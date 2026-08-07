歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
自2021年起，特區政府每年的《施政報告》都有提及要推動香港成為「區域知識產權貿易中心」，涉及的目標及工作逐年遞增。然而，目前似乎未見甚麼具體成效，例如知識產權署自2021年起批出的原授標準專利(Original Grant Patent)便很少。
大中華評論

推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（下）

葉劉的地球儀
葉劉淑儀
葉劉的地球儀

　　自2021年起，特區政府每年的《施政報告》都有提及要推動香港成為「區域知識產權貿易中心」，涉及的目標及工作逐年遞增。然而，目前似乎未見甚麼具體成效，例如知識產權署自2021年起批出的原授標準專利(Original Grant Patent)便很少。

 

　　原因不難理解，香港長期缺乏產業政策，也沒有科技產業。過去香港的製造業都是做代工生產(Original Equipment Manufacturer, OEM)，缺乏原創性；到90年代，製造業北移，香港實在沒有孕育高新科技的土壤，哪來甚麼發明、專利？

 

瞄準國家需要

 

　　來到2026年，大環境已經改變。北部都會區包括河套香港園區、新田科技城和沙嶺數據園三大科創園區，據報道至少有30間企業有意落戶，包括騰訊、中國生物科技、阿斯利康和寧德時代等，待這些企業在香港落地生根，便不愁沒有專利發明。

 

推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（下）

據報至少有30間企業有意落戶北部都會區，當中包括騰訊和寧德時代等。（土木工程拓展署圖片）

 

　　更重要的是，國家在百年未見的大變局當中，正急速轉型至以高新科技和人工智能為主軸的創新驅動型經濟(Innovation Driven)，新質生產力穩步發展。例如英矽智能(Insilico Medicine)、晶泰控股(XtalPi)和劑泰科技(Metis Therapeutics)便並列為人工智能驅動的製藥新創代表企業，反映科技創新成果豐碩。

 

　　國家《十五五規劃綱要》強調要「奮力開創中國式現代化建設新局面」，當中包括「支持香港深化區域知識產權貿易中心」。換句話說，現在是香港為國家《十五五規劃》作出貢獻，以更好地融入國家發展大局的戰略時刻。

 

　　香港既然背靠祖國，更要做好頂層設計，瞄準國家的需要，在知識產權貿易的基礎上，進一步以區域知識產權服務中心為目標。

 

建議一：成為國家的知識產權貿易樞紐

 

　　近年，中國已發展為知識產權大國，坐擁的專利總量全球最多，但是在商務方面仍未成熟。不少科企、大學或科研機構雖掌握前沿技術、發明、專利，但未必能順利商業化。因此，香港可以在當中扮演國家知識產權貿易樞紐的角色，協助國家推動專利產業化，做好估值、定價工作，理順各類知識產權的授權、貿易，把知識產權轉化為可貿易、具實際利潤的經濟資產。

 

推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（下）

中國坐擁的專利總量冠全球，香港可協助將之商業化。(Shutterstock)

 

建議二：成為連繫國際市場的中間人

 

　　香港有普通法及世界貿易組織(WTO)創會成員的優勢，適用多項世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)的國際知識產權條約，法例與國際接軌，是海外企業及國際投資者進出中國的重要「窗口」。香港必須發揮自身獨特優勢，準確掌握「中間人」的定位，促進海外企業與內地企業簽訂知識產權授權協議、研發合約、申請專利、授權談判，以至做好企業併購時有關知識產權資產（包括專利、著作權、商標等）的審查及風險評估，預防法律糾紛。

 

建議三：提供調解和仲裁服務

 

　　國家在《十四五規劃綱要》首次明確賦予香港「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的地位；而在《國際仲裁調查報告》中，香港是全球第三最受歡迎的仲裁地(Seat of Arbitration)，香港國際仲裁中心(HKIAC)則是排名第三的世界最受歡迎仲裁機構；隨著國際調解院(IOMed)總部在香港開展運作，香港作為「國際調解之都」的定位進一步鞏固，反映香港在調解和仲裁方面均具有國際性的地位和公信力。

 

推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（下）

國際調解院總部在香港開展運作，足證香港在調解和仲裁方面具國際地位。(AP)

 

　　相對於打官司，科技企業大多傾向以調解和仲裁的方式處理知識產權糾紛，以保護商業秘密(Trade Secret)。因此，香港可以把調解和仲裁的服務範疇，擴闊至知識產權方面，為中國、亞洲以至跨國企業處理專利、版權、授權或侵權糾紛，同時讓香港的法律專業增值至更高台階。

 

建議四：協助國家知識版權「出海」

 

　　中國企業要「出海」，便要面對及適應海外市場的法律，也會遇到專利、版權、商標等困難或爭拗。香港的法律專業服務便可派上用場，協助這些企業「出海」，教導企業了解其他國家的知識版權法例、制訂專利申請策略，以及如何合規和做好商標保護及授權協議等。

 

建議五：成為知識產權資產管理中心

 

　　香港作為國際金融中心，自然有能力進行知識產權質押貸款(IP-backed Lending)、融資，以及專利證券化(Patent Securitization)等，此外也可提供侵權保險保障；甚至促進香港成為知識產權資產管理中心，讓市場衍生對專利律師(Patent Attorney)、專利代理人(Patent Agent)、估值專家、金融財務和科技人員，以至知識產權顧問的需求，有利這些專業的發展。

 

推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（下）

香港若成為知識產權資產管理中心，可衍生對專利律師等專業的需求。(Shutterstock)

 

專利律師及代理人資歷要求高

 

　　今日科技、人工智能的發展一日千里，香港要做好「原授專利」審查制度，便需要提高知識產權署的審查能力，單靠一般的公務員並不足夠，而是需要同時兼具高深科學知識、工程背景及法律知識的專家，才能更專業地做好前案檢索、識別及審查專利申請，特別是先進大模型、生物科技技術等。貿易、買賣、融資、估值，便需要對該專利或知識產權作品定價，即是需要懂估值的定價專家，也需要專利代理人。

 

　　外國對於專利從業員的資歷要求相當高，很多需要STEM碩士資歷，又要是律師。英國普遍由專利律師專責為客戶處理專利事宜，包括撰寫專利申請、處理侵權訴訟等。美國更嚴格區分專利代理人和專利律師，兩者均須通過專利考試(Patent Bar)，然而專利代理人沒有律師執照，不能上庭，專利律師更要同時兼具律師及代理人資格。

 

建議六：香港的大學開辦專利專業學士及碩士課程

 

　　我認為目前香港十分缺乏這類高端專業複合人才，與其依賴海外專家，長遠而言更應培養本地人才。我建議香港的大學開辦結合STEM及法律的專利專業學士及碩士課程，全新的跨學科課程設計必須兼備人工智能、生物科技、綠色能源或先進材料等前沿STEM內容，讓同學理解技術的本質；第二，課程須涵蓋專利撰寫、申請策略、侵權分析、自由實施檢索及國際專利布局等法律內容；第三，商業與估值方面，課程必須教授知識產權審計、定價模型、授權談判策略、證券化架構設計，以及初創企業的知識產權策略規劃。

 

　　我認為人才是構建「知識產權交易生態圈」（2024年《施政報告》）的重要關鍵，大學開辦上述課程，能培育同時兼具對專利法律、技術趨勢及估值等專業能力的本地複合型人才，他們了解本地市場，能夠真正填補生態鏈中最關鍵的人才缺口。

 

推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（下）

香港的大學宜開辦結合STEM及法律的專利專業學士及碩士課程，以應對未來社會發展。(Shutterstock)

 

期望建議納入香港首份「五年規劃」

 

　　目前，香港可透過國家有簽署的《專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)》，同時向超過150個國家申請專利，不過適用範圍並未包括香港的「原授專利」。2021年《施政報告》提出「與內地當局研究把《專利合作條約》的適用範圍擴展至包括『原授專利』制度」，惟至今未有細節，我認為值得特區政府研究及跟進。

 

　　期望特區政府接納上述各項建議，納入香港首份「五年規劃」，有序推進，讓香港不單能成為《施政報告》所提出的「區域知識產權貿易中心」，更可進一步發展成區域知識產權服務中心、管理中心，有效落實國家《十五五規劃綱要》賦予香港的戰略目標。

Tags:#葉劉的地球儀#知識產權#區域知識產權貿易中心#北部都會區#創新驅動型經濟#十五五規劃#十四五規劃#亞太區國際法律及解決爭議服務中心#國際調解院#國際調解之都#專利律師#STEM#大學教育#人才#香港五年規劃
Add a comment ...Add a comment ...
推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（上）
更多葉劉的地球儀文章
推動香港成為區域知識產權貿易及服務中心（上）

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
8
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

50%
不會
50%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處