GLOBAL Wednesday｜恒指企穩250天線！ | 美非農就業預估回升 | 創科實業績後夠強勢！
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
恒指中止六連升，不過現時仍能企穩250天線，在25800點之上。美國經濟數據即將出爐，市場預測7月非農就業人數將較上月回升，反映勞動力市場依然具備韌性；同時7月服務業PMI預期亦持續處於擴張區間。
投資者應如何解讀這兩大指標，部署先機？今集HotTalk一點鐘，Kimmy湯麗鴻將為大家分析數據。
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