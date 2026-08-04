「8月8日百佳日」全單88折  降低門檻買滿$100即減  三大易賞錢會員提早8月7日搶先賞

「8月8日百佳日」強勢回歸！相隔一個月，大家又再可以享用百佳88折優惠，今次更降低門檻至買滿$100就可以全單88折，而且折扣更無上限！

今次88折優惠，三大易賞錢會員（樂賞會會員、鑽石會員及VIP會員）更可提早於8月7日搶先使用，於百佳及旗下超市門市消費滿$100即享全單88折，折扣無上限。易賞錢鑽石會員及VIP會員於PNS網購消費滿$888，並輸入優惠碼「VIPOFF8」，亦可享全單88折！

8月7日限定！精選三大易賞錢會員專屬優惠

「8月8日百佳日」當日，凡於百佳及旗下超市門市消費滿$100即可享全單88折，同樣無上限，買得愈多，慳得愈多！今次88折優惠更特別擴展至FOOD PARC及GREAT FOOD HALL，只要消費滿$300即可享全單88折優惠！PNS網購亦同步推出消費滿$888全單88折優惠，只要輸入優惠碼「8DAY26」就可以享用。

8月8日百佳日限定！精選人人有份優惠

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