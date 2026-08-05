Netflix戀綜推介｜2026夏季韓日英三地戀愛實境節目登場！由「A0」試愛、不良成長到婚姻實驗拆解愛情關係

這兩個月，Netflix接連推出多套話題戀愛實境節目，包括韓國《母胎單身戀愛大作戰：第2季》（Better Late Than Single: Season 2）、日本《不良一族尋愛記：第2季》（Badly in Love: Season 2），以及英國版《盲婚試愛：英國篇》(第3季)（Love Is Blind: UK Season 3）。

三套節目的設定各有不同。《母胎單身戀愛大作戰》將焦點放在沒有戀愛經驗的人身上；《不良一族尋愛記》則將鏡頭對準曾被社會標籤的一班年青人；《盲婚試愛：英國篇》繼續挑戰一個看似簡單，卻極具難度的問題——如果看不到外表，大家是否仍然能夠愛上一個人？

近年的戀綜熱潮，某程度反映觀眾關注的已不只是浪漫情節，而是人物在關係中的轉變。因為真正吸引人的，往往不是一段愛情如何開始，而是一個人在面對感情時，如何重新認識自己。

《母胎單身戀愛大作戰：第 2 季 》（Better Late Than Single: Season 2）—— 7月7日 上架

節目來到第二季，再次邀請一班「A0」男女入住「母單村」，嘗試踏出戀愛的第一步。相比一般戀愛實境節目着重外型吸引力，《母胎單身戀愛大作戰》的核心更加貼近現實。讓一班毫無戀愛經驗的人，在鏡頭前慢慢學習如何與初次見面的異性相處。這種設定看似簡單，卻正是節目成功的原因。因為每一次眼神交流、每一句試探性的對話，對參加者而言都是真正的挑戰。

第二季報名人數比首季增加，參加者年齡層亦有所提升。12位成員包括遊戲開發員、牙醫、醫生、市場營業員、學生及創作者等。其中包括曾參與大型遊戲開發工作的 Kim Jae-seo（金在瑞），以及醫生 Lee Han-ju（李韓珠）等。他們大部份不是傳統印象中缺乏社交能力的單身人士，反而不少人在事業及生活上都有明確方向，只是在感情方面，仍然等待人生第一次真正的心動。

第二季加入更多戀愛任務，讓參加者在不同互動情境中建立了解，例如透過一對一約會、團體活動及感情交流環節，逐步測試彼此的好感度。主持群徐仁國、姜漢娜、李恩智及 Car, the Garden繼續擔任觀察團，從參加者的對話、表情及相處細節分析感情發展，亦令觀眾更容易投入其中。

隨著節目正式播畢，最終共有2對參加者成功配對，算是為第二季留下甜蜜結局(究竟是那兩對，在此不劇透)。有網民認為，今季女參加者的整體顏值及討喜度較高；而參加者則普遍展現出母胎單身面對感情時的笨拙與真實反應。不過，正是這種沒有過度包裝的自然感，令節目呈現出不一樣的吸引力。

《母胎單身戀愛大作戰：第 2 季》劇照

《母胎單身戀愛大作戰：第 2 季》劇照

《母胎單身戀愛大作戰：第 2 季》劇照

《母胎單身戀愛大作戰：第 2 季》劇照

《不良一族尋愛記：第2季》（Badly in Love: Season 2） —— 8月4日上架

想看點不一樣的火花？承接《母胎單身戀愛大作戰：第 2 季》後播出的《不良一族尋愛記：第2季》，絕對能滿足重口味的大家。今季將舞台從山區校舍搬到陽光與海灘的沖繩「羅武上等 Marine Academy」(羅武上等マリーンアカデミー)。集結 9 位曾被標籤為「不良」男女，展開為期 14 天的合宿生活。撕開叛逆外表後，大家會看到一班渴望被理解的人，展開一場關於重新認識自己的旅程。

沖繩的陽光、海灘與青春氣息，看似與節目中參加者的外表有着強烈反差。而這種反差感，正是《不良一族》吸引人的原因。第一季播出時，最初吸引觀眾的，是參加者鮮明個性。他們不是典型戀綜的男女主角，擁有一般人認為的「優厚」條件。部分人曾經有過叛逆經歷，亦有人曾經在人生路上走過歪路。上一秒還在互相試探，下一秒可能就為了小事爭執，轉頭卻又流露出意想不到的感性。他們談的不是風花雪月，而是過去的後悔、家庭的創傷與對未來的迷惘。這種外表凶狠與內心脆弱的反差，讓節目超越了傳統戀綜的框框。人生有很多條路，這班年青人用最直率的方式證明，即使曾經走過歪路，依然有資格大膽去愛。

今季的參加者繼續來自不同背景；曾渉幫派衝突的酒吧老闆、坐過監的前暴走族、Model、Rapper 及夜總會小姐等等。相比一般戀綜追求甜蜜氣氛，《不良一族尋愛記》更像關於成長的紀錄片。

《不良一族尋愛記：第2季》劇照

《不良一族尋愛記：第2季》劇照

《不良一族尋愛記：第2季》劇照

《不良一族尋愛記：第2季》劇照

《盲婚試愛：英國篇》 (第3季)（Love Is Blind: UK Season 3） —— 8月19日 上架

如果嫌日韓的戀綜太過戲劇性，不夠真實感的話，8月19日上架的《盲婚試愛：英國篇》第3季則把實驗精神推向極致。節目再次邀請一班英國的單身男女展開一場「先戀愛、後見面」的挑戰。參加者先要進入「Pods」，隔着牆壁互相了解，純靠對話交的情況下建立感情。從「愛巢」中的深入交談、神秘求婚，到搬入同居生活、籌備婚禮，他們需要面對的不只是愛情的甜蜜，還有現實生活中的磨合與衝突。

第三季由真實夫妻檔 Matt Willis 與 Emma Willis 繼續坐鎮主持，英國版向來以成熟的節奏及理性角度見稱。與美版充滿戲劇性的風格很不同，英版更像是一場關於婚姻本質的探討；從信仰、文化、生活方式到對承諾的睇法都「攤開嚟講」，他們要的不是暫時的戀愛泡泡，而是尋找能夠共同生活的伴侶。當關係由鏡頭前回到日常生活，真正考驗才正式開始。

《盲婚試愛》一直吸引觀眾的地方，正是它沒有將愛情塑造成童話，而是提出一個值得思考的問題：當外貌、年齡及背景被抽離後，人是否真的能夠單純因為內在連結而愛上一個人？

《盲婚試愛：英國篇》

《盲婚試愛：英國篇》

《盲婚試愛：英國篇》

《盲婚試愛：英國篇》