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富士山放題！$4,860起包起獨立屋：絕景風呂＋室內圍爐裏BBQ＋2025年9月新開業！最平人均$770
旅遊世界

富士山放題！$4,860起包起獨立屋：絕景風呂＋室內圍爐裏BBQ＋2025年9月新開業！最平人均$770

主場·日本
Katty
主場·日本
TEXT:Katty WuPHOTO:なか富士

　　最近在IG見到一條新酒店的開箱片，其實都不算是酒店，而是「一棟貸し」，即是包起全幢獨立屋。片中由客廳到睡房到浴室到露台，全部都可以見到富士山，即刻雙眼發光！光速去官網check價錢，最平一幢每晚79,200円／$4,860起，最多可供4人入住，平均每人$1,215，絕對不是天價，即bookmark起來，下次去富士山玩，可以考慮住一兩晚。

 

　　這個於去年9月新開業的宿泊施設，名為「なか富士」（Nakafuji），位於靜岡縣富士宮市、海拔約700米的樹林內。這裏共有3幢建築風格及設計截然不同的獨立屋，各有自己的名字：雪柳（yukiyanagi）、Brooklyn及伊吹（ibuki），全部都設有可以望到富士山的jacuzzi或風呂（不是溫泉）、設備超齊全的廚房（除了廚具還有調味料！），以及BBQ爐。3幢獨立屋分別可供最多4人、6人及8人入住，但每論你是1個人住或8個人住，租金都是一樣，所以愈多人就愈抵住！

 

富士山放題！$4,860起包起獨立屋：絕景風呂＋室內圍爐裏BBQ＋2025年9月新開業！最平人均$770

「なか富士」（Nakafuji）的3幢獨立屋，全部都坐擁無適的富士山絕景。

 

　　先介紹面積最細的「雪柳」，1樓（地面）是客飯廳、廚房及浴室，2樓是睡房，放有2張雙人床，最多可供4人入住。最大的特色是睡房設有無敵落地大玻璃，朝早起身張開眼就見到富士山，非常震撼！客飯廳設有「圍爐裏」，可以在室內歎住冷氣（或暖氣）BBQ！「雪柳」每晚79,200円／$4,860起，如果4人入住，平均每人$1,215。

 

富士山放題！$4,860起包起獨立屋：絕景風呂＋室內圍爐裏BBQ＋2025年9月新開業！最平人均$770

睡房設有無敵落地大玻璃，朝早起身張開眼就見到富士山！

 

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睡房有2張雙人床，最多可供4人入住。

 

富士山放題！$4,860起包起獨立屋：絕景風呂＋室內圍爐裏BBQ＋2025年9月新開業！最平人均$770

富士山景風呂。

 

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連「圍爐裏」都有富士山景，可以望住富士山在室內BBQ！

 

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設備超級齊全的廚房。

 

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入夜後的富士山，有種神秘感

 

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基本上除了星期六及假期，每晚租金都只是79,200円。

 

　　看其名字，就知道「Brooklyn」的設計是走美國懷舊風格！最大的賣點，是有露天的富士山景jacuzzi，以及戶外的燒烤爐。單層的設計，不用擔心要走上走落，屋內共有1張雙人床及4張單人床，最多可供6人入住，每晚105,600円／$5,280起，如果6人入住，平均每人$880。

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雖然是單層的設計，但同樣有無敵的富士山景。

 

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屋外設有小花園，但留意，這個不是燒烤爐！

 

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這個才是烤爐！

 

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非常chill的富士山景露天jacuzzi。

 

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左邊是燒烤區，中間是客飯廳及睡房，最右邊是浴室及jacuzzi。

 

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屋內只有一間睡房，放了1張雙人床及1張單人床。

 

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另外3張單人床放在客飯廳。

 

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客飯廳放了一座美式彈珠機。

 

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入夜後的氣氛截然不同，香港人一定很想在這裏「明火BBQ」！

 

　　最後一間是日式設計的「伊吹」，1樓是客飯廳及1間放有2張單人床的睡房，另外有2間日式的榻榻米房，每間最多可以放3人的日式被鋪，全屋最多可供8人入住，每晚123,200円／$6,160起，如果8人入住，平均每人只是$770！

 

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喜歡富士山的朋友，應該可以坐在這樣一整天！

 

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日式設計的客飯廳。

 

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同樣擁有無敵富士山景風呂。

 

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日式的榻榻米房。

 

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放了2張單人床的西式睡房。

 

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「伊吹」的「圍爐裏」設於B1F地庫（官網是這樣寫的），

外面是花園，可以在這裏看著富士山BBQ。

 

　　這裡不會提供早晚餐，但既然有設備如此完善的廚房及「圍爐裏」，所以我覺得絕對要好好使用。可以望住富士山煮飯仔、打邊爐或BBQ，想起都覺得chill！

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我覺得可以在屋內用「圍爐裏」望住富士山BBQ，是一件很chill的事！

建議去超市買肉買啤酒，夜晚開串燒party！

 

　交通方面，老老實實，位置是比較偏遠的，由河口湖開車過去，要45分鐘。不過，「なか富士」都很貼心，為非自駕遊的朋友提供接送服務，可以選擇由河口湖站、新富士站或富士宮站，每程2,000円，每車最多坐6個人，超級合理！

 

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每程2,000円，每車最多坐6個人，其實好抵！

 

なか富士（Nakafuji）

地址：靜岡縣富士宮市猪之頭2166-4
官網：https://nakafuji-vacation.com/

 

　外題外話，多年來去富士山，我都會選擇去東面或北面（即御殿場、河口湖一帶），上年第一之去南面及西面（靜岡那邊）。我由東京坐新幹線去新富士站再租車，一出車站，富士山就在眼前，很震撼！在附近一帶開車，沿路都見到富士山，經過不少「富士山Lawson」、「富士山Daiso」！這次介紹的「なか富士」，就是位於富士山的西面。雖然，景點沒河口湖那邊多，但勝在遊人比較少，又常常可以見到富士山，很不錯！

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踏出新富士站，就見到大大座富士山！（攝影：Katty）

 

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在這邊自駕遊，好像永遠都向著富士山開車一樣，令人心情暢快！（攝影：Katty）

 

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隨處可以見到「富士山Lawson」、「富士山Daiso」！（攝影：Katty）

 

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此行其中一個check point，是公路上的「富士山Starbucks」。（攝影：Katty）

 

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從「富士山Starbucks」看富士山，我是於下午到訪，建議上午前往，光線會好一點。（攝影：Katty）

 

 

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Tags:#玩樂旅遊熱話#旅遊世界#主場日本#日本#富士山#富士山酒店#日本新酒店#富士山新酒店#富士山獨立屋#河口湖
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