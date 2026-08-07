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給阿嬤的情書
股市動向

遲來的情書

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　遲來的，不是我的情書，而是談《給阿嬤的情書》，媒體報道了之前在泰國的首映禮，詳情見下。

 

　　恒指昨日（6日）曾跌逾400點，不用多談，因為在7月31日已指出，恒指要在當日企上26100點才好，但就偏企不了。8月4日，文題是「後市要守25700」，結果又守不了。8月5日，文題是「東方出烏雲」，這個烏雲，昨天果出了。

 

　　今天如何？一如今日文題，是遲來的情書，有情就應不會慘，只會是遲來，走著瞧。

 

下破25700點調整開始

 

　　8月4日當日已刊出：「恒指已升近月，升了逾3000點，或許要稍作休息。後市若下破25700點，會是調整之始。調整完後，應尚可升。」

 

　　當日亦引述內地證券商指出：「港股仍處於補漲窗口期，但短期可能面臨漲不動或者回調的風險，港股短期能否反彈主要取決於海外節奏。」

 

防禦打底行情

 

　　「港股市場尚不具備普漲的牛市基礎，而是進入以防禦打底，成長掘金為核心的結構性行情。」

 

　　「8月市場重心可能集中於政策與業績雙重驗證，呈現弱勢震盪上行的趨勢。」

 

市場重心集中政策與業績

 

　　「AI產業趨勢並未逆轉，但行情將從普漲轉向依靠業績篩選，資金可能更加謹慎。同時，隨著科技籌碼出清，市場風格可能從成長風格佔主導，走向風格再平衡，紅利資產仍具較高配置價值。」

 

　　昨日分析A股出現資金瘋狂大挪移，亦指出港股「資金流向轉變了，是因為老外資金回來了。散戶宜快轉膊，無肉食都飲啖湯。」

 

　　回談情書，阿嬤阿公的情書在香港有幾大疊，由東華三院博物館藏著，20多年前參觀過，看過這些百年前寄不到的家書（情書）。這些「書」來自國外的，除了「書」外，還有「骨」，是客死異鄉，但想歸葬故土的。有些可以如願落葉歸根，但有些因家鄉變異，或地址不詳，歸不了故土，仍存於東華義莊。東華三院做這些傳「書」、運「骨」事，做了百多二百年，這種善心少人知，今天補一筆。

 

　　《給阿嬤的情書》在泰國首映禮，多位政要明星僑領現身。電影講述一位阿嬤的孫子赴泰尋找阿公的故事。中國駐泰大使張建衛致辭：「普通人的故事、樸素的情感更能打動人，這部電影是講好中國故事的好抓手。」泰國中華總商會主席林楚欽直言，自己父親當年正是寄僑批的華僑，「每一幕都像在看自己家的故事。」首映禮詳情可【按此】瀏覽。

 

遲來的情書

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遲來的情書

遲來的情書

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港股市#恒生指數#股市分析#人工智能產業#電影首映禮#華僑#海外華人#中西合璧#家族歷史#東亞#泰國#中國駐泰大使館#泰國中華總商會
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