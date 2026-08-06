世界是否正走向第三次世界大戰？

每逢國際局勢緊張，總有人提出同一個問題：第三次世界大戰是否即將爆發？最近俄烏戰場持續膠著，美伊衝突又突然升溫，再加上烏克蘭以無人機不斷深入俄羅斯境內攻擊，甚至傳出針對涉及伊朗的商船採取行動，令不少人擔心，不同戰場是否開始互相交織，最終演變成一場全球性戰爭。這種憂慮可以理解，但若從戰略層面分析，目前距離世界大戰仍有一段相當距離。

不少人習慣以新聞數量判斷戰爭規模，認為衝突愈多，距離全面戰爭便愈近。然而，國際政治從來不是簡單的加法。真正決定戰爭是否升級的，不是戰場增加多少，而是各主要大國是否跨越戰略紅線。以俄烏戰爭而言，烏克蘭近年持續利用無人機襲擊俄羅斯境內目標，從軍事基地到工業設施，以至能源基建，都曾成為攻擊對象。這些行動固然具有一定戰術效果，也能在心理層面向俄羅斯施壓。但如果放回整個戰場來看，其對前線局勢並沒有產生根本性的改變。

烏克蘭持續利用無人機深入俄羅斯境內，襲擊戰略目標。(AP)

俄軍在前線仍然保持主動，烏軍歷次反攻均未能持續擴大戰果，戰線基本維持在烏東及南部地區拉鋸。無人機襲擊更多屬於後方騷擾，其作用近似增加對手成本，而非改變戰爭勝負。只要前線沒有出現決定性的突破，整場戰爭仍然停留於消耗戰階段。

因此，即使近期有人將俄烏戰爭與美伊衝突聯繫起來，認為烏克蘭攻擊涉及伊朗的目標，代表兩場戰爭開始融合，這種判斷仍然言之過早。原因很簡單，第一，兩場戰爭在地理上相距甚遠，無論兵力部署、補給線還是作戰目標，都屬於兩個完全不同的戰區，何況兩個所謂的戰區，也沒有跡象要建立聯合或統一作戰的指揮機制，甚至連聯合情報機制也不見得存在；第二，烏克蘭本身已承受巨大兵力壓力，不可能分散有限軍事資源開闢第二戰場；第三，即使攻擊與伊朗有關的商船，其本質仍然是切斷俄羅斯的物資供應鏈，而非主動介入另一場戰爭。換言之，戰場有所交集，不代表戰爭已經合流。

那麼，真正值得國際社會警惕的是甚麼？從戰略角度來看，目前真正可能令俄烏戰爭升級的，其實只有兩條紅線。

第一，是核武器。無論是戰略核武還是戰術核武，只要任何一方首先使用核武器，整場戰爭的性質便會徹底改變。核武不單改變戰場，更會改變各國政治決策，迫使北約、美國以及其他核武國家重新評估介入程度，全球安全架構亦將被迫重組。

若俄烏戰爭升級至使用核武器，將會改變各國的政治決策。(Shutterstock)

第二，是俄羅斯重新集結大規模兵力，直接向基輔發動新一輪全面進攻。假如俄軍再次企圖奪取烏克蘭首都，意味俄羅斯已不再滿足於目前的有限目標，而是重新追求全面軍事勝利。屆時，西方援助力度、北約軍事部署，以至整個歐洲安全形勢，都可能出現重大改變。換句話說，在上述兩條紅線未被突破之前，目前看到的更多只是長期消耗，而非全面升級。

這正是現代戰爭最殘酷之處。

冷戰結束後，不少人以為大型戰爭將逐漸消失，但21世紀的戰爭反而呈現另一種面貌——沒有決戰，也沒有和平。雙方都無法取得壓倒性勝利，也沒有足夠政治條件停戰，只能持續投入兵力、武器與資源，在漫長消耗中等待對方首先支撐不住。

俄烏戰爭正是這種「消耗型戰爭」的典型——每天都有新的戰況，每星期都有新的武器，每個月都有新的制裁，但整體戰略格局卻沒有出現根本改變。真正被消耗的，不只是軍事裝備，更包括國家的財政能力、工業產能、人口結構，以及社會承受戰爭的意志。因此，與其每天猜測第三次世界大戰會否爆發，不如關注另一個問題：世界是否正進入一個長期地緣政治動盪的新時代？

俄烏戰爭正消耗著兩國的軍事裝備及財政能力 (Shutterstock)

答案恐怕是肯定的。

未來數年，俄烏戰場、中東局勢、印太安全以及全球供應鏈，都將繼續相互影響，但這未必意味著世界立即走向全面戰爭，反而更可能是一場持續10年甚至更長時間的戰略競爭。

對香港而言，身為國際金融和航運中心，更需要理解這種新形勢。國際政治的不確定性，將直接影響能源價格、物流成本、金融市場以至企業投資部署。對政府、企業和市民而言，真正需要準備的，不是迎接世界大戰，而是適應一個長期充滿地緣政治風險的新國際秩序。這或許比一場短暫而劇烈的衝突，更值得我們深思。