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俄烏戰爭爆發3年多以來，最受矚目的軍事變革，莫過於無人機的大規模運用。由最初作為戰場偵察工具，到今天發展成長程攻擊、精準打擊、集群作戰，以至人工智能(AI)輔助目標識別，無人機幾乎出現在每一場重要戰鬥之中。近期烏克蘭更頻繁利用無人機深入俄羅斯境內，攻擊軍事基地、能源設施及工業目標。不少評論因此認為，無人機將徹底改寫戰爭規則，甚至足以逆轉俄烏戰局。
國際評論

無人機能改變戰爭嗎？科技革命改變戰法，卻未改變戰爭本質

飛常談
鄧飛
飛常談

　　俄烏戰爭爆發3年多以來，最受矚目的軍事變革，莫過於無人機的大規模運用。由最初作為戰場偵察工具，到今天發展成長程攻擊、精準打擊、集群作戰，以至人工智能(AI)輔助目標識別，無人機幾乎出現在每一場重要戰鬥之中。近期烏克蘭更頻繁利用無人機深入俄羅斯境內，攻擊軍事基地、能源設施及工業目標。不少評論因此認為，無人機將徹底改寫戰爭規則，甚至足以逆轉俄烏戰局。

 

　　然而，若把視野由戰術層面提升至戰略層面，答案恐怕沒有那麼樂觀。近月烏克蘭的無人機行動確實愈來愈成熟，攻擊距離愈來愈遠，命中率亦有所提高，對俄羅斯後方造成一定騷擾和心理壓力。但若仔細觀察整個戰場便會發現，前線局勢並沒有因此出現根本改變。俄軍仍然掌握主要戰場主動權，進攻節奏沒有因後方遭受襲擊而明顯放慢；烏軍亦未能藉此重新取得大規模反攻能力。換言之，無人機可以增加敵方成本，卻未足以改變戰爭勝負。

 

無人機能改變戰爭嗎？科技革命改變戰法，卻未改變戰爭本質

在發射軌前，烏軍為中程無人機作最後調校。(AP)

 

　　這正好反映一個容易被忽略的事實：科技可改變戰法，卻未必可改變戰爭本質。歷史上，每一次新武器誕生，都曾被視為「終結舊戰爭」的革命性技術。第一次世界大戰的坦克、第二次世界大戰的航空母艦、冷戰時期的精準導彈，以至今天的無人機和AI，都曾被寄予「決定勝負」的厚望。然而，真正決定戰爭結果的，始終不是單一武器，而是整個國家的綜合實力，包括工業生產、後勤補給、兵員補充、經濟承受能力，以及政治意志。

 

　　俄烏戰爭正是一場典型的消耗戰。在這種戰爭模式下，任何一項新武器都只能改善局部戰場，而難以單獨改變整體戰略平衡。無人機摧毀了一座油庫，俄羅斯仍可依靠龐大的工業體系恢復生產；攻擊了一處軍事基地，前線補給亦未因此全面中斷。真正決定戰局的，依然是誰能夠持續生產更多武器、維持更長時間的後勤供應，以及承受更大的戰爭消耗。

 

　　更重要的是，無人機的普及，正在快速抹平各方技術差距。戰爭初期，烏克蘭在無人機運用方面確實走在前面，但俄羅斯很快便建立自身的生產體系，同時改善電子干擾、防空系統及反無人機技術。今天雙方都大量使用無人機，亦同樣投入大量資源發展反制措施。於是，新技術帶來的優勢，很快便被對手吸收，形成新一輪軍備競賽。

 

無人機能改變戰爭嗎？科技革命改變戰法，卻未改變戰爭本質

烏軍在總部遙控無人機的走向及行動 (AP)

 

　　這正是軍事科技發展的規律。任何新技術都不會長期由單一國家壟斷，真正形成優勢的，不是率先擁有，而是能否持續創新，以及建立完整的產業鏈和生產能力。因此，若把烏克蘭的無人機行動視為足以擊垮俄羅斯軍事機器，甚至動搖俄羅斯領導層地位，恐怕過於高估了戰術成功的戰略價值。從目前戰場形勢來看，俄軍的進攻節奏並未因此出現重大改變，戰線仍然主要圍繞烏克蘭東部及南部地區展開，雙方依舊陷入漫長拉鋸。

 

　　值得注意的是，無人機真正帶來的改變，未必在軍事，而是在經濟。一架價值數千美元甚至數百美元的自殺式無人機，可能迫使對方動用數十萬甚至數百萬美元的防空導彈攔截；一批廉價無人機，便足以癱瘓機場運作、影響能源設施，令對手投入大量資源維修和防禦。這種「低成本消耗高成本」的模式，正逐漸改變各國對軍事投資的思維，也促使世界各國重新檢討防空體系及國防工業布局。

 

無人機能改變戰爭嗎？科技革命改變戰法，卻未改變戰爭本質

一架廉價無人機，便足以癱瘓機場運作。(AP)

 

　　另一方面，AI的加入，更令無人機由遙控平台逐步走向自主作戰。未來，目標識別、路徑規劃、集群協同，以至戰場資訊整合，都可能由AI完成。可以預見，未來戰場上，人機協同將成為主流，而不是單靠士兵或單靠機器。

 

　　但即使如此，我們仍須保持一個清醒認識：科技始終只是戰爭的工具，而不是戰爭本身。真正決定一場戰爭能否結束的，從來不是某項技術突破，而是政治決策。無論無人機如何先進，只要交戰雙方都相信仍有能力繼續消耗對方，戰爭便難以停止；相反，即使沒有任何新武器，只要雙方願意談判，戰火亦可以結束。俄烏戰爭給世界最大的啟示，不是無人機有多厲害，而是現代戰爭已經進入「科技高度發達，但政治高度僵持」的新階段。科技不斷提升戰場效率，卻沒有同步提升和平效率。這或許才是21世紀戰爭最值得深思的地方。

Tags:#飛常談#大國博弈#俄烏戰爭#無人機#軍事科技#AI#戰術創新#戰略分析#國防工業#軍事支出#政治決策
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