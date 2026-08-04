鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

有「港版築地」美譽的鴨脷洲熟食中心，已經正式全面重新投入服務，自去年關閉翻新後今年6月已經重開，7 月底更舉行開幕典禮代表正式全面重新投入服務。鴨脷洲街市熟食中心翻新後設有六個熟食攤檔，用餐區更加光猛，場內新增輕觸式屏幕，一按屏幕即可知道各熟食檔提供的食物及特色，推介老字號陳新記一口西多士，另外栢記海鮮加工$55起，趁好天氣不妨計劃假日下午茶或大擦海鮮大餐。

鴨脷洲街市熟食中心 圖片來源︰李嘉盈CL fb

鴨脷洲熟食中心翻新後設有六個熟食攤檔，並提供逾180個座位，牆身融入南區特色海洋背景牆身圖案。工程優化用餐區和攤檔門面，全面更換了天花和地磚，重新配置用餐區桌椅等，統一風格，亦令環境更加光猛及提升用餐體驗。此外，熟食中心亦新增輕觸式屏幕，一按屏幕即可知道各熟食檔提供的食物及特色。

用餐區設計上加入了香港仔的地區特色元素，設置以海水波浪為靈感的特色牆。圖片來源︰Yan Chan 陳凱欣 fb

重新配置固定的餐桌和非固定的座椅，更為配合顧客的需要

鴨脷洲街市熟食中心 圖片來源︰李嘉盈CL fb

圖片來源︰楊永杰 fb

圖片來源︰Yan Chan 陳凱欣 fb

熟食中心增設電子資訊屏幕 圖片來源︰黃才立 Wong Choi Lap fb

人氣陳新記一口西多士

鴨脷洲街市熟食中心內有陳新記、栢記、大排檔及不一樣的大排檔等。陳新記招牌一口西多士，絕對是各位食家必食之選，西多士即叫即製，炸至表面呈金黃色淋滿煉奶及花生醬，一口size容易食而且食落有蛋香，外脆內軟，難怪是地道名物。除此之外，陳新記魚蛋粉、秘制豬手牛腩、必食招牌三寶、椒鹽魚蛋、炒粉麵飯都係心水推介，小店亦提供海鮮加工服務，將你於街市入手的生猛海鮮即場烹調，當然不少得自製辣椒油，即時將食物層次提升，廚房必備！留意，陳新記不設晚市，以免換摸門釘。

秘製招牌一口西多士 圖片來源︰陳新記fb

招牌魚蛋 圖片來源︰陳新記fb

薑蔥炒琵琶蝦 圖片來源︰陳新記fb

陳新記

營業時間︰8am-4:30pm（逢星期三休息）

地址︰鴨脷洲大街市政大樓1樓CF2舖

電話︰2555 1862

栢記海鮮加工$55起

鴨脷洲熟食中心栢記主打大排檔風味海鮮加工，午市海鮮加工$55起，白灼$55、清蒸$65、薑蔥炒85！午市有不同套餐包送汽水最平$56，近海得食蒸魚套餐最受歡迎，如梅菜鯇魚、咸鮮青根魚、涼瓜炆魚等，有網民推介豉油王炒麵配靈魂辣椒醬、清蒸海上鮮亦不錯。



圖片來源︰陳榮恩fb

圖片來源︰栢記fb

圖片來源︰栢記fb

栢記

地址︰鴨脷洲大街市政大樓1樓CF4舖

營業時間：11:30am -4pm、夜市5:30pm-10pm

電話﹕2555 2984

WhatsApp︰6928 2185

鴨脷洲街市

地址︰鴨脷洲洪聖街8號 鴨脷洲市政大廈

營業時間︰街市 上午6時正至晚上8時正、熟食中心 上午6時正至凌晨2時正