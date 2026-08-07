陪伴，永遠的黃金需求

近年寵物共融措施增加，部分食肆亦開始迎合毛孩家庭，反映市場正回應新的消費需求。

過去數十年，香港每個年代都有自己的黃金產業。由早年的漁業、製衣，到後來的金舖、地產代理、補習社，每一個行業興起，背後都反映當時社會最迫切的需要。近年，愈來愈多人留意另一批看似不起眼的行業：獸醫診所、寵物保險、寵物美容及寵物酒店。有人認為，這只是香港人愈來愈疼愛寵物；但從經濟角度看，真正改變的，未必是寵物，而是人口結構，尤其保險產品逐步普及，亦反映寵物已成為家庭的重要成員。

寵物經濟近年備受關注。(Shutterstock)

寵物經濟之所以受到關注，不只是因為飼養寵物的人增加，而是每隻寵物的平均消費持續提升。由醫療、保險、美容、食品，以至寄養及復康服務，需求已由一次性消費逐漸演變為持續性的服務收入。對企業而言，這意味著較穩定的現金流；對投資者而言，亦代表具長期投資價值。因此，近年資本開始投入相關產業，並非因為寵物「可愛」，而是看中其可持續發展的商業模式。

除了資本，人才亦開始流向相關產業，近年獸醫成為不少學生心目中的理想專業之一。吸引他們的，不只是收入，而是專業門檻較高、需求相對穩定。當一個專業同時吸引學生報讀、企業及資本投入，反映市場相信相關需求具長期發展潛力。

然而，推動這些改變的，並非單純因為人們更愛寵物，而是社會結構正在改變。少子化、遲婚、單身及小型家庭增加，不少家庭把更多時間、金錢及情感投放在毛孩身上。部分家庭的消費重心，亦由下一代延伸至寵物。當需求改變，消費模式、企業投資及就業市場都會隨之調整。

每個年代都有黃金產業，但真正值得留意的，不只是哪些企業賺錢，而是社會願意長期把時間、金錢及情感投放在哪裡。未來一個周期，陪伴的載體或許會由毛孩延伸至機械人，從 Tamagotchi 到 AI Companion，改變的是科技，背後不變的卻是陪伴需求。理財不只是追逐熱門行業，更重要的是看懂需求如何演變，因為真正持續創造價值的，是能夠回應社會長期需要的產業。