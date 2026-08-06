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港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售
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港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

搵食地圖
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TEXT:Eunice Chow

　　本地人氣麵包品牌麵包森林麵包衝出香港啦！森林麵包早前獲邀於7月31日至8月1日芦屋花火祭期間，與神戶當地麵包店Boulangerie mille-gé聯乘推港式小菜系列料理麵包，推出的「黯然銷魂菠蘿包」及「魚香茄子包」大受歡迎火速售罄，好利害！新系列把港人熟悉的蜜汁叉燒、魚香茄子、麻婆豆腐及沙嗲牛肉變成餡料，加上職人的麵包魂，味道充滿驚喜。8 月中各位麵包控，有機會於香港分店一試四款神戶限定香港料理麵包系列！

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

與神戶當地麵包店Boulangerie mille-gé聯乘推港式小菜系列料理麵包

 

　　原來今次跨越地域合作的緣分，源於森林麵包去年獲邀參與台北麵包祭。當時香港團隊與 Boulangerie mille-gé 的麵包師傅於同一工作室做麵包。當時日本麵包師傅對「片菠蘿皮」的工藝非常欣賞，加上魚肉燒賣千層酥及港式糖水麵包等破格創作，令日本團隊大開眼界。森林麵包創辦人 Jerry Man文師傅表示：「我哋唔係麵包大師，亦唔係財力雄厚嘅集團，但我哋相信，只要有創意、有誠意，一樣可以令世界睇到港式麵包。」

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

森林麵包創辦人 Jerry Man文師傅

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

與神戶當地麵包店Boulangerie mille-gé聯乘推港式小菜系列料理麵包

 

　　神戶限定香港料理麵包系列包括充滿香港特色的蜜汁叉燒、魚香茄子、麻婆豆腐、 沙嗲牛肉。文師傅認為料理麵包將會是行業的大趨勢，他將香港小菜的味道與麵包結合，讓日本顧客品嚐香港獨有的味道。產品大受日本顧客歡迎，「黯然銷魂菠蘿包」（叉燒蛋）及「魚香茄子包」火速售罄，是次神戶港式料理系列更同時在神戶大丸百麵包貨專櫃有售，下午三時前已全數售罄。

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

 

　　人氣最高的「黯然銷魂菠蘿包」以香脆菠蘿包夾著港式蜜汁叉燒及煎太陽蛋，為了還原最地道風味，文師傅更特意在日本尋找香港地道食材麥芽糖製作，即場燒製叉燒，100%還原香港味道。

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

黯然銷魂菠蘿包 $26（香港地道食材：麥芽糖）
 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

黯然銷魂菠蘿包出爐 ！

 

　　魚香茄子包$26以香港地道食材鹹魚製作，咸香惹味，秘製鹹魚的味道對日本顧客而言既熟悉，又新鮮，「魚香茄子包」同樣是成為熱賣item。麻婆豆腐包$26加入香港地道食材花椒油，軟滑的豆腐加上肉碎配花椒油，每一口都是香港家常風味。

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

魚香茄子包$26（香港地道食材：鹹魚）

 

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

麻婆豆腐包$26(香港地道食材：花椒油)

 

港牌反攻日本︱人氣麵包品牌森林麵包進軍神戶，黯然銷魂菠蘿包＋魚香茄子＋沙嗲牛肉＋麻婆豆腐包限定發售

沙嗲牛肉包$26（香港地道食材：沙嗲醬）

 

　　好想食到神戶限定香港料理麵包系列？8 月中機會來了！由於日本港式料理系列反應熱烈，森林麵包將於今年8月15-29日連續兩星期在香港指定分店（樂華商場、太古城、科學園）期間限定推出同系列產品，各位麵包愛好者們不可錯過！

 

　　神戶的Boulangerie mille-gé 亦計劃於今年10月中來港，與森林麵包展開新一輪創意交流，為香港食客帶來一系列港日聯乘新品；森林麵包亦將於11月參與關西麵包祭，繼續把香港麵包文化帶到更遠的地方。

 

森林麵包 

總店地址：九龍牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖 

營業時間：8am – 9pm

太古城分店地址：香港鰂魚涌太古城中心1期125號舖

營業時間：7:30am – 8:30pm

科學園分店地址：新界白石角香港科學園2期10W大樓地下S046C號舖 

營業時間： 星期一至五：8am – 8pm 星期六日及公眾假期：11am – 8pm 

查詢電話：63656471 (WhatsApp)

https://www.facebook.com/theforestbakeryhk

 

Tags:#森林麵包#港式麵包#日本神戶#美食優惠#美食情報#港漂生活情報
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