面對本來就罕見的美日聯合行動，交易員仍在努力判斷其對全球匯市的影響。如今，市場又出現一個更加不尋常的變數：美國正在賣出歐元。此舉意義何在？不想看長文，就看文末紅字。

日本政府周一（3日）證實，上周五（31日）曾與美國財政部聯合入市，實施買入日圓的外匯干預。不過，兩名市場消息人士向路透社透露，美國財政部並未採取傳統的「賣出美元、買入日圓」方式，而是通過賣出歐元來買入日圓。這一消息也印證了英國金融時報之前的報道。

日美聯合托圓匯

滙豐銀行分析師表示，這是「一項極不尋常、甚至可能史無前例的舉措」。

外匯分析師認為，此舉可能反映出美國政府的一種微妙考量：華盛頓既希望幫助日本推高日圓匯率，又不希望市場認為美國正在主動打壓美元。

如果外界將此次干預解讀為美國希望美元走軟，可能會令美國遏制高於目標水平通脹的努力變得更加複雜。

三菱日聯金融集團高級外匯分析師李．哈德曼(Lee Hardman)表示：「考慮到美國當前的通脹仍然高於目標水平，美元此時走弱並不是一件對美國有利的事情。」

日圓曾強勢反彈

如果美元全面貶值進一步推高美國通脹，可能會給內部分歧嚴重的美聯儲提供更多加息理由。

日本財務省上周四也曾入市干預。除了上周五的聯合行動之外，本周一日圓再次出現劇烈波動，背後也可能存在政府干預。

目前日圓匯率約為1美元兌157日圓，已從接近164日圓的40年低位明顯反彈。上周日圓累計升值近4%，創下兩年來最大單周漲幅。

巴克萊分析師在一份報告中指出：「我們認為，美國財政部對干預貨幣的選擇，避免了向市場釋放其希望美元全面走弱的訊號，使此次行動仍然只是一場針對日圓的操作。」

歐元兌日圓匯率也出現大幅波動。上周四，歐元一度升至1歐元兌187.4日圓，但到本周一曾短暫跌破180日圓，累計跌幅超過4%。

在全球外匯市場中，一個貨幣對出現異動，幾乎會立刻傳導致其他貨幣。銀行與交易員會迅速重新評估歐元兌日圓的變化，對於美元兌日圓以及歐元兌美元匯率意味著甚麼。

更大範圍的貨幣協調即將到來？

日本央行周一公布的數據表明，在上周五的聯合干預中，日本用於買入日圓的資金可能高達365.8億美元。

市場目前關注的重點，已經轉向美國賣出歐元、買入日圓可能產生的長期影響。

三菱日聯金融集團的哈德曼表示，考慮到美國持有的歐元規模相對有限，這一行動不太可能對歐元產生太大影響。

根據最新數據，美國通過系統公開市場帳戶和外匯穩定基金，可隨時用於外匯干預的歐元資金約為260億歐元。

歐洲央行發言人拒絕評論有關美國賣出歐元、買入日圓的報道。不過，一名了解情況的消息人士表示，歐洲央行已就此事與美聯儲進行過溝通。

美國財政部沒有回應置評請求；通常代表財政部執行外匯干預的紐約聯儲也拒絕發表評論。

接下來的關鍵問題是：這次行動將對日圓產生甚麼影響？各國央行是否正在進行更廣泛的政策協調？

留意歐央行會否加入

路透社上周報道稱，韓國在賣出美元、買入韓元時，也曾與日本進行協調。

滙豐銀行分析師表示：「如果歐洲央行也開始賣出歐元、買入日圓，事情的意義將大得多，因為這看起來將像是主要經濟體之間達成了一項聯手推高日圓的貨幣協議。這種情況發生的概率很低，但一旦出現，影響將極其巨大。」

歐美日聯手干預日匯，在80年代出現過一次，當時的德國央行在一個周一的上午，跨境在日本市場上出手。周一上午，即是德國的周日晚，德央行唔瞓覺去加班，即是決心很大，所以日圓就穩穩妥妥地升了上去。

筆者絕不會忘記這些歷史，不只因為前事不忘，後事之師，而是美歐日央行聯手，便成瘋狗，咬死擋路人唔使賠。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）