括一件隨身物品加一件登機行李（合計不超過7公斤）！今次優惠的亮點是「加2蚊升級至3套來回機票」，出發日期至明年6月30日，是時候26/27年的「出走」大計了！

 

　　這次的優惠，全線35個航點將會分成4個組別，選擇不同的航點組合，會有不同的票價，兩套「經濟飛」來回機票最平$448起，即是揀兩個最平的航點（組別3）；就算揀兩個最貴的航點（組別1），亦只是$1,128起。

 

　　另外，除了包一件隨身物品加一件登機行李的「經濟飛」之外，亦可以揀包一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李的「隨心飛」，優惠套票只是$648-$1,528起（不同航點組合票價有所不同）。不過要留意，「組別4」的航點，只適用於「加2蚊升級至3套來回機票」，出發次序可於預訂時自行安排。

 

組別及航點

●    組別 1：福岡、廣島、小松、名古屋、大阪、仙台、高松、東京（成田／羽田）    

●    組別 2：釜山、濟州、首爾、吉隆坡（梳邦）、檳城

●    組別 3：曼谷、布吉、峴港、富國島、馬尼拉、北京（大興）、寧波、三亞、無鍚、常州、台中、台北

●    組別 4：石垣、沖繩、大邱、義烏、河內、亞庇（沙巴）、克拉克、高雄、清邁

 

　　兩程來回「經濟飛」機票（包括一件隨身物品及一件登機行李）

 

香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航點適用 出發日期至明年6月

 

　　兩程來回「隨心飛」機票（包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李）

 

香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航點適用 出發日期至明年6月

 

　　「加2蚊升級至3套來回機票」（組別4只提供包括一件隨身物品的「輕便飛」票價種類）

 

香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航點適用 出發日期至明年6月

 

預訂日期：即時至2026年8月10日（23:45）

旅遊日期：2026年8月25日至2027年6月30日

 

預訂步驟︰

1.    選擇乘客人數、選擇2程或3程套票、組別及航點、來回／多城市行程（多城市行程只適用於揀選同一地區中的航點）、出發／回程日期。
2.    選擇各航段的航班時間（組別1/2/3將提供「經濟飛」/「隨心飛」票價種類、組別4將提供「輕便飛」票價種類）。
3.    填寫乘客資料，並確保與其旅遊證件資料一致。
4.    按各段旅程需要加購附加服務（如選位、行李、保險、餐點等）。
5.    以信用卡／支付寶／微信支付完成付款；付款成功後將收到訂單確認電郵。


香港快運

網址：https://www.hkexpress.com/zh-HK

 

香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航點適用 出發日期至明年6月

Tags:#旅遊世界#著數優惠#機票優惠#HK Express#香港快運#港漂生活情報
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