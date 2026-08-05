8月8日起連續4個星期六Mira Place免費睇show：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場

Mira Place年度音樂盛事Gimme LiVe音樂節將於8月回歸，今年將以「LiVe as One」為主題，由8月8日起一連4個星期六舉行，20個人氣歌手、組合及樂隊將會輪流登場，包括Jay Fung馮允謙、泳兒、Frankie陳瑞輝 @MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉、IdG Sundae等。

8月8日「Love in Me 戀愛」

歌手及表演單位：Frankie陳瑞輝@MIRROR、晚安莉莉、Phoebus吳啟洋、Jacky Fan范卓賢、MICMIC CHOW

8月15日「Youth in Me 青春・熱血」

歌手及表演單位：SURFIVE、Ophelia柯雨霏、胡子貝Matt、Egg Wong黃詠霖、Teddy Fan

8月22日「Memories・Pain in Me 回憶・痛」

歌手及表演單位：泳兒、Chantel姚焯菲、黎展峯、表妹Mona、Ragpickers

8月29日「Dreams in Me 追夢」

歌手及表演單位：Jay Fung馮允謙、Zpecial、IdG Sundae、TELLER、王鄭浚仁

音樂節今年大玩黑膠唱盤音樂舞台，唱針造型的T台，讓歌手可走入觀眾之中與樂迷零距離接觸！

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Mira Place Gimme LiVe 2026

日期：8月8、15、22及29日（逢星期六）

時間：4pm-6pm

網址：https://www.miraplace.com.hk/