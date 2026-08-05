美食優惠︱麥當勞芒果新地筒$8＋KITKAT呂宋芒新地$17；IKEA椰子新地筒$6＋西米水果新地$16起

今個星期又有酷熱天氣，最啱食杯新登場雪糕消暑！麥當勞即日起於全港甜品站限時推出「KITKAT®呂宋芒威化味新地」系列，芒果新地筒只售$8，另一款芒果芭菲配KITKAT口感更豐富。IKEA 香港美食站新推口味雪糕不約而同充滿熱帶風情，不少網民試過大讚椰子新地筒椰子味突出，$6性價比高，還有椰子新地配大西米及水果$16 即可品嘗！

麥當勞8 月雪糕新品登場！即日（8月5日）起於全港甜品站限時推出「KITKAT®呂宋芒威化味新地」系列，芒果新地筒只售$8，香甜幼滑！另一款芒果芭菲配KITKAT以KITKAT®呂宋芒威化味新地配搭KITKAT®香橙味朱古力威化、再加入首度於甜品站登場的KITKAT® 迷你朱古力威化脆脆，並淋上香濃朱古力醬，口感豐富。

香港麥當勞甜品站X KITKAT®呂宋芒威化味新地系列

芒果芭菲配KITKAT®$17

芒果新地筒至抵價$8（參考價$9.5）

另一方面，IKEA 香港美食站即日至 8 月 31 日供應新推雪糕——充滿熱帶風情椰子新地筒！不少網民試過大讚椰子味突出，淡淡的椰香融入絲滑新地之中，入口綿密清新，椰子新地筒只售$6性價比高！想追求多重口感，不能錯過滿載配料的椰子新地配大西米及水果，香甜的椰子新地鋪上煙韌彈牙的大西米，$16 即可任選一款水果配搭：菠蘿、西瓜、芒果或蜜瓜，$19 更可升級為雜錦水果，一次過品嘗四種水果。

椰子新地筒$6

椰子新地配大西米及水果自選一款水果 （菠蘿/西瓜/芒果/蜜瓜）$16

椰子新地配大西米及四款水果$19