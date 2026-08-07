推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（下）

自2021年起，特區政府每年的《施政報告》都有提及要推動香港成為「區域知識產權貿易中心」，涉及的目標及工作逐年遞增。然而，目前似乎未見甚麼具體成效，例如知識產權署自2021年起批出的原授標準專利(Original Grant Patent)便很少。

原因不難理解，香港長期缺乏產業政策，也沒有科技產業。過去香港的製造業都是做代工生產(Original Equipment Manufacturer, OEM)，缺乏原創性；到90年代，製造業北移，香港實在沒有孕育高新科技的土壤，哪來甚麼發明、專利？

瞄準國家需要

來到2026年，大環境已經改變。北部都會區包括河套香港園區、新田科技城和沙嶺數據園三大科創園區，據報道至少有30間企業有意落戶，包括騰訊、中國生物科技、阿斯利康和寧德時代等，待這些企業在香港落地生根，便不愁沒有專利發明。

據報至少有30間企業有意落戶北部都會區，當中包括騰訊和寧德時代等。（土木工程拓展署圖片）

更重要的是，國家在百年未見的大變局當中，正急速轉型至以高新科技和人工智能為主軸的創新驅動型經濟(Innovation Driven)，新質生產力穩步發展。例如英矽智能(Insilico Medicine)、晶泰控股(XtalPi)和劑泰科技(Metis Therapeutics)便並列為人工智能驅動的製藥新創代表企業，反映科技創新成果豐碩。

國家《十五五規劃綱要》強調要「奮力開創中國式現代化建設新局面」，當中包括「支持香港深化區域知識產權貿易中心」。換句話說，現在是香港為國家《十五五規劃》作出貢獻，以更好地融入國家發展大局的戰略時刻。

香港既然背靠祖國，更要做好頂層設計，瞄準國家的需要，在知識產權貿易的基礎上，進一步以區域知識產權服務中心為目標。

建議一：成為國家的知識產權貿易樞紐

近年，中國已發展為知識產權大國，坐擁的專利總量全球最多，但是在商務方面仍未成熟。不少科企、大學或科研機構雖掌握前沿技術、發明、專利，但未必能順利商業化。因此，香港可以在當中扮演國家知識產權貿易樞紐的角色，協助國家推動專利產業化，做好估值、定價工作，理順各類知識產權的授權、貿易，把知識產權轉化為可貿易、具實際利潤的經濟資產。

中國坐擁的專利總量冠全球，香港可協助將之商業化。(Shutterstock)

建議二：成為連繫國際市場的中間人

香港有普通法及世界貿易組織(WTO)創會成員的優勢，適用多項世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)的國際知識產權條約，法例與國際接軌，是海外企業及國際投資者進出中國的重要「窗口」。香港必須發揮自身獨特優勢，準確掌握「中間人」的定位，促進海外企業與內地企業簽訂知識產權授權協議、研發合約、申請專利、授權談判，以至做好企業併購時有關知識產權資產（包括專利、著作權、商標等）的審查及風險評估，預防法律糾紛。

建議三：提供調解和仲裁服務

國家在《十四五規劃綱要》首次明確賦予香港「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的地位；而在《國際仲裁調查報告》中，香港是全球第三最受歡迎的仲裁地(Seat of Arbitration)，香港國際仲裁中心(HKIAC)則是排名第三的世界最受歡迎仲裁機構；隨著國際調解院(IOMed)總部在香港開展運作，香港作為「國際調解之都」的定位進一步鞏固，反映香港在調解和仲裁方面均具有國際性的地位和公信力。

國際調解院總部在香港開展運作，足證香港在調解和仲裁方面具國際地位。(AP)

相對於打官司，科技企業大多傾向以調解和仲裁的方式處理知識產權糾紛，以保護商業秘密(Trade Secret)。因此，香港可以把調解和仲裁的服務範疇，擴闊至知識產權方面，為中國、亞洲以至跨國企業處理專利、版權、授權或侵權糾紛，同時讓香港的法律專業增值至更高台階。

建議四：協助國家知識版權「出海」

中國企業要「出海」，便要面對及適應海外市場的法律，也會遇到專利、版權、商標等困難或爭拗。香港的法律專業服務便可派上用場，協助這些企業「出海」，教導企業了解其他國家的知識版權法例、制訂專利申請策略，以及如何合規和做好商標保護及授權協議等。

建議五：成為知識產權資產管理中心

香港作為國際金融中心，自然有能力進行知識產權質押貸款(IP-backed Lending)、融資，以及專利證券化(Patent Securitization)等，此外也可提供侵權保險保障；甚至促進香港成為知識產權資產管理中心，讓市場衍生對專利律師(Patent Attorney)、專利代理人(Patent Agent)、估值專家、金融財務和科技人員，以至知識產權顧問的需求，有利這些專業的發展。

香港若成為知識產權資產管理中心，可衍生對專利律師等專業的需求。(Shutterstock)

專利律師及代理人資歷要求高

今日科技、人工智能的發展一日千里，香港要做好「原授專利」審查制度，便需要提高知識產權署的審查能力，單靠一般的公務員並不足夠，而是需要同時兼具高深科學知識、工程背景及法律知識的專家，才能更專業地做好前案檢索、識別及審查專利申請，特別是先進大模型、生物科技技術等。貿易、買賣、融資、估值，便需要對該專利或知識產權作品定價，即是需要懂估值的定價專家，也需要專利代理人。

外國對於專利從業員的資歷要求相當高，很多需要STEM碩士資歷，又要是律師。英國普遍由專利律師專責為客戶處理專利事宜，包括撰寫專利申請、處理侵權訴訟等。美國更嚴格區分專利代理人和專利律師，兩者均須通過專利考試(Patent Bar)，然而專利代理人沒有律師執照，不能上庭，專利律師更要同時兼具律師及代理人資格。

建議六：香港的大學開辦專利專業學士及碩士課程

我認為目前香港十分缺乏這類高端專業複合人才，與其依賴海外專家，長遠而言更應培養本地人才。我建議香港的大學開辦結合STEM及法律的專利專業學士及碩士課程，全新的跨學科課程設計必須兼備人工智能、生物科技、綠色能源或先進材料等前沿STEM內容，讓同學理解技術的本質；第二，課程須涵蓋專利撰寫、申請策略、侵權分析、自由實施檢索及國際專利布局等法律內容；第三，商業與估值方面，課程必須教授知識產權審計、定價模型、授權談判策略、證券化架構設計，以及初創企業的知識產權策略規劃。

我認為人才是構建「知識產權交易生態圈」（2024年《施政報告》）的重要關鍵，大學開辦上述課程，能培育同時兼具對專利法律、技術趨勢及估值等專業能力的本地複合型人才，他們了解本地市場，能夠真正填補生態鏈中最關鍵的人才缺口。

香港的大學宜開辦結合STEM及法律的專利專業學士及碩士課程，以應對未來社會發展。(Shutterstock)

期望建議納入香港首份「五年規劃」

目前，香港可透過國家有簽署的《專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)》，同時向超過150個國家申請專利，不過適用範圍並未包括香港的「原授專利」。2021年《施政報告》提出「與內地當局研究把《專利合作條約》的適用範圍擴展至包括『原授專利』制度」，惟至今未有細節，我認為值得特區政府研究及跟進。

期望特區政府接納上述各項建議，納入香港首份「五年規劃」，有序推進，讓香港不單能成為《施政報告》所提出的「區域知識產權貿易中心」，更可進一步發展成區域知識產權服務中心、管理中心，有效落實國家《十五五規劃綱要》賦予香港的戰略目標。