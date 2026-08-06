「鬼才」填詞人黎彼得離世享年76歲！許冠傑御用填詞人、創作300首金曲，《唐伯虎點秋香》角色成經典

香港殿堂級填詞人兼資深演員黎彼得（Peter，原名黎成就）於8月5日因病安詳離世，享年76歲。好友鍾志光證實其死訊，透露他自今年3月因中風入院後便一直臥床休養，最終在身體機能逐漸衰退下走完人生最後一程。

從七十年代街知巷聞的粵語流行曲，到九十年代電視熒幕上活靈活現的配角，黎彼得這個名字，總與「鬼馬」、「貼地」連在一起。曾為許冠傑、譚詠麟、張國榮、梅艷芳等巨星填詞，寫下多首陪伴香港人成長的歌曲。由〈浪子心聲〉到〈Monica〉，把香港人的生活哲學、掙扎求存與灑脫態度，寫進數百首廣東歌之中，他的文字沒有距離感，像與街坊傾偈一樣自然，卻又能寫出一代獅子山下人的心聲。

健康狀況近年轉差 中風後一直臥床休養

事實上，黎彼得晚年健康狀況一直受到關注。早前他曾因感染流感引致呼吸困難，需要緊急送入深切治療部（ICU）留醫。他當時透露，求醫期間曾面對多項身體問題，包括貧血、糖尿病及腎功能指數偏高，更一度需要插尿喉及接受兩包血液輸注。出院後，他明顯消瘦，身體狀態與昔日相比大有不同。

黎彼得曾形容自己多年來「百病纏身」，但亦感激遇上的醫護人員，認為自己只是普通病人，並沒有因身份而獲得特別待遇。這份坦然，正是他一直給人的感覺。無論面對人生高低，黎彼得總能用一種帶點幽默的方式看待事情。好友鍾志光透露，黎彼得今年初入住護老院，3月初在院內暈倒後證實中風，此後一直未有完全清醒。鍾志光曾於黎彼得生日當日前往探望，並為他唱生日歌，但當時黎彼得已沒有明顯反應。令人唏噓的是，兩人在黎彼得中風前數天仍曾一起飲茶，當時精神尚可，誰也沒有想到，那次見面竟成為最後一次。

「鬼馬詞人」筆下三百首金曲 寫盡香港人的半斤八兩

黎彼得的一生，最難取代的身份始終是填詞人。他出道超過50年，見證香港粵語流行曲由起步到成熟的年代。雖然沒有接受傳統學院派教育，但他憑着敏銳的市井觸覺與幽默筆觸，在填詞界找到屬於自己的位置。上世紀70年代，他獲許冠傑賞識，兩人展開長達多年的黃金合作期，創作出大量通俗生動、風趣幽默，並捕捉當時普羅大眾喜怒哀樂的膾炙人口歌曲。其中〈浪子心聲〉寫出人生起伏，〈打雀英雄傳〉充滿市井趣味，〈半斤八両〉及〈加價熱潮〉則反映當時社會百態。黎彼得筆下的文字，最大的特色是沒有距離感，彷彿把香港人的生活點滴化成歌詞，簡單直接，卻總能引起共鳴。除了許冠傑外，他亦曾為多位樂壇巨星創作歌曲。包括譚詠麟的〈愛人‧女神〉、〈天邊一隻雁〉，張國榮的〈Monica〉、〈第一次〉及羅文的〈激光中〉，以及梅艷芳的〈將冰山劈開〉等。累積超過300首作品的黎彼得，留下的不只是歌曲名稱，而是街頭巷尾聽得懂、感同身受的香港情懷。

黎彼得曾為許冠傑創作多手膾炙人口歌曲

許冠傑在個人社交平台以親筆信悼念好友

從幕後走到幕前 「豹叔」與「開山刀夫子」成觀眾集體回憶

黎彼得的人生，並沒有停留在錄音室。90年代，他加入TVB，逐漸由幕後填詞人走到幕前，參與多套劇集及電影演出。憑藉其獨特的喜劇節奏與親切感，迅速入屋。晚年，他在《愛·回家之開心速遞》中飾演「豹叔」，再次令觀眾感受到他的喜劇魅力。無論是處境劇中深入民心的角色，還是大銀幕上的搞怪配角，他總能把市井小人物的滑稽與善良拿捏得恰到好處。

除了音樂創作及電視之外，他亦活躍於影視圈。至於電影方面，他曾參演《逃學威龍》、《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》等多套周星馳的作品。其中《唐伯虎點秋香》中飾演華太師府的「首席西賓」一角絕對記憶猶新，一句「神擋殺神、佛擋殺佛」的搞笑一幕，至今仍是無數網民瘋傳的經典金句。

從填詞界的一代鬼才，到電視機前陪伴大家笑看風雲的熟面孔，黎彼得用自己的一生證明了，真正的流行文化從來不需要刻意堆砌距離感，只要懂得貼緊大眾的呼吸，自然能在時代的洪流中留下不可磨滅的印記。