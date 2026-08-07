伊朗為何敢不向美國妥協？真正要打的不是戰場，而是美國選舉

伊朗向美軍基地發動攻擊、革命衛隊持續展示強硬姿態，中東局勢再次陷入緊張。表面看來，伊朗似乎正與美國正面對抗，甚至不惜承受政權存亡的風險。然而，如果單純以軍事角度理解伊朗的部署，便很容易誤判其真正意圖。伊朗當然知道，美伊兩國的軍事實力根本不在同一個層次。

無論是制空權、遠程精確打擊能力、海空軍投射能力，以至情報、衛星及電子戰，美國都擁有壓倒性優勢。一旦全面開戰，伊朗很難長時間維持完整的軍事體系。因此，伊朗決策層不可能幻想在戰場上擊敗美國，其真正的盤算，從一開始便不是追求軍事勝利，而是追求政治勝利。

美國在打擊能力及電子戰上，都完全碾壓伊朗。(Shutterstock)

換言之，伊朗真正要打的，不是美軍，而是美國政治。

很多人看待國際衝突，總習慣把焦點放在飛機、導彈、坦克和航母之上，然而現代戰爭往往早已超越純軍事層面。特別是民主國家，戰場從來都與選舉緊密相連。越戰如此，伊拉克戰爭如此，阿富汗戰爭亦如此，軍事行動最終能否持續，很大程度取決於國內政治能否承受成本。伊朗深知，美國最大的弱點，不在戰場，而在選票。因此，革命衛隊近月採取的策略，更像是一場精心設計的政治消耗戰。一方面，必須維持足夠強硬的姿態，避免國內支持者認為政權示弱；另一方面，又要避免真正觸發全面戰爭，因為那將超出伊朗自身可以承受的範圍。

於是，伊朗選擇了一條介乎戰與和之間的道路：既不停止對美施壓，也不主動跨越全面戰爭的紅線，而是希望把衝突拖延下去。

這裏便涉及時間因素，伊朗真正寄望的是拖到美國中期選舉。如果長期軍事行動令美國國內反戰情緒升溫，增加共和黨政府的政治壓力，伊朗便可能在新的政治形勢下，爭取較有利的停火或談判條件；相反，如果共和黨政府政治地位依然穩固，伊朗便不得不重新評估自身策略。因此，這場對抗的關鍵節點，很可能不是某一場戰役，而是美國的政治時鐘。

伊朗一心想將衝突拖延至美國中期選舉，爭取較有利的停火或談判條件。(Shutterstock)

這種思維，其實並不陌生。20世紀以來，不少軍事弱國都採取過相似策略。她們明知難以在正面戰場取勝，便改以時間換空間，希望把軍事衝突演變成政治消耗。只要能夠令對方付出愈來愈高的政治成本，最終便可能在談判桌上取得原本無法透過戰場獲得的利益。因此，現時伊朗的「硬撐」，與其說是在等待軍事轉機，不如說是在等待政治轉機。

值得留意的是，伊朗這種策略同時帶有濃厚的心理戰色彩。革命衛隊必須向國內民眾展示自己仍有能力抗衡美國，維持革命政權的合法性；同時亦希望向區內其他國家傳遞信息：伊朗仍然是中東不可忽視的重要力量。即使軍事上處於劣勢，只要政治上沒有崩潰，伊朗便仍然保留談判籌碼。

另一方面，美國亦十分清楚伊朗的盤算，因此更傾向採取有限軍事打擊，而非全面入侵，一方面維持軍事威懾，另一方面避免陷入另一場曠日持久的中東戰爭。雙方都希望施壓對方，但又都不願意真正跨越全面戰爭的界線，這便形成了一種既衝突又克制的微妙平衡。

真正左右美伊戰爭進程的，可能是美國民意，尤其投票意向。(Shutterstock)

從這個角度看，中東今天的局勢，其實反映了21世紀國際政治的一個新特徵：軍事只是政治的延續，但政治亦愈來愈受到選舉、經濟和民意所左右。戰場上的每一次導彈發射，背後都可能連結著選票、市場、能源價格，以至國內政治博弈。真正左右戰爭進程的，未必是將軍，而可能是選民；未必是坦克，而可能是民意，尤其投票意向。因此，判斷美伊衝突未來走向，不應只看每天的軍事新聞，更應留意華盛頓的政治氣候，以及德黑蘭能否繼續承受長期制裁和經濟壓力。戰場或許仍在中東，但真正決定衝突何時結束的關鍵，卻很可能遠在美國的政治舞台。