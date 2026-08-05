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五行飲食養生︱何謂「春生夏長秋收冬藏」？四季五行屬性飲食推介︰屬木宜多吃酸？秋天要食辣？立秋湯水宜忌
風水玄學
娛樂新聞

五行飲食養生︱何謂「春生夏長秋收冬藏」？四季五行屬性飲食推介︰屬木宜多吃酸？秋天要食辣？立秋湯水宜忌

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。這一集《風水蔣知識》延續上集三伏天與五行的探討，蔣博士再為大家分享古人的養生智慧。「春生夏長、秋收冬藏」大家可能有聽過，究竟是甚麼意思？蔣博士不但解釋涵義，同時指出四季與五行的對應關係：春天屬木宜吃酸、夏天屬火宜吃苦、秋天屬金宜吃辛、冬天屬水宜吃鹹，而土則吃偏甜食物。很多人都關心，是否按自己所屬五行需要特別進補或多吃指定食物？蔣博士在影片中逐一解答，並提醒大家飲食應以平衡為主，而非盲目補身。

 

　　他特別提醒現代年輕人，夏天開冷氣打邊爐雖然暢快，但不合時令反而容易損害健康。隨着立秋將至，大家或許也會留意到家常飲食習慣的轉變：立春後多煲瓜菜消暑湯水，而立秋後則開始煲補身湯水，正好呼應「春生夏長、秋收冬藏」的規律。

 

　　影片中更舉例山西人冬天「打醋」以助春季養生，以及日本關西宮廷飲食文化承傳唐代五行養生概念，讓大家了解如何在日常飲食中順應四季之道，從而保持身體健康。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

Tags:#風水#五行#飲食#養生#四季
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