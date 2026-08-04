特朗普的「12日攻勢」與拯救日圓（有片）

大半個世紀前，美軍將領李奇微在朝鮮半島戰場上，找到了中國人民志願軍的作戰規律——志願軍每次發動大兵團進攻，只能維持5到7天左右，他將這個現象稱為「禮拜攻勢」。

李奇微經過仔細的前線偵察和數據分析後發現，由於志願軍缺乏空中優勢，糧食、彈藥等後勤補給困難，因此進攻到第七天就會達到極限，而被迫自動停止進攻。根據這些特點，李奇微發明了一套狠毒的「磁性戰術(Magnetic Tactics)」，用於殲滅志願軍大部隊。

美國財長貝森特主持美日聯手拯救日圓（美聯社）

根據這套戰術，美軍在志願軍發動攻擊之初，每天主動後撤20至30公里，不斷吸引志願軍深入，消耗其體力與補給。待到第八天志願軍力竭之時，美軍憑藉其強大的機械化實力，迅速集結並轉入反攻，利用坦克、重炮和空中力量，給志願軍造成重大傷亡。

近年內地電影《志願軍》有關「鐵原阻擊戰」的情節，就是講述志願軍第63軍在鐵原頂住美軍的快速反攻，最終迫使美國坐到談判桌前的一幕。在此期間，美軍還冒出了一個名詞，叫「范弗里特彈藥量」，是指美軍第9軍軍長范弗里特，在一個小時內對志願軍陣地傾瀉數萬發炮彈的戰術。

現實比電影更殘酷，而歷史總是在重演。時隔大半個世紀後，如果我們用李奇微的眼光，來看當前美以對伊朗的戰爭，居然也能找到一個「常態化」的數字——美以對伊朗的攻擊，一般維持在12至13日左右，特朗普政府就會主動進入談判模式。

特朗普的12日攻勢

去年6月，以色列與美國對伊朗核設施發起了「雄師奮起」和「午夜之錘」、為期12日的打擊行動。特朗普將該衝突命名為「12日戰爭(Twelve-Day War)」，雙方隨後進入談判。

今年2月28日談判破裂，美以對伊朗不宣而戰，至4月7日雙方達成臨時停火。雖然期間經歷了40日，但美以的高強度攻勢，仍集中在頭12日。上月8日，特朗普下令恢復對伊朗的攻擊，整個攻勢亦是維持了13夜，並於8月初重新提出談判。

從表面上看，美國這種「高強度、短周期」的攻擊模式，似乎是要在12天左右，迅速達成階段性戰略目標。但從更長的時間跨度來看，經過大半個世紀的迂迴，美軍現在發動一場攻勢的持續性，僅比1950年代的中國志願軍延長了一周左右，遠不足以達成其軍事目的。美軍在伊朗呈現的這種局限，既有政治也有軍事層面的因素。

日本財相片山皋月無力阻止日圓下滑（美聯社）

在政治上，特朗普低估了伊朗的實力，未能達到速戰速決、推翻德黑蘭政府並吞下其油氣利益的目標，使得這場戰爭成為共和黨輸掉11月中期選舉的最大潛在因素。白宮亦因此在攻伊問題上投鼠忌器，生怕捲入「另一場越戰」，導致選情徹底潰敗。

在軍事上，雖然美軍具有壓倒性的技術優勢，但動用常規空中打擊非但未能傷及伊朗地下的導彈及核設施，反而不斷遭到伊朗導彈反擊。而且在美國本土去工業化、軍工產業鏈不全及稀土短缺的情況下，美國的軍工生產也達不到高強度戰爭的需求。

一個「黑天鵝級別」的因素

然而，就在特朗普上周末再次叫停美軍攻勢之時，又有一個「黑天鵝級別」的因素浮現了——在同一時間，美日展開了時隔15年來的首次聯手拯救日圓匯率行動。雖然日圓貶值存在各種因素，但導致其近期下行加速的重要原因之一，就是伊朗戰事對油價的影響。

自從美以2月初對伊朗開戰以來，由於戰事遲遲未能解決，推高全球通脹壓力，美元走強，導致日圓被拋售。本來，在美伊簽署停火諒解備忘錄後，石油價格下跌，日本的輸入型通脹有望獲得緩解，但特朗普恢復對伊朗的軍事打擊，而伊朗及其盟友也門胡塞武裝同時封鎖霍爾木茲海峽和紅海曼德海峽，石油價格衝破每桶100美元，令日本政府獨力拯救日圓的努力化為泡影。

特朗普對伊朗的攻勢一般只維持12日左右（美聯社）

上月30日，美元兌日圓升到了163.73的40年高位。它說明，美元主導的金融體系再也承受不了伊朗戰爭的壓力，並首先在九成能源依賴進口的日本發生了崩堤。如不能制止油價上漲，日圓滑坡，則必定削弱日本對美債的投資，進一步造成美國主導的金融體系不穩。

貝森特出任財長以來，一個主要的關注事項，就是防止日本的金融動盪波及美國。因此，他不得不在7月底與日本一同出手拯救日圓。在過去30年，美日只聯手過兩次，其一是1998年亞洲金融風暴，當時日本仍是亞洲經濟的主要引擎，美方相信只要穩住日圓，就能穩住整個亞太區的金融體系。

其二是2011年的東日本大地震和核災後，G7成員國聯手穩定日圓。由此可見，今年日圓貶值的嚴重性，已經被美方視為與「亞洲金融風暴」和「東日本大地震及核災」同等的級別，其嚴重性可見一斑。

伊朗不再跟特朗普節奏跳舞

從時序上來看，美國財政部在7月31日出手拯救日圓，而特朗普在8月1日下令暫停攻伊，促成油價大幅回落至3周低位，為提振日圓創造了條件。然而，只要伊朗戰事不結束，導致油價上升，日圓貶值的危機也不會告一段落。

從這個角度來說，正如當年李奇微用「磁性戰術」來反制志願軍，如今德黑蘭也找到了對付「12日攻勢」的方法，就是一：無差別攻擊中東油國設施；二：封鎖波斯灣和紅海航道，日圓崩潰就是其戰果之一。

伊朗透過封鎖霍爾木茲海峽來反制美方「12日攻勢」（美聯社）

而且，德黑蘭也不再在戰與和的問題上，跟著特朗普的節奏跳舞。例如這一回，當特朗普說美伊周一（3日）展開新一輪和談時，伊朗卻立即作出否認，暗示中東能源運輸解封無期。隨著石油價格繼續大幅波動，日本經濟基本面惡化，日圓貶值危機就會不斷發生，淪為美日兩國難以支撐的包袱。

而日圓破防對美國金融體系的負面影響，又會反過來進一步局限美軍在伊朗軍事行動的力度，令特朗普在戰與和的問題上首鼠兩端。如此一來，特朗普看似主導戰局，實則被困在「軍事打擊－油價飆升－金融崩潰（日圓危機）－被迫停火」的輪迴之中，從而制約了他的軍事冒險。

立即去片： https://youtu.be/RIMt6oSQT1Q