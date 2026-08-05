大熊貓生日巡遊︱海洋公園大熊貓慶生主題電車巴士＋銅鑼灣打卡位＋期間限定店精品推介

Pandastic 大熊貓生日巡遊走入鬧市！海洋公園新推主題交通工具及路演慶祝活動，慶祝兩歲生日的港產大熊貓雙胞胎加加和得得，加上八月壽星父母樂樂和盈盈，以及六月壽星安安和可可。各位熊貓fans記得把握機會捕捉「電車300」特別版大熊貓慶生主題電車及多架主題巴士，另外到銅鑼打卡位之餘，凡於期間限定店內單一消費淨價滿$400，即可獲贈襟章及免費在主題自拍亭拍照一次。

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重點內容

• 三架大熊貓慶生主題電車，「電車300」首度以錯視設計創意亮相

• 九巴1 號、307 號及 968號路線大熊貓主題巴士

• Panda Friends銅鑼灣、山頂打卡位

• Panda Friends銅鑼灣 Fashion打卡位

• 期間限定店單一消費淨價滿$400送 Panda Friends 開學襟章

熊貓fans注意！三架色彩繽紛分別以盈盈和樂樂、安安和可可，以及六隻香港大熊貓全員為主題的大熊貓電車出巡啦，快登上主題電車及巴士加入「Pandastic 大熊貓生日巡遊」！其中一架「電車300」首度以錯視設計創意亮相，主角「家姐」加加及「細佬」得得，記得8 月 4 日至 31 日鏡頭捕捉獨一無二打卡效果。

電車300

巴士迷另可捕捉六隻香港大熊貓主題巴士！九巴1 號、307 號及 968號路線（巴士線路編號或會根據路況及營運安排而有所調整。）巴士車身換上可愛熊貓同你say hello，齊齊慶祝牠們的生日大日子。

Panda Friends銅鑼灣、山頂打卡位

Panda Friends路演首站即日起至8 月 23 日於銅鑼灣 Fashion Walk 舉行，行人路變成歡樂天地，有多個主題打卡位，fans更可於期間限定店搜羅限量版精品。每日中午 12 時至晚上 8 時開放，為粉絲帶來驚喜購物禮遇。凡於Panda Friends Fashion Walk期間限定店內單一消費淨價滿港幣400元，即可獲贈 Panda Friends 開學襟章一枚；憑期間限定店即日收據，更可免費在 「Panda Friends 自拍亭」拍照一次。Panda Friends隊伍隨後會於 8 月 24 日至 9 月27日接力移師至山頂廣場，在高空美景下繼續傳遞生日喜悅。

「Panda Friends 香港美食主題」新品，將大熊貓狂熱與香港地道美食及日常用品完美融合。

大熊貓家族A4文件夾港幣30元／個

加加抱軟雪糕匙扣 /得得抱大熊貓玩偶匙扣港幣150元／個

加加得得與蛋撻可換芯抱枕港幣180元／個

Panda Friends 開學襟章

Panda Friends Fashion Walk期間限定店

地點︰銅鑼灣利佐治街Fashion Walk地下

時間︰12nn-8pm