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SpaceX(US.SPCX)發布了上市後的第一份業績，收入增長比市場預期的要好，虧損規模小過分析員的預測平均數，但是SpaceX的股價卻暴跌。SpaceX上市至今僅月餘，股價從最高點幾乎腰斬。
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馬斯克的星辰大海夢

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　SpaceX(US.SPCX)發布了上市後的第一份業績，收入增長比市場預期的要好，虧損規模小過分析員的預測平均數，但是SpaceX的股價卻暴跌。SpaceX上市至今僅月餘，股價從最高點幾乎腰斬。

 

　　SpaceX是以97倍PS（市銷率）估值進行公開發售。一家傳統的公司在納斯達克上市，一般估值大體在20至40倍PE（市盈率）區間，高科技但暫時沒有盈利的企業，一般估值大體在10至20倍PS區間。

 

　　這家公司上市時所營造出來的形象，全部圍繞著火箭發射展開。SpaceX有三大塊主營業務：星鏈/通訊、AI/社交媒體和火箭發射，唯一真正賺錢的是星鏈部分，所以起碼在今天，SpaceX本質上還是一家移動電訊公司。美國Verizon目前的估值是12倍PE，中國移動是11倍PE。

 

　　當然，馬斯克肯定不想將SpaceX打造成移動電訊公司，他的志向是星辰大海，是外星探索，是太空數據中心。投資者打開支票簿，投資的也不是移動電訊，投資的是AI時代的垂直產業鏈。投資者所接受的估值，是基於對馬斯克的信仰。

 

馬斯克的星辰大海夢

馬斯克欲將自動駕駛、星鏈、社交媒體、AI、火箭及數據中心打造成垂直產業鏈。(Shutterstock)

 

　　AI革命風起雲湧，美國AI行業的最大瓶頸是能源供應。為了滿足數據中心的電力需要，各大科技巨頭紛紛在數據中心旁建設核電站。馬斯克則另闢蹊徑，打算在太空建立太陽能光板，直指無窮無盡的免費太陽能。而且，如果在太空建立數據中心，困擾科學家的散熱問題就可迎刃而解。

 

　　筆者認為，馬斯克試圖將自動駕駛、星鏈、社交媒體、AI、火箭及數據中心打造成垂直產業鏈。一旦成型，其生態圈的乘數效應很大。但是做到這一步，技術上有許多門檻要跨過，資金需求也是天文數字，SpaceX在馬斯克帝國中的地位不言而喻。

 

　　馬斯克在業績會上提到，公司在2030年或更早可實現營收1萬億美元，筆者對此是有信心的。SpaceX能不能打破技術瓶頸，未可知，但是公司手上攥著97倍PS估值的股票，卻是真金白銀，以此收購有戰略價值的公司很容易。SpaceX上市未幾，便以全股票形式收購了AI編程公司Cursor。馬斯克有足夠幾近免費的股票來打造自己的艦隊。

 

　　過高的估值，自然會遭到市場反噬，但是到手的資金及股票，卻為馬斯克提供了一個龐大的資本平台，來實現他的星辰大海之夢。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#馬斯克#SpaceX#星鏈#AI#數據中心#火箭
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