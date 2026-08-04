歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起
美食情報
港漂生活情報
美食優惠

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice Chow

　　有「港版築地」美譽的鴨脷洲熟食中心，已經正式全面重新投入服務，自去年關閉翻新後今年6月已經重開，7 月底更舉行開幕典禮代表正式全面重新投入服務。鴨脷洲街市熟食中心翻新後設有六個熟食攤檔，用餐區更加光猛，場內新增輕觸式屏幕，一按屏幕即可知道各熟食檔提供的食物及特色，推介老字號陳新記一口西多士，另外栢記海鮮加工$55起，趁好天氣不妨計劃假日下午茶或大擦海鮮大餐。

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

鴨脷洲街市熟食中心  圖片來源︰李嘉盈CL fb

 

　　鴨脷洲熟食中心翻新後設有六個熟食攤檔，並提供逾180個座位，牆身融入南區特色海洋背景牆身圖案。工程優化用餐區和攤檔門面，全面更換了天花和地磚，重新配置用餐區桌椅等，統一風格，亦令環境更加光猛及提升用餐體驗。此外，熟食中心亦新增輕觸式屏幕，一按屏幕即可知道各熟食檔提供的食物及特色。

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

用餐區設計上加入了香港仔的地區特色元素，設置以海水波浪為靈感的特色牆。圖片來源︰Yan Chan 陳凱欣 fb

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

重新配置固定的餐桌和非固定的座椅，更為配合顧客的需要

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

鴨脷洲街市熟食中心  圖片來源︰李嘉盈CL fb

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

圖片來源︰楊永杰 fb

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

圖片來源︰Yan Chan 陳凱欣 fb

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

熟食中心增設電子資訊屏幕 圖片來源︰黃才立 Wong Choi Lap fb

 

人氣陳新記一口西多士

 

　　鴨脷洲街市熟食中心內有陳新記、栢記、大排檔及不一樣的大排檔等。陳新記招牌一口西多士，絕對是各位食家必食之選，西多士即叫即製，炸至表面呈金黃色淋滿煉奶及花生醬，一口size容易食而且食落有蛋香，外脆內軟，難怪是地道名物。除此之外，陳新記魚蛋粉、秘制豬手牛腩、必食招牌三寶、椒鹽魚蛋、炒粉麵飯都係心水推介，小店亦提供海鮮加工服務，將你於街市入手的生猛海鮮即場烹調，當然不少得自製辣椒油，即時將食物層次提升，廚房必備！留意，陳新記不設晚市，以免換摸門釘。

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

秘製招牌一口西多士 圖片來源︰陳新記fb  

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

招牌魚蛋 圖片來源︰陳新記fb

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

薑蔥炒琵琶蝦 圖片來源︰陳新記fb

 

陳新記

營業時間︰8am-4:30pm（逢星期三休息）

地址︰鴨脷洲大街市政大樓1樓CF2舖

電話︰2555 1862

 

栢記海鮮加工$55起

 

　　鴨脷洲熟食中心栢記主打大排檔風味海鮮加工，午市海鮮加工$55起，白灼$55、清蒸$65、薑蔥炒85！午市有不同套餐包送汽水最平$56，近海得食蒸魚套餐最受歡迎，如梅菜鯇魚、咸鮮青根魚、涼瓜炆魚等，有網民推介豉油王炒麵配靈魂辣椒醬、清蒸海上鮮亦不錯。
 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

圖片來源︰陳榮恩fb

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

圖片來源︰栢記fb

 

鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

圖片來源︰栢記fb

 

栢記

地址︰鴨脷洲大街市政大樓1樓CF4舖

營業時間：11:30am -4pm、夜市5:30pm-10pm

電話﹕2555 2984 

WhatsApp︰6928 2185

 

鴨脷洲街市

地址︰鴨脷洲洪聖街8號 鴨脷洲市政大廈

營業時間︰街市 上午6時正至晚上8時正、熟食中心 上午6時正至凌晨2時正

 

Tags:#美食情報#美食優惠#港漂生活情報#栢記#鴨脷洲#鴨脷洲熟食中心#陳新記
Add a comment ...Add a comment ...
半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾
更多搵食地圖文章
半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 購買中秋禮品可參加雅扇工作坊／限量版月餅掛飾

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
18
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

28%
不會
72%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處