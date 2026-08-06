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換崗

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　這兩天，AI狂升，銀行板塊重挫，因為資金瘋狂「大挪移」。

 

　　金融界周二（4日）早上報道，截至當日上午11時，盤面呈現出明顯的「冰火兩重天」格局：以AI算力、半導體、元件為首的科技成長板塊全線狂升，帶動創業板指強勢拉升超4.2%，重新成為了資金的主攻方向（表一）。

 

　　而前期充當市場「壓艙石」的銀行、煤炭等高股息避險資產則遭遇重挫，四大行跌幅普遍超過3%，資金流出明顯。

 

　　由於是舊愛，短期不再被愛。

 

　　截至周二中午，行業資金流向數據，通訊設備板塊主力淨流入131億元（人民幣．下同）的斷層位居全市場第一，板塊整體大漲4.3%，元件板塊主力淨流入83億元，漲幅高達5.3%；半導體板塊淨流入335億元，漲幅3.9%。

 

　　光模塊、CPO（共同封裝光學）、高階PCB（印刷電路板）、AI伺服器等細分賽道個股掀起漲停潮，資金做好意願極其堅決。

 

之前AI利好消息再被認可

 

　　這幾天資金之所以重新回歸到AI板塊，核心原因是大跌之後，之前被壓制利好的消息重新得到認可。

 

　　首先，美伊重新迎來緩和訊號，美國總統特朗普再一次「TACO」，刺激美股大漲，美國科技巨頭全面顯著大漲，海外映射與業績兌現，強化了A股的AI「硬核」邏輯。

 

　　近日的北美雲廠商財報顯示，均紛紛上調2026年資本開支指引，使得A股的AI行情徹底脫離了「純概念炒作」，進入了「看訂單、看業績」的基本面驅動階段。

 

　　其次是，存量博弈下的「零和遊戲」，擁擠度發生逆轉。

 

　　2026年的A股缺乏大規模增量資金，本質上是一個存量博弈的市場。

 

　　7月份，由於科技股交易擁擠度過高，資金短暫回流銀行避險（7月20日至24日當周，上證50大漲4.5%，而中證1000下跌2.4%）。

 

　　但經過半個月的調整，科技股估值壓力得到釋放。

 

　　反觀銀行板塊，2026年二季度主動型基金對銀行持倉總市值為258.1億元，按季下降20.1%，且在7月大漲15%後，短期交易擁擠度迅速上升。

 

內銀股沽貨套利

 

　　AI板塊出現強力催化時，存量資金迅速達成共識，果斷從低彈性的銀行股中獲利了結，去追逐高賠率的科技股。

 

　　值得注意的是，資金流入榜中，除了AI，醫療服務、自動化設備、小金屬、電池等板塊也名列前茅，說明資金的進擊面並不局限於單一的AI，而是擴散到了整個「新質生產力」範疇。

 

　　對於後市趨勢，有業內分析師認為，AI算力作為2026年最具產業趨勢支撐的超級主線，其地位在近日的百億資金搶籌中得到了再次確認。

 

　　只要全球AI資本開支的邏輯不破，這條主線就值得反覆參與，重點關注資金深度介入的光模塊、高階PCB、AI芯片及先進封裝等核心硬件環節。

 

　　但同時，雖然AI板塊氣勢如虹，也必須清醒地認識到，這種依靠存量資金「搬家」形成的單邊暴漲，往往伴隨著較高的波動率。

 

　　7月中旬市場曾出現單日成交額2.7萬億元後急劇縮量的情況，導致了隨後的AI大回調。當科技股的交易擁擠度再次達到臨界點，或者中報業績出現個別不及預期時，資金可能會再次發生快速輪動。

 

　　因此，在追高時需保持一份清醒，盡量尋找有業績支撐、位置相對合理的標的。而對於近日大跌的銀行板塊，也不必過度恐慌。

 

　　儘管上半年市值縮水1.54萬億元，且7月大漲後面臨回調壓力，但仍有19家銀行股息率在5厘以上，在中國10年期國債收益率僅1.74厘的背景下，高股息資產依然具備底倉配置價值。

 

　　近日的下跌更多是存量資金被科技股「虹吸」所致的情緒性殺跌。只是在未來一段時間內，銀行股可能將從7月份的「進攻矛」重新回歸「防禦盾」的本色，投資者需降低對其短期彈性的預期。

 

　　8月5日A股換崗，H股也會換崗，資金流向轉變了，是因為老外資金回來了。散戶宜快轉膊，無肉食都飲啖湯。

 

換崗

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換崗

換崗

換崗

換崗

換崗

 

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#人工智能#股市#科技股#銀行股#資金流向#A股#H股#川普#科技巨頭#業績#基金經理#股息#避險資產
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