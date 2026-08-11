數字教育生態圈︱中小學教育數字化轉型新思維︰地理資訊系統GIS應用＋職學雙軌教育模式

教育局於六月公布的《中小學數字教育發展藍圖》 (《藍圖》)，提出「四大重點．十大策略」，為全港中小學推動教育數字化轉型提供了清晰的指導方向。筆者特別認同《藍圖》執行摘要中提出的第四個總體目標:「推動跨界別協作，共建數字教育生態」，因為要成功推動數字教育，社會各階層都必須緊密合作，向著共同目標進發，才能打造一個可持續發展的數字教育生態圈。

有調查指出，不少教師在推行數字教育時感到力不從心，這反映出建設智慧校園不能單靠添置硬件，還需要整個教育生態圈的共同協作。為此，教育局已全面加強支援服務，提供額外資源構建數字教育學習資源大平台，包括為優質教育基金預留20億元支援，又向所有公帑資助學校發放一筆過五十萬元撥款，啓動為期三年的「『智』啟學教」撥款計劃。同時加強教師培訓，讓教師於三年內完成不少於30小時有關數字教育的培訓，更與中國科學院、數碼港、科技園等團體合作，提供分層式、多元化的數字教育專業發展活動，強化學校帶領變革與教學創新的專業能力，例如在三個學年內為全港教師提供每年不少於5萬個培訓名額，惟香港目前有7萬名在職教師，培訓資源仍有重大缺口。

筆者相信，若當局能進一步引入專業團體以及科技企業的尖端資源，將可更有效地支援前線的多元化專業活動。例如教育局全力支持的「Map in Learning」計劃，由Esri中國（香港）及香港教育城主辦，為港澳中小學師生免費提供雲端製圖平台ArcGIS Online。這項計劃讓學生可透過學習地理資訊系統（GIS），培養解難能力以迎接未來社會的挑戰。同時，教師在掌握GIS後，能為教學增添創意，把學科內容串聯，預早讓學生了解跨學科的意義。事實上，GIS可作為單一介面兼容各種不同的數據，並以地圖和圖像形式呈現各種事態形勢，而其可視化功能更能促進溝通，成為實用可靠的數字教育學習資源平台。這種由公私營團體協作並與學界聯動的模式，有效打破學界在尖端科技教學上的資源限制，是共建數字教育生態圈的成功範例。

另一方面，面對人工智能和新質生產力帶來的衝擊，不少國家已陸續推行「職學雙軌」的教育模式（Dual-track System），如在中小學課程中引入「工作為本學習」(Work-Based Learning) ，讓學生透過模擬實習、企業探訪和專案學習，儘早了解不同行業的運作邏輯，從而認清自身未來的發展方向。因此，筆者相信當局有必要加快推動跨界別協作，在課程中融入實習機會，令學生可以在課堂以外靈活學習到與學科相關的知識，為學習增添更多趣味。

誠然，《藍圖》內提出的策略與措施，教育界普遍認為具前瞻性和政策到位，但能否成功落地，完全取決於學界與相關持份者能否並肩同行。政府應積極凝聚各界力量，把公私營科技資源融入數字教學當中，只要能建立一個互惠共贏的協作機制，便能共建蓬勃的數字教育生態圈，培育更多科技專才，為國家和未來作出重大貢獻。