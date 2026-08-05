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連續幾次提到，隨著人口老化，失智的情況也愈來愈普遍。從個人層面來說，要應對這個風險，安排持久授權書是其中一個辦法。
理財智慧

委任保單「指定人」，失智時可代索償

我要退休
羅國森
我要退休

　　連續幾次提到，隨著人口老化，失智的情況也愈來愈普遍。從個人層面來說，要應對這個風險，安排持久授權書是其中一個辦法。

 

　　不過，訂立持久授權書要找一位醫生和一位律師見證，且要付一筆費用。雖然金額可能只是一兩萬元，但始終都是一筆開支。

 

　　其實，近年保險公司也就醫療、危疾，以至儲蓄年金等保險附加一些增值服務，某程度可以發揮持久授權書的功能。而且，這些服務都是免費的，絕對值得推介！

 

　　換句話說，如果閣下不想額外花錢安排持久授權書，就直接利用保險提供的這個功能，去應對「人在病床，錢在銀行」的情況吧！我指的增值服務，即是保單的「指定人」或「指定接收人」。

 

委任保單「指定人」，失智時可代處理索償

當你失智時，需要有一個人可代你申請索償及接收保險賠償。(Shutterstock)

 

　　不過，繼續之前，我想補充一點。如果你安排了持久授權書，而又沒有設立任何限制，即你的授權人可以在你失智時，全權調動你所有資產，那麼，你在保單委任的「指定人」就會失效，因為持久授權書是凌駕其他安排的。

 

　　除非你在持久授權書上設定了限制，只讓授權人調動指定的戶口或資產，而不涉及任何保險，這樣，保單的「指定人」或「指定接收人」才可以繼續生效。

 

　　回說保單怎樣安排「指定人」之前，我想先交代一下在未有這個「指定人」的年代，會發生甚麼情況。

 

　　假設一位客戶買了醫療和危疾保險，他自己是保單的持有人兼受保人，而他中了風，一直住院未清醒，雖然他的住院開支可以索償，中風也屬危疾保險的保障範圍，只可惜，他自己既是保單受保人，但也是持有人。

 

　　在這種情況下，他既不能填寫索償申請，也不能在表格中簽名或以一次性密碼方式確認申請，即是有保險提供賠償，也不能安排或動用，這就失去保險的意義了。

 

　　過去，在個別情況下，保險公司可以酌情處理，例如由受益人代替持有人索償。只不過，即使保險公司願意通融，但保險賠償仍然會發給持有人，即是他自己（在生的賠償只可以由持有人申請，賠償也只會存入持有人的戶口）。萬一他是家中的經濟支柱，銀行戶口又是他自己單名的話，那就等於賠了錢，也不能動用。

 

　　為了解決這個問題，近年保險公司就著醫療和危疾保單，推出了一個名為「指定人」的安排（具體名稱每間保險公司或有不同）。只要保單持有人兼受保人在自己買單時或保單生效後提出申請，委任一位保險公司接受的親屬作為「指定人」，萬一受保人兼持有人失智時，就可以代為申請索償，兼且接收保險賠償。

 

　　這位「指定人」必須年滿18歲，而且是保險公司接受的「親屬關係」（一般都是直系親屬）。最簡單當然是由配偶作為「指定人」，但如果夫婦會經常一同旅行的話，避免最惡劣的情況出現，可以考慮由成年子女作為「指定人」。

 

　　但要留意的是，由「指定人」申請賠償時，要附上兩位註冊精神科醫生（其中一位必須是受保人的主診醫生）提交的醫療報告，確認受保人永久失去精神行為能力才可以（做法和持久授權書一樣）。那麼，有關賠償就可以發給該「指定人」了。（待續）

 

　　作者電郵lkslo@yahoo.com

Tags:#我要退休#失智#指定人#保險索賠#保險政策#持久授權書#人口老化#醫療報告
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