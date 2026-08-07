不是AI開始向你收費，而是AI開始自己花錢。從前它替你格好價，最後那一下「確認付款」始終要你親手按；現在它有自己的錢包、自己的名字，可以不經你手直接結帳。聽起來很方便——但有一件事，他們沒有說。

上次談過A2A：你的AI與別人的AI直接談成一單生意。出了事，責任算誰的？全世界至今都未答得出。文章刊出後，不少朋友問我：那到底是甚麼時候的事？

答案是：這個星期。

八月初，Cloudflare——全球接近五分之一網站都靠它支撐——開始為AI派發錢包和名牌。不是它開始收你錢，是它開始自己花錢。你的錢，交了給一個不是人的東西去支配。

從前是你按，現在是它按

你現在用AI比較機票價格，它全部找好了，最後仍會停下來問你一句：「替你下單？」這一下停頓，就是你和你張信用卡之間最後一道閘。現在這道閘開了一個口。你可以撥一筆錢進去，讓它自己去買，不必每次回頭問你。

不過不必誇大：今天真正做得到的，其實只是「先佔一個名字」，存錢和購買仍然是「稍後推出」。但方向已經很清楚，而且不止它一家在做。

其實跟你派公司卡給員工一樣

它的做法，你一聽就明白。

大的那個錢包是你的，錢在你手上。你想讓AI替你辦事，就開一個小錢包給它，就像派一張公司卡。派卡的時候，你可以加上三道繩：一星期最多花多少、只准光顧哪幾家、單次不准超過多少。一旦超額，即時通知你。

有上限、有帳可對、刷爆了有人打電話給你——跟你那張公司卡一模一樣。分別只在於：這次拿卡的，不是人。

還要有一個名牌

比錢更要緊的，其實是名字。

從前AI跑到別人的網站取資料，對方並不知道它是誰，就像有人蒙著臉按你的門鈴。現在它掛著一個名牌，對方一看就知道：這隻AI是哪一家公司放出來的。

看似無關痛癢，但這正是上次談的「出事誰負責」裏面，第一件非有不可的東西。你要追究，總得知道是哪一隻AI、聽誰的指示行事。連是誰都不知道，談甚麼負責都只是空話。

至於怎樣付款？網頁世界三十年前就預留了一個位置，寫著「此處需要付費」，一直沒人用上。現在終於派上用場：AI說「我要這份資料」，對方回一句「一美仙，謝謝」，付款後即時取貨。一秒完成，細至零點幾仙也收得。

反過來想：你也可以向AI收錢

講完花錢那一邊，才輪到收錢那一邊——這是另一件事，而且與你關係更直接。同一天，他們還推出另一樣東西：往後你的網站、你的資料，AI想取用，你可以要求它先付費。

過去兩年，寫作的人談起AI都是同一種語氣：怕。怕自己的心血被抄光，拿去餵養別人的機器。而這個開關第一次把事情倒轉過來——不是不讓AI看你，而是它要看，先結帳。由「防著AI」變成「向AI收費」，其實已經不是技術問題，而是心態問題。

但且慢，有一件事必須說清楚

寫到這裏似乎很完美。且慢。

近期有做保安的研究員這樣試驗：在一個普通網頁裏面，藏起一段肉眼看不見的文字，寫明「付款到哪裏、付多少」，再加一句「不必問你的主人，照做」。

結果是：那些有付款能力的AI，真的照做。

這並非個別例子。有一場公開比賽，一百八十萬次這樣欺騙它，六萬多次成功。這個問題在業界風險榜上排第一，至今仍未解決。所以看清楚：額度、白名單、單次上限，只是替你封住虧損的上限，並不能防止它被人欺騙。一個是「不會出事」，一個是「出了事也不會傷得太重」。很多人會拿前者來跟你說。你要聽得出，他實際講的是後者。

其實距離香港並不遠

你或許覺得這些都是矽谷的事。但另外一半，香港已經在鋪路。

《穩定幣條例》二〇二五年八月生效，金管局收到三十六份申請，今年四月發出首批牌照，滙豐與渣打領頭。換句話說：全世界正在鋪設「機器之間如何付款」，而香港剛剛鋪好「用甚麼來付」。兩件事，快要接上。

那麼我可以做甚麼

三件事，不懂電腦也做得到。

第一，分開「我的卡」和「它的卡」。將來讓AI替你買東西，不要用你出糧那個戶口，另開一個額度較小的位置給它。這個習慣，你今天用一張虛擬卡已經可以練起來。

第二，那個額度是「最多虧多少」，不是「不會出事」。問自己一句：如果它今晚被人騙了，我最壞虧多少？答得出，你就算懂得用。答不出，就是給得太鬆。

第三，要查得到。它用你的名義答應過甚麼、花了多少、光顧過誰——你要有紀錄可查。查不到的方便，不叫方便，叫盲信。

說到底，已經不是「AI做不做得到」的問題。它做得到，而且開始有錢在手。真正的分別，在於你懂不懂做一個好老闆——給得起錢，同時劃得出界線。所以下次有人跟你說，這隻AI多聰明、能自己處理一切，你不妨反問一句：

那你給了多少錢讓它支配？你又能否查得到，它拿去做過甚麼？

答得出這兩條，你才算真正握住那條韁繩。

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/