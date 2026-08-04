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濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派
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濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:ABEBE Bakery

　　濟州人氣冬甩 ABEBE Bakery 9月香港有得食！以前無論你去首爾廣藏市場或濟州，ABEBE BAKERY好大機會是你的口袋名單，烘焙店門口經常大排長龍，只為招牌忌廉冬甩及忌廉包！好消息，韓國烘焙品牌 ABEBE 將於9月13 日在尖沙咀麼地道新址正式營業，大家準備好排隊未？為慶祝開幕，9 月 19 日及 20 日 4pm 至 6pm舉辦僅限兩天的獨家「免費冬甩大放送」活動，大家有機會品嘗韓國人氣冬甩！

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

必食朱古力忌廉冬甩

 

　　韓國ABEBE BAKERY店內最吸睛的莫過於大氣的拉絲金屬服務吧台，精心設計的通透玻璃展示櫃，將色彩斑斕、新鮮即製的冬甩與忌廉包完美呈獻，樣樣都想試！香港分店帶來兩大招牌忌廉冬甩及忌廉包系列，先講經典招牌忌廉冬甩系列，共 9 款口味，以濟州地名及本地食材為靈感。Abebe朱古力忌廉冬甩 是 ABEBE 的人氣長青招牌忌廉冬甩之一，充滿濃郁而高級的朱古力香氣，另一款香蕉朱古力布丁冬甩、白巧克力甘納許冬甩亦是朱古力控必食！

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

　　濟州綠茶忌廉冬甩，選用的濟州綠茶帶有的甘香與微苦風味，是不少綠茶愛好者的首選忌廉冬甩。黑芝麻忌廉冬甩以大量黑芝麻製成香濃幼滑的忌廉，再裹上柔軟的黑芝麻海綿蛋糕碎，香濃而不膩。另外，手工開心果忌廉冬甩。

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

爆餡忌廉包口感豐富

 

　　爆餡忌廉包系列（共 7 款口味）絕對是既邪惡，又令人忍不住口的甜蜜滋味！傳統的冬甩往往只有單一質感，但 ABEBE 則提供多種口感。每一個忌廉包的麵團內，完美包裹著一層口感煙韌的傳統糯米糕，輕輕一咬香氣濃郁的輕盈忌廉大爆發，超級澎湃，未食賣相已經被深深吸引！

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

蘋果忌廉包

 

　　穩坐 ABEBE 全球最受歡迎前三名的烘焙傑作，表面鋪上香甜酥脆的菠蘿酥粒，外層的香脆口感與內餡的爽脆蘋果果肉、頂級忌廉及軟糯煙韌的糯米糕完美結合，整體層次極致豐富。

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

純牛奶忌廉包

 

　　這款招牌作完美展現了新鮮牛奶原有的濃郁香氣與純粹滋味，每一口都帶來絲滑治癒的享受。

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

漢拿峰柑忌廉包

 

　　以濟州代表性水果「漢拏峰柑」為靈感，製成微酸輕盈的柑橘忌廉，與內層煙韌的糯米糕形成絕妙對比，果香四溢風味清新。

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

富士山黑芝麻年糕忌廉包

 

　　手工忌廉包內餡塞滿了濃郁的黑芝麻忌廉與煙韌黑芝麻糯米糕芯，頂部再鋪滿香脆的焦糖夏威夷果仁及琥珀合桃，果實香氣及口感一併享受。

 

濟州冬甩名店 ABEBE Bakery 9月登陸尖沙咀，必食招牌朱古力忌廉冬甩＋蘋果/漢拿峰柑忌廉包＋一連兩日免費派

 

　　ABEBE 提供一系列濟州風味特調飲品，亮點包括口感如天鵝絨般細滑的雲呢拿籽鮮奶咖啡、清爽提神的濟州天惠香冷萃咖啡，以及層次豐富奢華的為美柑橘忌廉冷萃咖啡。不喝咖啡的朋友，可以揀茶香馥郁濃厚的濟州抹茶鮮奶，以及抹茶柑橘忌廉鮮奶。

 

ABEBE BAKERY 香港尖沙咀店

地址：尖沙咀麼地道37號地下 W 號舖

營業時間：11am-9:30pm（每日新鮮製造，售完即止）

 

Tags:#ABEBE Bakery#尖沙咀#忌廉冬甩#忌廉包#免費#Jetso#美食情報#美食優惠#港漂生活情報
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