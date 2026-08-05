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8月8日起連續4個星期六Mira Place免費睇show：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場
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8月8日起連續4個星期六Mira Place免費睇show：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Mira Place

　　Mira Place年度音樂盛事Gimme LiVe音樂節將於8月回歸，今年將以「LiVe as One」為主題，由8月8日起一連4個星期六舉行，20個人氣歌手、組合及樂隊將會輪流登場，包括Jay Fung馮允謙、泳兒、Frankie陳瑞輝 @MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉、IdG Sundae等。

 

8月8日「Love in Me 戀愛」

歌手及表演單位：Frankie陳瑞輝@MIRROR、晚安莉莉、Phoebus吳啟洋、Jacky Fan范卓賢、MICMIC CHOW

 

8月15日「Youth in Me 青春・熱血」

歌手及表演單位：SURFIVE、Ophelia柯雨霏、胡子貝Matt、Egg Wong黃詠霖、Teddy Fan

 

8月22日「Memories・Pain in Me 回憶・痛」

歌手及表演單位：泳兒、Chantel姚焯菲、黎展峯、表妹Mona、Ragpickers

 

8月29日「Dreams in Me 追夢」

歌手及表演單位：Jay Fung馮允謙、Zpecial、IdG Sundae、TELLER、王鄭浚仁

 

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

 

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

音樂節今年大玩黑膠唱盤音樂舞台，唱針造型的T台，讓歌手可走入觀眾之中與樂迷零距離接觸！

 

　　Fans如果想跟偶像零距離接觸，只需成為Mi+會員，於場內即日電子消費滿HK$500、追蹤指定Mira Place社交平台及讚好指定文章，即可換領Gimme LiVe音樂節2026自選場次企位門票2張、新羅寶免費石鍋雜錦飯1份及CAFEMCM免費咖啡核桃酥及曲奇9折優惠券。

 

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

Gimme LiVe企位門票套裝，包裝自選場次企位門票2張、新羅寶免費石鍋雜錦飯、CAFEMCM免費咖啡核桃酥及曲奇9折優惠券。

 

　　想換領VIP座位門票支持偶像，即可於Mi+ App購買Gimme LiVe VIP門票套裝，套裝包括指定場次VIP門票（座位）2張及指定商戶之2人餐飲套票，數量有限，售完即止。立即下載Mi+ App登記成為會員以換領或購買Mira Place Gimme LiVe音樂節門票套裝，更可享500 M Points迎新積分及迎新優惠總值超過HK$5,000！

 

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

JACOMAX Gimme LiVe VIP雞尾酒二人套餐

（包含Gimme LiVe 8月8日或8月15日VIP座位門票兩張）

250 M Points + HK$550 

（原價HK$650）

 

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B&B Oyster Steakhouse Gimme LiVe VIP 二人套餐

（包含Gimme LiVe 8月22日VIP座位門票兩張）

250 M Points + HK$500 

（原價HK$1,080）

 

Mira Place音樂節8月8日起連續4個星期六舉行：Jay Fung、Frankie@MIRROR、Phoebus吳啟洋、晚安莉莉等20位人氣歌手／組合輪流登場 -- 玩樂

HABITU table Gimme LiVe VIP 意式悠閒人氣之選二人晚餐

（包含Gimme LiVe 8月29日VIP座位門票兩張）

250 M Points + HK$430 

（原價HK$717）

 

Mira Place Gimme LiVe 2026

日期：8月8、15、22及29日（逢星期六）

時間：4pm-6pm

網址：https://www.miraplace.com.hk/ 

 

Tags:#香港周圍遊#尖沙咀好去處#商場活動#美麗華廣場#免費活動#Mira Place#MIRROR#Jay Fung#吳啟洋#晚安莉莉#港漂生活情報
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