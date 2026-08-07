信特朗普為債息救亡？

上日提到，美伊在今年6月中達成的所謂協議，原來只是一份諒解備忘錄，雙方還要在60日內進行更深入的談判，以達成最終協議。但結果，就在這60日的「停火期」內，雙方又再劍拔弩張，形勢之惡劣，其實和3月初時不遑多讓。

結果，雙方打了一輪之後，又再走上談判桌！其實，雙方都不想打或不能打，伊朗承受著很大經濟壓力，而美國又何嘗不是？最近甚至傳出，美國的彈藥供應不足呢！截稿時，只知道談判有進展，但仍然未知能否達成最終協議。

但正如我所說，我不相信美伊可以達成一份雙方完全同意，且樂於接受，甚至可以持續執行的協議，因為兩者的分歧太大了。一個最大可能的情況是，美伊長期保持一種敵對，且維持作戰狀態的關係，但如果有協議，就可能不用打實體戰。大家不再互轟，已經是很好的情境了！

如果我這個預測沒有偏離現實太遠，油價很大機會在高位徘徊，令美國的通脹壓力不能消退，加息壓力也將一直維持。未來一兩年，美息不可能向下，即使不是大幅向上。

特朗普相信是最心急想美伊停戰的一個人，因他不希望通脹壓力重燃。(AP)

上周三（7月29日），美國聯儲局公布最新一次議息結果，決定維持利率不變。值得關注的是，6月份議息時，委員是一致同意維持息率不變，但今次卻有三名委員投票贊成加息，反映聯邦公開市場委員會內部已經出現分歧。

雖然美國總統特朗普積極推動美伊談判，甚至不斷出口術，謂雙方談判有進展，很快可以達成協議，但市場似乎不太相信。

美國的10年期債息只能由7月31日的即市高位4.747%，輕微回落至截稿時的4.675%，仍然是近10年的高位（上次最高是2023年10月1日的即市高位5.021%，當時是美國於2022年3月起「暴力加息」的尾聲，那兩年，聯儲局合共加息5.25厘）。

換句話說，市場完全反映了下半年美國不但不能減息，反而有加息的可能。而近期唯一利好因素就是上月中公布的6月份通脹數據，通脹率回落的幅度超預期，6月份的通脹率只有3.5%，按年計，比5月份的4.2%大幅回落，按月計，也比5月份下跌0.4個百分點，是2020年3月以來首次出現按月下跌。

但我估計，5月份通脹急升，正正由於中東再起衝突，在戰雲密布下，油價上升，令到通脹壓力重燃。之後雙方願意談判，油價也顯著回落，令到通脹壓力得以緩解。

如果大家明白這個情況，就不難理解特朗普其實是最心急想停戰的一個人。由他今屆就任總統以來，他都不斷催迫聯儲局減息，希望美國經濟可以進一步改善，以協助他建立威望。

我估計，他願意冒油價上升、通脹重現的風險去和伊朗開戰，一心是以為可以速戰速決（以為和委內瑞拉的情況一樣），但結果，原來伊朗是一個極度頑強的對手，令他非常尷尬！

但洗濕了個頭，特朗普唯有繼續撐下去，唯一做法就是盡快迫伊朗返回談判桌，以及盡快達成協議，我估他可能比任何人都心急呢！所以，有特朗普在位一日，他都會盡力壓住油價和通脹，背後就是為債息救亡。只不過，他能否做到，仍是未知之數呢！